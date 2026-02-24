Milyonlar bu adresi arıyor! 2026 Nihat Hatipoğlu Ramazan programı nerede çekiliyor?
Ramazan ayıyla birlikte milyonların takip ettiği Nihat Hatipoğlu programı 2026'da da atv ekranlarında canlı yayınlanıyor. Bu yıl çekimler İstanbul'daki atv stüdyolarında yapılıyor. Ramazan boyunca iftar yayını 18.30'da sahur yayını ise 03.45'te ekranlara geliyor.
Ramazan denince akla gelen ilk televizyon programlarından biri yine Nihat Hatipoğlu oluyor. İftar ve sahur saatlerinde yayınlanan program, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Hatipoğlu'nun sade anlatımı ve izleyiciyle kurduğu doğrudan iletişim, programın en dikkat çeken yönleri arasında yer alıyor.
🎥 ÇEKİMLER İSTANBUL'DA YAPILIYOR
2026 Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları İstanbul'da, atv stüdyolarında canlı olarak gerçekleştiriliyor. Program, önceki yıllarda İstanbul'un tarihi yarımadasındaki Sultanahmet Meydanı'nda açık alanda düzenlenmişti. Bu yıl yayınlar stüdyo ortamında yapılıyor.
ATV STÜDYOLARI ADRESİ
Tem Medya Merkezi
5. Levent, Mareşal Fevzi Çakmak Cd. No:29/1
34197 Eyüpsultan / İstanbul
🌅 SAHUR YAYINI 03.45'TE, İFTAR YAYINI 18.30'DA
Nihat Hatipoğlu Ramazan programı kapsamında iftar yayını saat 18.30'da, sahur yayını ise 03.45'te başlıyor. Program Ramazan ayı boyunca aynı saatte canlı yayınlanacak.
Sahur ve iftar yayınında:
◾Kur'an-ı Kerim tilaveti
◾Dini sohbetler
◾İzleyici soruları ve cevaplar
◾Dualar
yer alacak.
🤲 MANEVİ ATMOSFER EKRANLARA TAŞINIYOR
İstanbul'daki stüdyodan gerçekleştirilen canlı yayınla Ramazan'ın manevi atmosferi her gece ekranlara taşınacak. Nihat Hatipoğlu'nun anlatımı, izleyici soruları ve dualar, 2026 Ramazan ayında da milyonlara eşlik edecek.