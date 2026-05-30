Milyonlarca hastaya umut: Beyin hücreleri için daha etkili vitamin geliştirildi

Alzheimer, Parkinson ve Huntington gibi nörodejeneratif hastalıklar dünya genelinde milyonlarca insanı etkiliyor. Bu hastalıklarda beyin hücreleri zamanla zarar görüyor ve kaybediliyor. Hafıza kaybı, düşünme becerilerinde gerileme ve hareket sorunları da bu sürecin en belirgin sonuçları arasında yer alıyor. Japonya'da yürütülen yeni bir araştırma ise kaybedilen sinir hücrelerinin yeniden oluşturulmasına yönelik önemli bir adım atıldığını ortaya koydu.

Son yıllarda geliştirilen bazı ilaçlar Alzheimer'ın ilerleme hızını yavaşlatabiliyor. Ancak uzmanlara göre bu tedaviler kaybedilen hafızayı geri getiremiyor ve hasar gören beyin dokusunu onaramıyor. Bu nedenle bilim insanları, semptomları baskılamak yerine doğrudan beyin hücrelerini yenileyebilecek yöntemler üzerinde çalışıyor. Son araştırma da tam olarak bu noktaya odaklanıyor.

K vitamini genellikle kanın pıhtılaşması ve kemik sağlığıyla ilişkilendiriliyor. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar, vitaminin sinir sistemi üzerinde de önemli etkileri olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar özellikle K vitamininin aktif formlarından biri olan menakinon-4'ün (MK-4) sinir hücrelerinin gelişimini destekleyebildiğini belirtiyor. Buna rağmen doğal formun etkisinin, nörodejeneratif hastalıklarla mücadelede tek başına yeterli olmayabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar bu yeni molekülü "Yeni VK" olarak adlandırdı.

Japonya'daki Shibaura Teknoloji Enstitüsünden bilim insanları, K vitamininin etkisini artırmak amacıyla 12 farklı yeni bileşik geliştirdi. Çalışmaya liderlik eden Doç. Dr. Yoshihisa Hirota ve Prof. Dr. Yoshitomo Suhara'nın ekibi, bu bileşiklerin sinir öncü hücrelerini olgun nöronlara dönüştürme kapasitesini test etti. Araştırmada özellikle bir bileşik dikkat çekti.

BEYİNDEKİ KRİTİK RESEPTÖRLE BAĞLANTI KURDU

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri de yeni bileşiğin beyindeki mGluR1 isimli reseptörle ilişkisi oldu. Bilim insanları, bu reseptörün nöronlar arasındaki iletişimde kritik rol oynadığını belirtiyor. Yapılan analizlerde K vitamini türevinin bu yolak üzerinden sinir hücrelerinin gelişimini desteklediği görüldü.

Uzmanlara göre bu keşif, gelecekte geliştirilecek beyin onarım tedavileri için önemli bir hedef sunuyor.