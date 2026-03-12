Aliyev daha sonra eğitimini Azerbaycan'da tamamladı. Mingeçevir Devlet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Ardından yeniden Türkiye'ye döndü ve İstanbul'da yaşamaya başladı. Bir süre özel bir üniversitede grafik tasarımcı olarak çalışan Aliyev, bugün serbest çalışan bir tasarımcı olarak kariyerini sürdürüyor. Aliyev ailesiyle birlikte İstanbul Beylikdüzü'nde yaşıyor.

Aliyev yarışmada anlattığı bir başka önemli konunun ise evlat edinme süreci olduğunu söyledi. Eşiyle birlikte çocuk sahibi olmadan önce evlat edinmeyi düşündüklerini belirten Aliyev, Hatay depreminden sonra annesiz ve babasız kalan çocuklardan etkilendiklerini anlattı.

Bu kararın kendisini derinden üzdüğünü belirten Aliyev, yine de hayatın farklı bir sürpriz hazırladığını söyledi.

"Evlat edinme kurumuna gittik, başvuru yaptık. Birkaç görüşme oldu ama sonuçta engelli birisine evlatlık verilemeyeceği söylendi."

Çift bu nedenle evlat edinme kurumuna başvurdu. Ancak beklemedikleri bir yanıtla karşılaştılar. Aliyev, süreci şöyle anlattı:

👨‍👦 "YARIM KALAN HAYATIMI OĞLUMLA TAMAMLIYORUM"

Aliyev ve eşi daha sonra kendi çocuklarının dünyaya geldiğini anlattı. Bugün oğluyla birlikte yeni bir hayat kurduğunu söyleyen Aliyev, çocuk sahibi olmanın hayatına farklı bir anlam kattığını ifade etti. Haftanın üç günü oğluna kendisinin baktığını belirten Aliyev, şu sözleri kullandı:

"Birlikte geçiyor bütün günümüz. Ben de yarım kalan hayatımı onunla devam ediyorum. Onunla çok şey öğreniyorum, onunla büyüyorum diyebilirim."