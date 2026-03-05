Milyoner’de Süleyman Çakır anıldı! Yarışmacının “45 bölüm” sitemi güldürdü

Çağla Dağlı soruyu duyduktan sonra önce mantık yürüttü. İlk kıtadan bahsedildiği için A seçeneğini hemen elediğini söyledi. Sayımını tamamladıktan sonra kararını açıkladı ve C şıkkını seçti. Sorunun değeri 300 bin TL olmasına rağmen Çağla Dağlı hiçbir joker kullanmadı. Bu durum stüdyoda da dikkat çeken anlardan biri oldu.

📜 İSTİKLAL MARŞI ÜZERİNE DUYGUSAL AN

Doğru cevabın ardından stüdyoda kısa ama anlamlı bir sohbet yaşandı. Sunucu Oktay Kaynarca, milli marşın yazarı olan Mehmet Akif Ersoy için "Ruhu şad olsun" dedi ve ardından şu ifadeyi kullandı:

"Bana göre dünyanın en güzel İstiklal Marşı'dır."