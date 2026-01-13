Miraç Kandili 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek! İşte fazileti ve yapılacak ibadetler

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE FAZİLETLERİ

Miraç, sadece Peygamber Efendimiz'in yaşadığı bir hadise değil, tüm Müslümanlar için de derin manalar taşıyan bir gecedir. Miraç Kandili, insanın kalben arınmasını, manevi yükseliği ve Allah'a yakınlaşmasını simgeler. İnsanın erdem yolculuğunu, beşerilikten insaniliğe geçişini ve kalbin manevi dünyasına yönelik bir yolculuğu temsil eder. Bu gece yapılan ibadetlerin, edilen duaların ve tövbelerin manevi değerinin yüksek olduğuna inanılır. Müminler için Miraç Kandili, iç muhasebe ve manevi yenilenme fırsatı olarak görülür.