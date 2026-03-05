CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Milyoner’de Süleyman Çakır anıldı! Yarışmacının “45 bölüm” sitemi güldürdü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her perşembe ve pazar akşamı izleyiciyle buluşarak ilginç sorularıyla hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. Bu haftaki bölümde Kurtlar Vadisi sorusu gündem oldu.

Milyoner’de Süleyman Çakır anıldı! Yarışmacının “45 bölüm” sitemi güldürdü 1

atv ekranlarında perşembe ve pazar akşamları izleyici karşısına çıkan, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Ocak tarihli yeni bölümünde birbirinden farklı isimler yarıştı. Yarışmacı Kader Yıldız, Kurtlar Vadisi sorusuyla dikkatleri çekti.

Milyoner’de Süleyman Çakır anıldı! Yarışmacının “45 bölüm” sitemi güldürdü 2

👩‍⚕️ PARAMEDİK YARIŞMACI HEDEFİNİ AŞTI

İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki paramedik Kader Yıldız yarışmaya katılırken en büyük hedefinin 50 bin TL barajını aşmak olduğunu söyledi. Yarışmanın ilerleyen bölümünde gelen soru ise hem hedefini gerçekleştirdi hem de Kurtlar Vadisi hayranlarını geçmişe götürdü.

Milyoner’de Süleyman Çakır anıldı! Yarışmacının “45 bölüm” sitemi güldürdü 3

🎯İŞTE O KURTLAR VADİSİ SORUSU

SORU: Hangi dizi karakterinin doğum adı Efe Yakup Karahanlı'dır?

A: Ezel Bayraktar

B: Polat Alemdar

C: Burhan Altıntop

D: Hızır Çakırbeyli

Milyoner’de Süleyman Çakır anıldı! Yarışmacının “45 bölüm” sitemi güldürdü 4

Kader Yıldız soruyu duyduktan sonra tereddüt etmeden konuştu:

"B: Polat Alemdar. Kurtlar Vadisi hayranıyım. 45. bölümde beni çok üzmüştünüz. Son kararım B: Polat Alemdar."

Milyoner’de Süleyman Çakır anıldı! Yarışmacının “45 bölüm” sitemi güldürdü 5

🎬 "45. BÖLÜM" GÖNDERMESİ

Yarışmacının kullandığı "45. bölümde beni çok üzmüştünüz" ifadesi dizinin hayranları için tanıdık bir göndermeyi hatırlattı. Bu sözler Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Süleyman Çakır ile ilişkilendirildi.

Milyoner’de Süleyman Çakır anıldı! Yarışmacının “45 bölüm” sitemi güldürdü 6

Dizi ilk kez 15 Ocak 2003 tarihinde yayınlandı. İlk bölümden itibaren hikâyede önemli bir yere sahip olan Süleyman Çakır karakteri 45. bölüme kadar dizide önemli bir rol oynadı.

Milyoner’de Süleyman Çakır anıldı! Yarışmacının “45 bölüm” sitemi güldürdü 7

Karaktere hayat veren Oktay Kaynarca performansıyla izleyicinin hafızasında güçlü bir yer edindi. Karakterin 45. bölümde vefat etmesi ise dizinin en çok konuşulan sahnelerinden biri olarak uzun süre gündemde kaldı. Günümüzde de Süleyman Çakır karakterinin vefat etmesi yıl dönümüyle anılıyor.

Milyoner’de Süleyman Çakır anıldı! Yarışmacının “45 bölüm” sitemi güldürdü 8

🎓 300 BİN TL'LİK İSTİKLAL MARŞI SORUSU

Milyoner yarışmasında sorulan bir soru bu kez bilgi kadar duygu da taşıdı. Milli marşla ilgili gelen soru hem yarışmacıyı hem de stüdyoyu heyecanlandırdı.

Milyoner’de Süleyman Çakır anıldı! Yarışmacının “45 bölüm” sitemi güldürdü 9

İstanbul'da yaşayan 21 yaşındaki Çağla Dağlı, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi. Genç yarışmacı yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmayı hedeflediğini söyledi.

Milyoner’de Süleyman Çakır anıldı! Yarışmacının “45 bölüm” sitemi güldürdü 10

İŞTE O SORU

İstiklal Marşı'nın ilk kıtasında toplam kaç kelime vardır?

A: 7

B: 23

C: 25

D: 25

Milyoner’de Süleyman Çakır anıldı! Yarışmacının “45 bölüm” sitemi güldürdü 11

🧠 JOKER KULLANMADAN VERDİĞİ CEVAP DİKKAT ÇEKTİ

Çağla Dağlı soruyu duyduktan sonra önce mantık yürüttü. İlk kıtadan bahsedildiği için A seçeneğini hemen elediğini söyledi. Sayımını tamamladıktan sonra kararını açıkladı ve C şıkkını seçti. Sorunun değeri 300 bin TL olmasına rağmen Çağla Dağlı hiçbir joker kullanmadı. Bu durum stüdyoda da dikkat çeken anlardan biri oldu.

Milyoner’de Süleyman Çakır anıldı! Yarışmacının “45 bölüm” sitemi güldürdü 12

📜 İSTİKLAL MARŞI ÜZERİNE DUYGUSAL AN

Doğru cevabın ardından stüdyoda kısa ama anlamlı bir sohbet yaşandı. Sunucu Oktay Kaynarca, milli marşın yazarı olan Mehmet Akif Ersoy için "Ruhu şad olsun" dedi ve ardından şu ifadeyi kullandı:

"Bana göre dünyanın en güzel İstiklal Marşı'dır."

Milyoner’de Süleyman Çakır anıldı! Yarışmacının “45 bölüm” sitemi güldürdü 13

Çağla Dağlı da aynı görüşü paylaştı. Genç yarışmacı marşın büyük bir ruhla yazıldığını söyledi. Kaynarca ise İstiklal Marşı'nı her okuduğunda aynı duyguyu yaşadığını ifade etti. Yarışmada gelen bu soru yalnızca bilgi ölçmedi. Aynı zamanda İstiklal Marşı'nın dizelerini ve anlamını yeniden hatırlattı.

Mobil uygulamalarımızı indirin