Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu
atv ekranlarında perşembe ve pazar akşamları izleyici karşısına çıkan, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Ocak tarihli yeni bölümünde birbirinden farklı isimler yarıştı. İngilizce öğretmeni Buket Durmuş'un yaşam öyküsü ekran başındakileri derinden etkiledi.
Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünde adlı yarışmacı bilgi dolu sorular karşısında ter döktü, büyük ödüle ulaşmak için zorlu bir mücadele verdi.
Hayat Hikayesi İlham Verdi
Yarışmacı Buket Durmuş son bölüme damga vurdu. İngilizce öğretmeni olan 34 yaşındaki Durmuş, daha ilk sorulardan önce anlattığı hayat hikayesiyle izleyiciyi derinden etkiledi.
Doğuştan, anne karnında ayakları gelişmediği için ortopedik engelli olarak dünyaya gelen Durmuş, çocukluk sürecini şu sözlerle anlattı:
"Doktorların yürümez dediği bir bebektim fakat mucizevi bir şekilde 1 yaşında ayaklarım her ne kadar gelişmemiş olsa da yürümeye başladım."
"Hayatımda Verdiğim En Zor Karardı"
Yıllar ilerledikçe bedeninin yükü taşımakta zorlandığını belirten Durmuş, 34 yaşında önemli bir karar aldı. Doktorlarının da görüşüyle ayaklarını ampute ettirdiğini söyleyen yarışmacı, o süreci şöyle ifade etti:
"Hayatımda verdiğim en zor karardı."
Bir öğretmen olarak sınavlara alışkın olduğunu dile getiren Durmuş, "Bir öğretmen olarak sınavlara alışkınım fakat bu sınavı başarıyla atlatmak için çok çabaladım" dedi. Ameliyat sonrası sürecin kolay geçmediğini vurgulayan Durmuş, yaklaşık üç ay yatağa bağımlı kaldığını söyledi.