Mizah dolu bir kültür çatışması! Ay Lav Yu Tuu konusu ve çekildiği yerler

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sermiyan Midyat imzalı Ay Lav Yu Tuu, ilk filmden 7 yıl sonra İbrahim'in Amerika'dan Tınne köyüne dönüşüyle başlayan yeni kültür çatışmasını ekrana taşıyor. Uluslararası oyuncu kadrosuyla film, Doğu ile Batı arasındaki eğlenceli gerilimi yeniden gündeme getiriyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın üstlendiği, başrolünde yine Midyat'ın yer aldığı Ay Lav Yu Tuu atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2017 yapımı film, ilk hikayenin bıraktığı yerden devam ederek Tinne köyünde bu kez daha büyük bir kültürel karşılaşmanın kapılarını aralıyor.

AY LAV YU TUU KONUSU

Ay Lav Yu'nun ardından çekilen devam filmi, aradan geçen 7 yılı hikayeye taşıyor. İlk filmde Amerikalı gelin Jessica'nın Tinne'ye gelişiyle başlayan serüven, bu kez yön değiştiriyor.

Amerika'da eğitim alan İbrahim'in köyüne dönüşüyle dengeler yeniden kuruluyor. Ancak sürpriz bununla sınırlı kalmıyor. Filmde neredeyse tüm Amerika'nın Tinne köyüne gelmesiyle olaylar büyüyor. Kültürel farklılıklar, beklentiler ve yanlış anlaşılmalar mizahın merkezine yerleşiyor.

AY LAV YU TUU OYUNCULARI

İbrahim – Sermiyan Midyat

Christopher – Steve Guttenberg

Danny – Josh Folan

Dorothy – Natalie Burn

Jessica – Nikki Leigh

Sultan – Gizem Karaca

Fehime – Ayça Damgacı

Ase – Alex West

Siyabend – Tuna Orhan

Meyro – Ayşenil Şamlıoğlu

Nazım – Süleyman Kabaali

Nazif – Mehmet Yaşiru

Çeto – Veysi Aslan

Makbule – Seher Çuhadar

NASA Turist – Mark Docherty

NASA Turist – Johnson Nguyen

AY LAV YU TUU NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Hasankeyf, Nurlu, İzbırak, Midyat ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Özellikle Midyat ve çevresi, hikayenin geçtiği Tinne köyüne doğal bir atmosfer kazandırdı.

