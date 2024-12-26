Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025’te zamlı yemek parası ne kadar olacak? İşte günlük hesaplama...

Yemek Ücreti Artışı İle İşçi Başına Ne Kadar Ödeme Yapılacak?

Eğer günlük yemek ücretinde yüzde 30'luk bir artış gerçekleşirse, 2025 yılı için yeni yemek ücreti şu şekilde hesaplanabilir:

Yemek Ücretindeki Muhtemel Artış

2024 yılı için belirlenen günlük yemek ücreti 187 TL. Yüzde 30'luk bir artış ile bu ücret şu şekilde hesaplanacaktır:

187 TL x 1,30 = 243,1 TL

Bu durumda, günlük yemek ücreti 243,1 TL'ye yükselecek.

Toplam Yemek Ücreti Artışı

Yemek ücreti artışı, 26 iş günü üzerinden hesaplandığında, işçilere yapılacak toplam ödeme şu şekilde olacak:

243,1 TL x 26 = 6.320,6 TL

Bu artış, 2024 yılına göre 4.862 TL olan toplam yemek ücretiyle karşılaştırıldığında, işçilerin toplam yemek ücreti 6.320,6 TL'ye çıkacak. Yani, 2025 yılı için yemek ücreti artışı 1.458,6 TL olarak gerçekleşmiş olacak.