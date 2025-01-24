Miraç Kandili nasıl ihya edilmeli? Miraç Kandili yapılacak ibadetler: okunacak dualar, sureler
Miraç Kandili, İslam alemi için derin bir anlam ve manevi değer taşıyan özel bir gecedir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (s.a.v) Allah katına yükseldiği bu gecede, milyonlarca Müslüman ibadet ederek manevi huzura ulaşmayı hedefliyor. Peki Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? Miraç Kandili nasıl ihya edilmeli? İşte yapılması gereken ibadetler, okunacak dualar ve sureler...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 16:47