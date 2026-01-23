Minik sanatçı Jan Asya: Gupse Özay'ın paylaşımı gülümsetti
Gupse Özay'dan gülümseten paylaşım! Meslektaşı Barış Arduç'la 2020 yılından bu yana evli olan Gupse Özay, minik kızı Jan Asya ile oynadığı oyun sonrası yüzünün boyanmış halini takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, "tatil kaç gün sürüyordu?" diyerek tatlı bir sitemde bulundu.
"Deliha" filminin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
KIZIYLA OYUN OYNADI, YÜZÜNÜ BOYADI
Kızlarını kameralardan uzak büyütmeyi tercih eden Gupse Özay ile Barış Arduç çifti, sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte evde geçen keyifli ama bir o kadar da hareketli günler yaşamaya başladı.
Ünlü oyuncu Gupse Özay, annelik mesaisinin hem eğlenceli hem de yorucu yanlarını sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi.
"TATİL KAÇ GÜN SÜRÜYORDU TAM OLARAK?"
Kızıyla eğlenceli vakit geçiren ünlü oyuncu, Jan Asya'nın yüzünü boyadığı anları takipçileriyle paylaşarak yüzleri gülümsetti. Özay, paylaşımının altına, "Tatil kaç gün sürüyordu tam olarak?" notunu ekleyerek tatlı bir sitemde bulundu.
Gupse Özay'ın anne-kız keyfini yansıtan paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.