Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Azerbaycan doğumlu Nail Aliyev, hayat hikayesiyle izleyicileri duygulandırdı. Geçirdiği trafik kazası sonrası engelli kalan Aliyev, yaşadığı zorlukları, evlat edinme sürecinde karşılaştığı engeli ve hayat hikayesini anlattı.

Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi 1

atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster" programında yarışmacı Nail Aliyev'in anlattıkları izleyenleri duygulandırdı. Azerbaycan doğumlu olan ve bugün İstanbul'da yaşayan Aliyev, yarışma sırasında hayatının önemli dönüm noktalarını paylaştı. Aliyev'in anlattıkları, stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi 2

AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN EĞİTİM YOLCULUĞU

35 yaşındaki Nail Aliyev, Azerbaycan'da doğduğunu ve üniversite eğitimi için 2008 yılında Türkiye'ye geldiğini anlattı. Aliyev, o dönem Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü belirtti. Ancak üniversite hayatı beklenmedik bir olay nedeniyle yarıda kaldı. Genç yaşta geçirdiği trafik kazası hayatını tamamen değiştirdi.

Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi 3

TRAFİK KAZASI SONRASI HAYATI DEĞİŞTİ

Aliyev, arkadaşlarıyla birlikte yolculuk yaptığı sırada aracın takla attığını ve kazada ağır şekilde yaralandığını söyledi. Kazanın ardından omurgasının kırıldığını belirten Aliyev, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

"Arkadaşlarımla birlikte giderken takla atan araçta tavanla koltuk arasına sıkıştım. Omurgam kırıldı ve engelli oldum."

Bu olayın ardından üniversite eğitimi yarıda kaldı ve uzun bir tedavi süreci başladı.

Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi 4

❤️ BAKÜ'DE BAŞLAYAN BİR AŞK HİKAYESİ

Kazanın ardından fizik tedavi süreci için Azerbaycan'a dönen Aliyev, hayatının başka bir dönüm noktasını da o günlerde yaşadı.

Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi 5

Bakü'de fizik tedavi gördüğü sırada ablasının ziyarete geldiğini anlatan Aliyev, eşiyle de bu ziyaret sırasında tanıştığını söyledi. Aliyev'in eşi o dönemde Bakü Devlet Üniversitesi'nde eğitim görüyordu. Tanışıklıkları zamanla bir ilişkiye dönüştü ve çift evlilik kararı aldı.

Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi 6

🏠 İSTANBUL'DA KURULAN YENİ HAYAT

Aliyev daha sonra eğitimini Azerbaycan'da tamamladı. Mingeçevir Devlet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Ardından yeniden Türkiye'ye döndü ve İstanbul'da yaşamaya başladı. Bir süre özel bir üniversitede grafik tasarımcı olarak çalışan Aliyev, bugün serbest çalışan bir tasarımcı olarak kariyerini sürdürüyor. Aliyev ailesiyle birlikte İstanbul Beylikdüzü'nde yaşıyor.

Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi 7

EVLAT EDİNMEK İSTEDİLER AMA KABUL EDİLMEDİ

Aliyev yarışmada anlattığı bir başka önemli konunun ise evlat edinme süreci olduğunu söyledi. Eşiyle birlikte çocuk sahibi olmadan önce evlat edinmeyi düşündüklerini belirten Aliyev, Hatay depreminden sonra annesiz ve babasız kalan çocuklardan etkilendiklerini anlattı.

Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi 8

Çift bu nedenle evlat edinme kurumuna başvurdu. Ancak beklemedikleri bir yanıtla karşılaştılar. Aliyev, süreci şöyle anlattı:

"Evlat edinme kurumuna gittik, başvuru yaptık. Birkaç görüşme oldu ama sonuçta engelli birisine evlatlık verilemeyeceği söylendi."

Bu kararın kendisini derinden üzdüğünü belirten Aliyev, yine de hayatın farklı bir sürpriz hazırladığını söyledi.

Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi 9

👨‍👦 "YARIM KALAN HAYATIMI OĞLUMLA TAMAMLIYORUM"

Aliyev ve eşi daha sonra kendi çocuklarının dünyaya geldiğini anlattı. Bugün oğluyla birlikte yeni bir hayat kurduğunu söyleyen Aliyev, çocuk sahibi olmanın hayatına farklı bir anlam kattığını ifade etti. Haftanın üç günü oğluna kendisinin baktığını belirten Aliyev, şu sözleri kullandı:

"Birlikte geçiyor bütün günümüz. Ben de yarım kalan hayatımı onunla devam ediyorum. Onunla çok şey öğreniyorum, onunla büyüyorum diyebilirim."

Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi 10

💬 ENGELLİ BİREYLERE UMUT OLAN MESAJ

Aliyev, özellikle engelli bireylerin çocuk sahibi olma konusunda zaman zaman tereddüt yaşadığını söyledi. Kendisine bu konuda çok sayıda mesaj geldiğini de dile getirdi. Aliyev, çocukların fiziksel ihtiyaçlarının yanında duygusal ihtiyaçlarının da önemli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Engelliler çocuk sahibi olma konusunda tereddüt edebiliyor. Fiziksel olarak zorlanacaklarını düşünürler ama bir şekilde çözülüyor. Önemli olan çocukların duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilmek."

Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi 11

🌍 KAYSERİ'DEN AVUSTURYA'YA UZANAN YOLCULUK

Havva Çal, gençlik yıllarını Kayseri'de geçirdiğini ve 21 yaşına kadar doğduğu köyde yaşadığını anlattı. Daha sonra eşiyle birlikte çalışmak için Avusturya'ya gittiğini belirten Çal, yıllarca orada işçi olarak çalıştığını söyledi. Hayatının bu dönemini şu sözlerle anlattı:

"21 yaşından sonra Avusturya'ya gittim. Orada işçi olarak gittik çalıştık eşimle. 32 yıl aralıksız çalıştım. 36 yıl da orada kaldım."

Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi 12

☕ EMEKLİLİKTEN SONRA BARİSTA OLDU

Türkiye'ye döndükten sonra hayatında yeni bir sayfa açıldığını söyleyen Havva Çal, çocuklarının açtığı kahve işletmesinde çalışmaya başladığını anlattı.

Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi 13

Başlangıçta sadece yardımcı olmak amacıyla kahve yapmayı öğrendiğini belirten Çal, zamanla bu işi profesyonel şekilde yapmaya başladı. Çal bu süreci şöyle anlattı:

"Temelli dönünce de çocuklarım bir kahve açtılar. Onlara yardım amaçlı kahve yapıyordum. Ben de öğrendim, barista oldum."

Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi 14

Bugün kendisini Türkiye'nin en yaşlı baristalarından biri olarak tanımlıyor.

"Türkiye'nin en yaşlı baristası benim."

Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi 15

☕ HER KAHVEYİ YAPABİLİYOR

Havva Çal, farklı kahve çeşitlerini hazırlayabildiğini de programda anlattı. Kaynarca'nın "En ilginç kahve hangisi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hepsi de ilginçtir. Americano, Cappuccino, Latte, Flat White… Her çeşidini yapıyorum."

Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi 16

