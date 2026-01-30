Mizah dolu bir kültür çatışması! Ay Lav Yu Tuu konusu ve çekildiği yerler

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın üstlendiği, başrolünde yine Midyat'ın yer aldığı Ay Lav Yu Tuu atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2017 yapımı film, ilk hikayenin bıraktığı yerden devam ederek Tinne köyünde bu kez daha büyük bir kültürel karşılaşmanın kapılarını aralıyor.