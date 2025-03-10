Milyonlarca emekliye zamlı bayram ikramiyesi | Masada hangi formüller var? 3.500, 4.000, 4.500 TL...

Zam Oranı Ne Kadar Olacak?

Bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranı birçok emeklinin gelirine doğrudan etki edeceği için dikkatle takip ediliyor. 2025 yılı için yapılan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik yüzde 15.75'lik zam oranının bayram ikramiyelerine de yansıması bekleniyor. Bu durumda yeni bayram ikramiyesi 3 bin 472 TL'ye yükselebilir. Hükümetin kararına bağlı olarak bu miktar yuvarlama ile 3 bin 500 TL'ye de çıkabilir.