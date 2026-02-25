Mitoloji değil gerçek! Sahra Çölü’nde 95 milyon yıllık fosil bulundu

Sahra Çölü'nde 2019'da bulunan kılıç biçimli gizemli bir kemik, bilim insanlarını yıllar süren bir keşif yolculuğuna çıkardı. Nijer'deki kazılar sonunda 12 metreye ulaşabilen, balıkla beslenen ve ejderhayı andıran görünüme sahip yeni bir tür ortaya çıktı: Spinosaurus mirabilis.

Sahra Çölü'nün ortasında başlayan keşif, dinozor tarihine yeni bir halka ekledi. Chicago Üniversitesi'nden paleontolog Paul Sereno liderliğindeki ekip, Nijer'de yürüttüğü kazılarda daha önce bilinmeyen dev bir spinosaurid türünü gün yüzüne çıkardı

🌍 KEŞİF BİR KEMİKLE BAŞLADI Her şey 2019 yılında kumların arasından çıkarılan kılıç biçimli dev bir kemikle başladı. İlk anda hangi canlıya ait olduğu anlaşılamayan bu parça, araştırma ekibini bölgeye yeniden dönmeye yöneltti.

Takip eden keşif gezilerinde yeni kemikler bulundu ve çölün ortasında güneş enerjisiyle çalışan ekipmanlarla üç boyutlu dijital kafatası modeli oluşturuldu. Kampta dizüstü bilgisayarın etrafında toplanan ekip, yapılan ilk analizde tamamen yeni bir türle karşı karşıya olduklarını fark etti.

🐉 DİKKAT ÇEKEN KAFATASI YAPISI Spinosaurus mirabilis adı verilen türün kafatası hem boyutuyla hem de biçimiyle dikkat çekiyor. Uzun ve dar burun yapısı, sivri dişleri ve gözlerin üzerinde yükselen kıvrımlı çıkıntılar, fosile sıra dışı bir görünüm kazandırıyor.