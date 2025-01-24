Miraç Kandili nasıl ihya edilmeli? Miraç Kandili yapılacak ibadetler: okunacak dualar, sureler

Miraç Kandili'nin Anlam ve Önemi



Kur'an-ı Kerim'de Isra Suresi'nde anlatılan bu olay, İslam dini açısından büyük bir öneme sahiptir. Recep ayının 27. gecesi, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Miraç Gecesi olarak idrak edilir. Miraç, "yükselme" ve "merdiven" anlamlarına gelir. Bu mübarek gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği kutsal bir yolculuğu simgeler. Cebrâil (a.s), Peygamberimizi 52 yaşında iken Mekke-i Mükerreme'de Mescid-i Haram'dan alarak Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya götürmüş ve oradan semaya yükseltmiştir.

Miraç Gecesi, Müslümanlar için ibadet, dua ve tefekkürle geçirilmesi gereken özel bir gecedir. Bu gece, beş vakit namazın farz kılındığı ve Peygamber Efendimize ümmeti adına cennetteki müjdelerin verildiği özel bir gecedir. Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri Sen'den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!" müjdesi tebliğ edilmiştir.