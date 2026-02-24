Milyonlar bu adresi arıyor! 2026 Nihat Hatipoğlu Ramazan programı nerede çekiliyor?

Ramazan denince akla gelen ilk televizyon programlarından biri yine Nihat Hatipoğlu oluyor. İftar ve sahur saatlerinde yayınlanan program, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Hatipoğlu'nun sade anlatımı ve izleyiciyle kurduğu doğrudan iletişim, programın en dikkat çeken yönleri arasında yer alıyor.