Minik Narin Güran'ın ölüm yıl dönümü! Baba Arif Güran'dan dikkat çeken sözler: Toplumun içine bile giremiyoruz
Takvim yaprakları 21 Ağustos 2024'ü gösterdiğinde Diyarbakır'da kaybolan, 8 Eylül'de ise cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti Türkiye'yi derinden etkilemişti. 2 gün sonra Minik Narin'in ölümünün 1. yıl dönümüne girerken Baba Arif Güran ise açıklamalarda bulundu. Güran, "Dünyaya bakış açımız gitti, artık toplumun içine bile giremiyoruz. Bir toplumda sürekli gözler sizin üzerinizde olduğu zaman, o toplumda rahat davranamazsınız" dedi.
Giriş Tarihi: 19.08.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:24