Viral Galeri Viral Liste Miraç Kandili nasıl ihya edilmeli? Miraç Kandili yapılacak ibadetler: okunacak dualar, sureler

Miraç Kandili nasıl ihya edilmeli? Miraç Kandili yapılacak ibadetler: okunacak dualar, sureler

Miraç Kandili, İslam alemi için derin bir anlam ve manevi değer taşıyan özel bir gecedir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v) Allah katına yükseldiği bu gecede, milyonlarca Müslüman ibadet ederek manevi huzura ulaşmayı hedefliyor. Peki Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? Miraç Kandili nasıl ihya edilmeli? İşte yapılması gereken ibadetler, okunacak dualar ve sureler...

Giriş Tarihi: 24.01.2025 16:47 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 16:47
Miraç Kandili nasıl ihya edilmeli? Miraç Kandili yapılacak ibadetler: okunacak dualar, sureler

Miraç Kandili, üç ayların içinde yer alan ve İslam inancında büyük önem taşıyan gecelerden biridir. Regaip Kandili'nin ardından gelen bu mübarek gece, Ramazan ayına yaklaştığımızı işaret eder ve sabrın, teslimiyetin ve ilahi rahmetin bir tezahürü olarak kabul edilir. Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek.

Miraç Kandili nasıl ihya edilmeli? Miraç Kandili yapılacak ibadetler: okunacak dualar, sureler

Miraç Kandili'nin Anlam ve Önemi


Kur'an-ı Kerim'de Isra Suresi'nde anlatılan bu olay, İslam dini açısından büyük bir öneme sahiptir. Recep ayının 27. gecesi, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Miraç Gecesi olarak idrak edilir. Miraç, "yükselme" ve "merdiven" anlamlarına gelir. Bu mübarek gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği kutsal bir yolculuğu simgeler. Cebrâil (a.s), Peygamberimizi 52 yaşında iken Mekke-i Mükerreme'de Mescid-i Haram'dan alarak Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya götürmüş ve oradan semaya yükseltmiştir.

Miraç Gecesi, Müslümanlar için ibadet, dua ve tefekkürle geçirilmesi gereken özel bir gecedir. Bu gece, beş vakit namazın farz kılındığı ve Peygamber Efendimize ümmeti adına cennetteki müjdelerin verildiği özel bir gecedir. Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri Sen'den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!" müjdesi tebliğ edilmiştir.

Miraç Kandili nasıl ihya edilmeli? Miraç Kandili yapılacak ibadetler: okunacak dualar, sureler

Miraç Kandili'nde Hangi İbadetler Yapılmalı?


Miraç Kandili, Müslümanların manevi derinliklerini keşfettikleri bir gece olarak bilinir. Miraç Kandili gecesinde yapılacak ibadetler, Müslümanların manevi huzura ulaşmasını sağlar. Bu özel geceyi daha anlamlı kılmak için çeşitli ibadetler yapılır. Dua ve ibadetlerle ruhsal arınma yaşanır.

Miraç Kandili nasıl ihya edilmeli? Miraç Kandili yapılacak ibadetler: okunacak dualar, sureler

Miraç Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okunur, tesbihler çekilir ve bol bol dua edilir. Gecenin faziletinden istifade etmek isteyen Müslümanlar, özellikle kaza ve nafile namazlarına ağırlık verir. Bu kutsal geceyi ibadetle geçirmek, manevi olarak huzur bulmak ve Allah'ın rızasına yaklaşmak için büyük bir fırsattır.

Miraç Gecesi'nin ehemmiyeti ile ilgili Resulullah (SAV) şöyle demiştir: "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342

Miraç Kandili nasıl ihya edilmeli? Miraç Kandili yapılacak ibadetler: okunacak dualar, sureler

Miraç Kandili Yapılması Gereken İbadetler

Namaz Kılmak: Kaza ve nafile namazlar kılarak gecenin bereketinden istifade edilmelidir.

Kur'an-ı Kerim Okumak: Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okunarak manevi huzur elde edilebilir. Özellikle Isra Suresi'ni okumak bu geceyi daha anlamlı kılar.

Dua ve Tövbe Etmek: Miraç Kandili, dua ve tövbelerle Allah'tan af dilemek için önemli bir fırsattır. Miraç gecesi, edilen duaların kabul olunacağına inanılan müstesna bir gecedir.

Sadaka Vermek: Bu geceyi iyiliklerle taçlandırmak için muhtaçlara yardım edin. İhtiyaç sahiplerine yardım ederek bu özel gecenin bereketini artırabilirsiniz.

Zikir ve Tövbe: Allah'ı anmak ve günahlarınızdan arınmak için zikir çekmeli, tövbe edilmelidir. Miraç Gecesi'nde çekilebilecek zikirlerden biri salavat getirmektir.

SON DAKİKA