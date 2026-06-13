Milyonların gözü bu yorumlarda! 2026 LGS soruları zor muydu kolay mıydı?

Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katıldığı LGS 2026'nın ardından sosyal medyada binlerce değerlendirme paylaşıldı. İlk yorumlarda sınavın genel zorluk seviyesi konusunda görüş ayrılıkları dikkat çekerken, özellikle Türkçe, Matematik ve süre yönetimi tartışmaların merkezinde yer aldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler ilk değerlendirmelerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Sınavdan çıkan adayların yorumları, bu yılki LGS'nin farklı öğrenciler üzerinde farklı etkiler bıraktığını ortaya koydu. Bazı öğrenciler sınavı son yılların en kolay sınavlarından biri olarak değerlendirirken, bazı adaylar özellikle süre yönetiminde zorlandıklarını ve sayısal bölümde zaman baskısı yaşadıklarını ifade etti.

SOSYAL MEDYADA İKİYE AYRILDI Sınav sonrasında yapılan paylaşımlarda dikkat çeken en önemli nokta, öğrenciler arasındaki görüş ayrılığı oldu. Bazı öğrenciler sınavı beklediklerinden çok daha kolay bulduklarını belirterek soruların büyük bölümünü kısa sürede tamamladıklarını yazdı. Hatta bazı adaylar her iki oturumu da erken bitirdiklerini ve cevaplarını birden fazla kez kontrol etme fırsatı bulduklarını ifade etti. Buna karşılık başka öğrenciler ise sınavın özellikle zaman kullanımı açısından zorlayıcı olduğunu belirtti. Bu adaylar, bazı soruların uzun metinler içerdiğini ve bu nedenle son bölümlere yeterli süre ayıramadıklarını dile getirdi.

TÜRKÇE EN ÇOK KONUŞULAN BÖLÜMLERDEN BİRİ OLDU Öğrenci yorumlarında en sık gündeme gelen derslerden biri Türkçe oldu. Sosyal medya paylaşımlarında bazı adaylar Türkçe sorularını oldukça kolay bulduklarını belirtirken, bazı öğrenciler ise paragraf sorularının uzunluğu nedeniyle beklediklerinden fazla zaman harcadıklarını söyledi. Özellikle uzun metinlerin dikkat gerektirdiğini belirten öğrenciler, sınavın bilgi ölçmekten çok okuduğunu anlama ve yorumlama becerisine odaklandığını ifade etti. Türkçe testiyle ilgili yorumlar genel olarak iki başlıkta toplandı: Soruların doğrudan zor olmadığı ancak paragraf yoğunluğu nedeniyle süre kullanımını etkilediği.

MATEMATİKTE GÖRÜŞLER DAHA DA AYRIŞTI Matematik bölümüyle ilgili değerlendirmeler ise daha farklı bir tablo ortaya koydu. Bazı öğrenciler matematik sorularını beklediklerinden kolay bulduklarını ve temel işlem becerileriyle çözülebilecek nitelikte olduğunu savundu. Buna karşılık birçok öğrenci matematik testinin sınavın belirleyici bölümü olabileceğini belirtti. Özellikle çok aşamalı problem sorularının süre kaybına yol açtığını ifade eden adaylar, dikkat hatalarının sonuçları etkileyebileceğini vurguladı. Bazı öğrenciler matematiği "orta-zor" seviyede değerlendirirken, bazıları sınavın en zor kısmının bu bölüm olduğunu dile getirdi.