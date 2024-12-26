Viral Galeri Viral Liste Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025'te zamlı yemek parası ne kadar olacak? İşte günlük hesaplama...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025'te zamlı yemek parası ne kadar olacak? İşte günlük hesaplama...

2025 yılına sayılı günler kala, asgari ücret artışıyla ilgili beklenen açıklama yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından 2025 yılı için yemek ücretleri de merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:11
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025’te zamlı yemek parası ne kadar olacak? İşte günlük hesaplama...

2025 yılı için asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, yemek ücreti artışı da gündemin önemli konularından biri haline geldi. 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak asgari ücretin net 22.104 TL olarak belirlenmesiyle, günlük yemek ücretiyle ilgili de önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Peki 2025'te zamlı yemek parası ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025’te zamlı yemek parası ne kadar olacak? İşte günlük hesaplama...

2024 Yılı Yemek Ücreti Ne Kadardı?

2024 yılına gelindiğinde, günlük yemek ücreti 1 Ocak'tan itibaren KDV dahil 187 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücrete yapılan yüzde 49,11'lik artışa paralel olarak, yemek ücretlerine de yüzde 54,54 oranında bir artış yapılmıştı. 2024 yılı boyunca işçilere, günlük yemek ücreti olarak 187 TL ödenmişti. Ancak 2025 yılıyla birlikte yemek ücreti de yeni bir yükseliş yaşayacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025’te zamlı yemek parası ne kadar olacak? İşte günlük hesaplama...

2025 Yılı Yemek Ücreti Ne Kadar Olacak?

Yeni asgari ücret zammı ve enflasyon oranlarındaki değişiklikler göz önüne alındığında, 2025 yılı için yemek ücreti artışının da en az yüzde 30 seviyelerinde olması bekleniyor. Bu doğrultuda, 1 Ocak'tan itibaren uygulanması öngörülen yeni günlük yemek ücreti 243,1 TL'ye yükselecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025’te zamlı yemek parası ne kadar olacak? İşte günlük hesaplama...

Yemek Ücreti Artışı İle İşçi Başına Ne Kadar Ödeme Yapılacak?

Eğer günlük yemek ücretinde yüzde 30'luk bir artış gerçekleşirse, 2025 yılı için yeni yemek ücreti şu şekilde hesaplanabilir:

Yemek Ücretindeki Muhtemel Artış

2024 yılı için belirlenen günlük yemek ücreti 187 TL. Yüzde 30'luk bir artış ile bu ücret şu şekilde hesaplanacaktır:

187 TL x 1,30 = 243,1 TL

Bu durumda, günlük yemek ücreti 243,1 TL'ye yükselecek.

Toplam Yemek Ücreti Artışı

Yemek ücreti artışı, 26 iş günü üzerinden hesaplandığında, işçilere yapılacak toplam ödeme şu şekilde olacak:

243,1 TL x 26 = 6.320,6 TL

Bu artış, 2024 yılına göre 4.862 TL olan toplam yemek ücretiyle karşılaştırıldığında, işçilerin toplam yemek ücreti 6.320,6 TL'ye çıkacak. Yani, 2025 yılı için yemek ücreti artışı 1.458,6 TL olarak gerçekleşmiş olacak.

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