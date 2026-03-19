Milyoner’de telefon jokeri ters köşe yaptı: Güvendiği isim öyle bir yanıt verdi ki…

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 23:07 ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Kim Milyoner Olmak İster?"te yarışmacının en güvendiği an, en büyük tereddüde dönüştü. Telefon jokerinden gelen yanıt, doğru bildiği şıkkı sorgulamasına yol açtı. Kritik saniyelerde yaşanan bu çelişki, sorudan çok verilen kararın konuşulmasına neden oldu.

atv ekranlarında perşembe ve pazar akşamları izleyici karşısına çıkan, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster'in bugünkü bölümünde bir sorudan ziyade joker kullanımının yarattığı etkiyle gündeme geldi. Yarışmacı Karina Khuramshina, karşısına çıkan soruda aslında cevaba yakın olsa da son anda telefon jokerine başvurdu. Bu tercih, yarışmanın seyrini değiştiren kırılma anı oldu.

KOMEDYEN YARIŞMACI KRİTİK SORUDA ZORLANDI Milyoner yarışması bu kez sorudan çok yaşanan tereddütle gündeme geldi. 35 yaşındaki Karina Khuramshina, Ukrayna'da doğdu ve İstanbul'da yaşıyor. Moskova Eğitim Enstitüsü Gazetecilik mezunu olan Khuramshina, sahnede komedyen olarak izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Khuramshina, kritik bir soruda yaşadığı ikilemle geceye damga vurdu.

SORUDAN ÇOK JOKER KONUŞULDU Sunucu Oktay Kaynarca, yarışmacıya yönelttiği soruyla stüdyoda kısa süreli bir sessizlik yarattı. Karina Khuramshina, seçenekleri değerlendirirken doğru cevaba yakın bir çizgide ilerledi. Ancak risk almak istemeyen yarışmacı, kararını netleştirmek için telefon joker hakkını kullanmayı tercih etti.

TELEFON JOKERİ BU KEZ YANILTTI Telefon bağlantısı kurulduktan sonra yarışmacının güvendiği isimden hızlı bir "Rusya" yanıt geldi. Cevap açıklandığında ise jokerin verdiği bilginin hatalı olduğu ortaya çıktı. Böylece yarışmada nadir görülen bir durum yaşandı: Joker, yarışmacıyı doğru cevaptan uzaklaştırdı.