Milyoner’de telefon jokeri ters köşe yaptı: Güvendiği isim öyle bir yanıt verdi ki…

ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Kim Milyoner Olmak İster?"te yarışmacının en güvendiği an, en büyük tereddüde dönüştü. Telefon jokerinden gelen yanıt, doğru bildiği şıkkı sorgulamasına yol açtı. Kritik saniyelerde yaşanan bu çelişki, sorudan çok verilen kararın konuşulmasına neden oldu.

Milyoner’de telefon jokeri ters köşe yaptı: Güvendiği isim öyle bir yanıt verdi ki… 1

atv ekranlarında perşembe ve pazar akşamları izleyici karşısına çıkan, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster'in bugünkü bölümünde bir sorudan ziyade joker kullanımının yarattığı etkiyle gündeme geldi. Yarışmacı Karina Khuramshina, karşısına çıkan soruda aslında cevaba yakın olsa da son anda telefon jokerine başvurdu. Bu tercih, yarışmanın seyrini değiştiren kırılma anı oldu.

Milyoner’de telefon jokeri ters köşe yaptı: Güvendiği isim öyle bir yanıt verdi ki… 2

KOMEDYEN YARIŞMACI KRİTİK SORUDA ZORLANDI

Milyoner yarışması bu kez sorudan çok yaşanan tereddütle gündeme geldi. 35 yaşındaki Karina Khuramshina, Ukrayna'da doğdu ve İstanbul'da yaşıyor. Moskova Eğitim Enstitüsü Gazetecilik mezunu olan Khuramshina, sahnede komedyen olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Khuramshina, kritik bir soruda yaşadığı ikilemle geceye damga vurdu.

Milyoner’de telefon jokeri ters köşe yaptı: Güvendiği isim öyle bir yanıt verdi ki… 3

SORUDAN ÇOK JOKER KONUŞULDU

Sunucu Oktay Kaynarca, yarışmacıya yönelttiği soruyla stüdyoda kısa süreli bir sessizlik yarattı. Karina Khuramshina, seçenekleri değerlendirirken doğru cevaba yakın bir çizgide ilerledi. Ancak risk almak istemeyen yarışmacı, kararını netleştirmek için telefon joker hakkını kullanmayı tercih etti.

Milyoner’de telefon jokeri ters köşe yaptı: Güvendiği isim öyle bir yanıt verdi ki… 4

TELEFON JOKERİ BU KEZ YANILTTI

Telefon bağlantısı kurulduktan sonra yarışmacının güvendiği isimden hızlı bir "Rusya" yanıt geldi. Cevap açıklandığında ise jokerin verdiği bilginin hatalı olduğu ortaya çıktı. Böylece yarışmada nadir görülen bir durum yaşandı: Joker, yarışmacıyı doğru cevaptan uzaklaştırdı.

Milyoner’de telefon jokeri ters köşe yaptı: Güvendiği isim öyle bir yanıt verdi ki… 5

İŞTE O SORU

"Hangisinin anayasasında resmi dili belirtilmiştir?"

A: Arjantin

B: Moğolistan

C: Birleşik Krallık

D: Meksika

Milyoner’de telefon jokeri ters köşe yaptı: Güvendiği isim öyle bir yanıt verdi ki… 6

"RİSK ALMALI MIYIM?" SORUSU

Sunucu Oktay Kaynarca, yarışmacıya "Hangisinin anayasasında resmi dili belirtilmiştir?" sorusunu yöneltti. Selin Çorlu, seçenekler arasında gidip geldiğini açıkça ifade etti. Özellikle Moğolistan ve Meksika üzerinde duran yarışmacı, net bir sonuca ulaşamadı. Joker hakkının bulunmaması ise karar sürecini daha da zorlaştırdı.

Milyoner’de telefon jokeri ters köşe yaptı: Güvendiği isim öyle bir yanıt verdi ki… 7

İŞTE 300 BİN TL DEĞERİNDEKİ SORU

Hangisinin anayasasında resmi dili belirtilmiştir?

A: Arjantin

B: Moğolistan

C: Birleşik Krallık

D: Meksika

Milyoner’de telefon jokeri ters köşe yaptı: Güvendiği isim öyle bir yanıt verdi ki… 8

200 BİN TL İLE DEVAM

Yanlış cevap vermesi halinde ödülünün 50 bin TL'ye düşeceğini bilen Selin Çorlu, risk almak istemedi. 200 bin TL ile yarışmadan çekilme kararı aldı. Sunucunun "Son kararın mı?" sorusuna net bir şekilde "Evet" yanıtını veren yarışmacı, stüdyodan alkışlar eşliğinde ayrıldı.

Milyoner’de telefon jokeri ters köşe yaptı: Güvendiği isim öyle bir yanıt verdi ki… 9

Sorunun doğru yanıtı "Moğolistan" olarak açıklandı. Bu sonuç, Selin Çorlu'nun yarışmaya devam etmesi halinde elenebileceğini gösterdi. Böylece genç yarışmacının temkinli tercihi, hem stüdyoda hem ekran başındaki izleyiciler tarafından "yerinde karar" olarak değerlendirildi.

