Miraç Kandili 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek! İşte fazileti ve yapılacak ibadetler
Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura yükseldiği kutlu gecedir. Bu gecede beş vakit namaz farz kılınmış, Bakara Suresi'nin son ayetleri müjdelenmiştir. İşte Miraç Kandili'nin faziletleri ve yapılacak ibadetler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2026 10:06