Mitoloji değil gerçek! Sahra Çölü’nde 95 milyon yıllık fosil bulundu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sahra Çölü'nde 2019'da bulunan kılıç biçimli gizemli bir kemik, bilim insanlarını yıllar süren bir keşif yolculuğuna çıkardı. Nijer'deki kazılar sonunda 12 metreye ulaşabilen, balıkla beslenen ve ejderhayı andıran görünüme sahip yeni bir tür ortaya çıktı: Spinosaurus mirabilis.

Sahra Çölü'nün ortasında başlayan keşif, dinozor tarihine yeni bir halka ekledi. Chicago Üniversitesi'nden paleontolog Paul Sereno liderliğindeki ekip, Nijer'de yürüttüğü kazılarda daha önce bilinmeyen dev bir spinosaurid türünü gün yüzüne çıkardı

🌍 KEŞİF BİR KEMİKLE BAŞLADI

Her şey 2019 yılında kumların arasından çıkarılan kılıç biçimli dev bir kemikle başladı. İlk anda hangi canlıya ait olduğu anlaşılamayan bu parça, araştırma ekibini bölgeye yeniden dönmeye yöneltti.

Takip eden keşif gezilerinde yeni kemikler bulundu ve çölün ortasında güneş enerjisiyle çalışan ekipmanlarla üç boyutlu dijital kafatası modeli oluşturuldu. Kampta dizüstü bilgisayarın etrafında toplanan ekip, yapılan ilk analizde tamamen yeni bir türle karşı karşıya olduklarını fark etti.

🐉 DİKKAT ÇEKEN KAFATASI YAPISI

Spinosaurus mirabilis adı verilen türün kafatası hem boyutuyla hem de biçimiyle dikkat çekiyor. Uzun ve dar burun yapısı, sivri dişleri ve gözlerin üzerinde yükselen kıvrımlı çıkıntılar, fosile sıra dışı bir görünüm kazandırıyor.

Başın arka kısmındaki dikenimsi uzantılar da bu etkileyici silueti tamamlıyor. Araştırmacılar, kafatası tepesinin yaşamı sırasında keratinle kaplı ve parlak renkli olabileceğini değerlendiriyor. Bu özellik, türün uzaktan bile fark edilebilen gösterişli bir baş yapısına sahip olduğunu düşündürüyor.

🦷 ÖLÜMCÜL BİR AV MEKANİZMASI

Bu dev yırtıcının en çarpıcı özelliği diş yapısı. Alt çenedeki dişler, üst çenedeki boşluklara kilitleniyor. Böylece kaygan balıklar için adeta kapan işlevi gören bir sistem oluşuyor. Balıkla beslenen canlılarda benzer adaptasyonlar görülse de dinozorlar arasında bu özellik spinosauridleri diğer türlerden ayırıyor.

🌊 TAMAMEN SUCUL DEĞİL

Fosillerin bulunduğu alan deniz kıyısından yüzlerce kilometre içeride. Nehir tortularına gömülü kalıntılar, türün yaşam alanına dair önemli ipuçları veriyor. Bilim insanlarının değerlendirmesine göre bu tür:

Yaklaşık 12 metre uzunluğa ulaşabiliyordu

4,5 ila 6 ton ağırlığındaydı

Sığ sularda avlanıyor

Nehir kıyılarında dolaşıyordu

