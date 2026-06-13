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Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katıldığı LGS 2026'nın ardından sosyal medyada binlerce değerlendirme paylaşıldı. İlk yorumlarda sınavın genel zorluk seviyesi konusunda görüş ayrılıkları dikkat çekerken, özellikle Türkçe, Matematik ve süre yönetimi tartışmaların merkezinde yer aldı.

Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler ilk değerlendirmelerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Sınavdan çıkan adayların yorumları, bu yılki LGS'nin farklı öğrenciler üzerinde farklı etkiler bıraktığını ortaya koydu. Bazı öğrenciler sınavı son yılların en kolay sınavlarından biri olarak değerlendirirken, bazı adaylar özellikle süre yönetiminde zorlandıklarını ve sayısal bölümde zaman baskısı yaşadıklarını ifade etti.

Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 2

SOSYAL MEDYADA İKİYE AYRILDI

Sınav sonrasında yapılan paylaşımlarda dikkat çeken en önemli nokta, öğrenciler arasındaki görüş ayrılığı oldu. Bazı öğrenciler sınavı beklediklerinden çok daha kolay bulduklarını belirterek soruların büyük bölümünü kısa sürede tamamladıklarını yazdı. Hatta bazı adaylar her iki oturumu da erken bitirdiklerini ve cevaplarını birden fazla kez kontrol etme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Buna karşılık başka öğrenciler ise sınavın özellikle zaman kullanımı açısından zorlayıcı olduğunu belirtti. Bu adaylar, bazı soruların uzun metinler içerdiğini ve bu nedenle son bölümlere yeterli süre ayıramadıklarını dile getirdi.

Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 3

TÜRKÇE EN ÇOK KONUŞULAN BÖLÜMLERDEN BİRİ OLDU

Öğrenci yorumlarında en sık gündeme gelen derslerden biri Türkçe oldu. Sosyal medya paylaşımlarında bazı adaylar Türkçe sorularını oldukça kolay bulduklarını belirtirken, bazı öğrenciler ise paragraf sorularının uzunluğu nedeniyle beklediklerinden fazla zaman harcadıklarını söyledi.

Özellikle uzun metinlerin dikkat gerektirdiğini belirten öğrenciler, sınavın bilgi ölçmekten çok okuduğunu anlama ve yorumlama becerisine odaklandığını ifade etti. Türkçe testiyle ilgili yorumlar genel olarak iki başlıkta toplandı:

Soruların doğrudan zor olmadığı ancak paragraf yoğunluğu nedeniyle süre kullanımını etkilediği.

Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 4

MATEMATİKTE GÖRÜŞLER DAHA DA AYRIŞTI

Matematik bölümüyle ilgili değerlendirmeler ise daha farklı bir tablo ortaya koydu. Bazı öğrenciler matematik sorularını beklediklerinden kolay bulduklarını ve temel işlem becerileriyle çözülebilecek nitelikte olduğunu savundu. Buna karşılık birçok öğrenci matematik testinin sınavın belirleyici bölümü olabileceğini belirtti.

Özellikle çok aşamalı problem sorularının süre kaybına yol açtığını ifade eden adaylar, dikkat hatalarının sonuçları etkileyebileceğini vurguladı. Bazı öğrenciler matematiği "orta-zor" seviyede değerlendirirken, bazıları sınavın en zor kısmının bu bölüm olduğunu dile getirdi.

Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 5

FEN BİLİMLERİ VE SAYISAL BÖLÜM İÇİN NE DEDİLER?

Fen Bilimleri testine ilişkin yorumlar da farklılık gösterdi. Bir grup öğrenci fen sorularını genel olarak kolay bulduklarını paylaşırken, bazı adaylar soruların yorum ağırlıklı yapısına dikkat çekti. Özellikle günlük yaşamla ilişkilendirilen soruların dikkat gerektirdiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Sayısal bölümün tamamına ilişkin yorumlarda ise öğrencilerin önemli bir kısmı, sınavın zorluk seviyesinden çok süre yönetiminin sonucu etkileyebileceğini savundu.

Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 6

"SÜRE YETMEDİ" YORUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sınav sonrasında en çok konuşulan konulardan biri de süre oldu. Bazı öğrenciler soruların aşırı zor olmadığını ancak uzun metinler ve işlem gerektiren sorular nedeniyle zaman kaybettiklerini belirtti. Özellikle Türkçe testinde harcanan sürenin matematik ve fen bölümlerine ayrılan zamanı azalttığını ifade eden paylaşımlar öne çıktı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda bazı adaylar son sorulara yetişemediklerini belirtirken, bazı öğrenciler ise sınavı yarım saatten fazla süre kala tamamladıklarını yazdı.

Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 7
Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 8

İŞTE ÖĞRENCİLERİN LGS'YE YÖNELİK YORUMLARI

Hayatımda girdiğim en ama en kolay sınavdı yarım saat kala bitirmiş ve iki kere kontrol etmiştim iki oturumdan da full çektiğime eminim

Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 9

Lgsden çıktım ve telefonumu anca elime alabildim tarihin en zor sınavıydı çok zorlandım

Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 10

Şahsi görüşüm:

Kelime sayısı fazla. Türkçesi zor gözüken bir sınav ancak birkaç soru harici açıktı. Geçen sene de gördüğümüz üzere bu sınavı zor yapan kısım sayısaldır ve LGS 2026 sayısalı gayet kolaydı. Geçen seneden fazla 500 bekliyorum.

Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 11

Bugün LGS Tarihine en kolay LGS'iydi, 30 dakikada bitirdim. 100'den fazla 500 bekliyorum.

Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 12

2026 lgs analiz

Türkçe ayşe topu at
sosyal çok çok kolay
ingilizce a1
matematik dört işlem
fen kolay

yapamayanlar düşünsün bize fen lisesi geliyooooooorrr

Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 13

Türkçe çok uzundu gereksiz zaman harcadım bu yüzden matematiğe vaktim kalmadı fen çözemedim bir yıllık emeğim çöpe gitti

Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 14

LGS 2026 hakkında değerlendirmem:

Türkçe çok basit
Sosyal basit
Din yapamayan sanayiye gitsin
İngilizce çok kolay
Matematik kolay-orta
Fen Bilimleri orta

beklediğim puan 310

Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 15

ZORDU SORULAR VE TARİHİN EN DEĞİŞİK LGS OLABİLİR SAYISALDA ÖZELLİKLE SORULAR ÇOĞU GEÇMİŞ YILLARA GÖRE FARKLI KALIPTA

Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 16

Matematik zordu fende kafa karıştırıcı orta-zor türkçe 2 soru dışında fazla zor değil inkılap 2 din 1 ingilizce 1 soru zordu yani sınav orta zordu

Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı? 17

kolaydı abi boş yer kalmadı bi kaç soru zorlayıcıydı matematikde filan ama ortalama bi sınavdı

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