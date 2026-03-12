Engellerin ötesinde bir baba! Milyoner’de Nail Aliyev’in ilham veren yaşam mücadelesi
atv'nin uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Azerbaycan doğumlu Nail Aliyev, hayat hikayesiyle izleyicileri duygulandırdı. Geçirdiği trafik kazası sonrası engelli kalan Aliyev, yaşadığı zorlukları, evlat edinme sürecinde karşılaştığı engeli ve hayat hikayesini anlattı.
atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster" programında yarışmacı Nail Aliyev'in anlattıkları izleyenleri duygulandırdı. Azerbaycan doğumlu olan ve bugün İstanbul'da yaşayan Aliyev, yarışma sırasında hayatının önemli dönüm noktalarını paylaştı. Aliyev'in anlattıkları, stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN EĞİTİM YOLCULUĞU
35 yaşındaki Nail Aliyev, Azerbaycan'da doğduğunu ve üniversite eğitimi için 2008 yılında Türkiye'ye geldiğini anlattı. Aliyev, o dönem Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü belirtti. Ancak üniversite hayatı beklenmedik bir olay nedeniyle yarıda kaldı. Genç yaşta geçirdiği trafik kazası hayatını tamamen değiştirdi.
TRAFİK KAZASI SONRASI HAYATI DEĞİŞTİ
Aliyev, arkadaşlarıyla birlikte yolculuk yaptığı sırada aracın takla attığını ve kazada ağır şekilde yaralandığını söyledi. Kazanın ardından omurgasının kırıldığını belirten Aliyev, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:
"Arkadaşlarımla birlikte giderken takla atan araçta tavanla koltuk arasına sıkıştım. Omurgam kırıldı ve engelli oldum."
Bu olayın ardından üniversite eğitimi yarıda kaldı ve uzun bir tedavi süreci başladı.
❤️ BAKÜ'DE BAŞLAYAN BİR AŞK HİKAYESİ
Kazanın ardından fizik tedavi süreci için Azerbaycan'a dönen Aliyev, hayatının başka bir dönüm noktasını da o günlerde yaşadı.
Bakü'de fizik tedavi gördüğü sırada ablasının ziyarete geldiğini anlatan Aliyev, eşiyle de bu ziyaret sırasında tanıştığını söyledi. Aliyev'in eşi o dönemde Bakü Devlet Üniversitesi'nde eğitim görüyordu. Tanışıklıkları zamanla bir ilişkiye dönüştü ve çift evlilik kararı aldı.