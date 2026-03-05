Milyoner’de Süleyman Çakır anıldı! Yarışmacının “45 bölüm” sitemi güldürdü
atv'nin uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her perşembe ve pazar akşamı izleyiciyle buluşarak ilginç sorularıyla hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. Bu haftaki bölümde Kurtlar Vadisi sorusu gündem oldu.
atv ekranlarında perşembe ve pazar akşamları izleyici karşısına çıkan, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Ocak tarihli yeni bölümünde birbirinden farklı isimler yarıştı. Yarışmacı Kader Yıldız, Kurtlar Vadisi sorusuyla dikkatleri çekti.
👩⚕️ PARAMEDİK YARIŞMACI HEDEFİNİ AŞTI
İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki paramedik Kader Yıldız yarışmaya katılırken en büyük hedefinin 50 bin TL barajını aşmak olduğunu söyledi. Yarışmanın ilerleyen bölümünde gelen soru ise hem hedefini gerçekleştirdi hem de Kurtlar Vadisi hayranlarını geçmişe götürdü.
🎯İŞTE O KURTLAR VADİSİ SORUSU
SORU: Hangi dizi karakterinin doğum adı Efe Yakup Karahanlı'dır?
A: Ezel Bayraktar
B: Polat Alemdar
C: Burhan Altıntop
D: Hızır Çakırbeyli
Kader Yıldız soruyu duyduktan sonra tereddüt etmeden konuştu:
"B: Polat Alemdar. Kurtlar Vadisi hayranıyım. 45. bölümde beni çok üzmüştünüz. Son kararım B: Polat Alemdar."
🎬 "45. BÖLÜM" GÖNDERMESİ
Yarışmacının kullandığı "45. bölümde beni çok üzmüştünüz" ifadesi dizinin hayranları için tanıdık bir göndermeyi hatırlattı. Bu sözler Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Süleyman Çakır ile ilişkilendirildi.