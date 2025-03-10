Milyonlarca emekliye zamlı bayram ikramiyesi | Masada hangi formüller var? 3.500, 4.000, 4.500 TL...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda, milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi zammı gündeme gelecek. Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili yeni düzenlemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini doğrudan etkileyecek. Peki emeklinin zamlı bayram ikramiyesi ne kadar oalcak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.03.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:29