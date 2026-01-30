Mizah dolu bir kültür çatışması! Ay Lav Yu Tuu konusu ve çekildiği yerler
Sermiyan Midyat imzalı Ay Lav Yu Tuu, ilk filmden 7 yıl sonra İbrahim'in Amerika'dan Tınne köyüne dönüşüyle başlayan yeni kültür çatışmasını ekrana taşıyor. Uluslararası oyuncu kadrosuyla film, Doğu ile Batı arasındaki eğlenceli gerilimi yeniden gündeme getiriyor.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın üstlendiği, başrolünde yine Midyat'ın yer aldığı Ay Lav Yu Tuu atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2017 yapımı film, ilk hikayenin bıraktığı yerden devam ederek Tinne köyünde bu kez daha büyük bir kültürel karşılaşmanın kapılarını aralıyor.
AY LAV YU TUU KONUSU
Ay Lav Yu'nun ardından çekilen devam filmi, aradan geçen 7 yılı hikayeye taşıyor. İlk filmde Amerikalı gelin Jessica'nın Tinne'ye gelişiyle başlayan serüven, bu kez yön değiştiriyor.
Amerika'da eğitim alan İbrahim'in köyüne dönüşüyle dengeler yeniden kuruluyor. Ancak sürpriz bununla sınırlı kalmıyor. Filmde neredeyse tüm Amerika'nın Tinne köyüne gelmesiyle olaylar büyüyor. Kültürel farklılıklar, beklentiler ve yanlış anlaşılmalar mizahın merkezine yerleşiyor.
AY LAV YU TUU OYUNCULARI
İbrahim – Sermiyan Midyat
Christopher – Steve Guttenberg
Danny – Josh Folan
Dorothy – Natalie Burn
Jessica – Nikki Leigh
Sultan – Gizem Karaca
Fehime – Ayça Damgacı
Ase – Alex West
Siyabend – Tuna Orhan
Meyro – Ayşenil Şamlıoğlu
Nazım – Süleyman Kabaali
Nazif – Mehmet Yaşiru
Çeto – Veysi Aslan
Makbule – Seher Çuhadar
NASA Turist – Mark Docherty
NASA Turist – Johnson Nguyen