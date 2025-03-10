Viral Galeri Viral Liste Milyonlarca emekliye zamlı bayram ikramiyesi | Masada hangi formüller var? 3.500, 4.000, 4.500 TL...

Milyonlarca emekliye zamlı bayram ikramiyesi | Masada hangi formüller var? 3.500, 4.000, 4.500 TL...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda, milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi zammı gündeme gelecek. Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili yeni düzenlemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini doğrudan etkileyecek. Peki emeklinin zamlı bayram ikramiyesi ne kadar oalcak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.03.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:29
Milyonlarca Emekliye Zamlı BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 | Masada hangi formüller var? 3.472, 4.000, 4.500, 6.000 TL...

2025 yılında emekli bayram ikramiyesi için beklentiler artarken, ikramiyelerin ne kadar olacağı ve ödeme tarihleri de merak konusu.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2024'teki yüzde 50 oranındaki artışın benzer şekilde devam etmesi halinde, bayram ikramiyeleri 4 bin 500 liraya kadar çıkabilir. Ancak görüşmelerde ikramiyelere yapılacak zammın 750 ile 1000 TL arasında olması da gündemde. İşte masadaki formüller...

Milyonlarca Emekliye Zamlı BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 | Masada hangi formüller var? 3.472, 4.000, 4.500, 6.000 TL...

Zamlı Bayram İkramiyesi Bugün Belli Olabilir!

Emekli bayram ikramiyesi zammı Başkan Erdoğan'ın onayına sunulmak üzere son aşamaya geldi. Bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında zam miktarının netleşmesi bekleniyor.

İKRAMİYE 4 BİN 500 LİRA MI OLACAK?
Milyonlarca Emekliye Zamlı BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 | Masada hangi formüller var? 3.472, 4.000, 4.500, 6.000 TL...

Zam Oranı Ne Kadar Olacak?

Bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranı birçok emeklinin gelirine doğrudan etki edeceği için dikkatle takip ediliyor. 2025 yılı için yapılan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik yüzde 15.75'lik zam oranının bayram ikramiyelerine de yansıması bekleniyor. Bu durumda yeni bayram ikramiyesi 3 bin 472 TL'ye yükselebilir. Hükümetin kararına bağlı olarak bu miktar yuvarlama ile 3 bin 500 TL'ye de çıkabilir.

Milyonlarca Emekliye Zamlı BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 | Masada hangi formüller var? 3.472, 4.000, 4.500, 6.000 TL...

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yüzde 50 oranında bir artış yapılırsa ikramiyenin 4.500 bin TL'ye yükselmesi mümkün.

Milyonlarca Emekliye Zamlı BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 | Masada hangi formüller var? 3.472, 4.000, 4.500, 6.000 TL...

Eğer hükümet bu yıl daha büyük bir artış yaparsa bayram ikramiyesi 6 bin TL'ye kadar çıkabilir. Ancak şu anki beklenti yaklaşık 4 bin TL seviyesinde.

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