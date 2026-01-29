CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv ekranlarında perşembe ve pazar akşamları izleyici karşısına çıkan, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster'in 29 Ocak tarihli yeni bölümünde birbirinden farklı isimler yarıştı. İngilizce öğretmeni Buket Durmuş'un yaşam öyküsü ekran başındakileri derinden etkiledi.

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 1

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünde adlı yarışmacı bilgi dolu sorular karşısında ter döktü, büyük ödüle ulaşmak için zorlu bir mücadele verdi.

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 2

Hayat Hikayesi İlham Verdi

Yarışmacı Buket Durmuş son bölüme damga vurdu. İngilizce öğretmeni olan 34 yaşındaki Durmuş, daha ilk sorulardan önce anlattığı hayat hikayesiyle izleyiciyi derinden etkiledi.

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 3

Doğuştan, anne karnında ayakları gelişmediği için ortopedik engelli olarak dünyaya gelen Durmuş, çocukluk sürecini şu sözlerle anlattı:

"Doktorların yürümez dediği bir bebektim fakat mucizevi bir şekilde 1 yaşında ayaklarım her ne kadar gelişmemiş olsa da yürümeye başladım."

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 4

"Hayatımda Verdiğim En Zor Karardı"

Yıllar ilerledikçe bedeninin yükü taşımakta zorlandığını belirten Durmuş, 34 yaşında önemli bir karar aldı. Doktorlarının da görüşüyle ayaklarını ampute ettirdiğini söyleyen yarışmacı, o süreci şöyle ifade etti:

"Hayatımda verdiğim en zor karardı."

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 5

Bir öğretmen olarak sınavlara alışkın olduğunu dile getiren Durmuş, "Bir öğretmen olarak sınavlara alışkınım fakat bu sınavı başarıyla atlatmak için çok çabaladım" dedi. Ameliyat sonrası sürecin kolay geçmediğini vurgulayan Durmuş, yaklaşık üç ay yatağa bağımlı kaldığını söyledi.

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 6

"Bir Bebek Gibi En Baştan Başladım"

Fizik tedavi sürecinde "walker" denilen tekerlekli yürüteç kullandığını anlatan Durmuş, ardından diz altı protezle yürümeye başladığını belirtti. Altı yıldır protez kullandığını söyleyen yarışmacı, kendi ayakları üzerinde durabilmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 7

Boyunu uzatan kemiğin ve bazı parmaklarının eksik olduğunu söyleyen Durmuş, bu nedenle ilk gerçek ayakkabısını 34 yaşında giydiğini açıkladı. Daha önce ayak ve bileklerindeki rahatsızlık nedeniyle geniş tabanlı botlar tercih ettiğini belirten yarışmacı, "34 yaşında ayakkabı bağlamayı öğrendim. Bir bebek gibi en baştan başladım." sözleriyle stüdyoyu duygulandırdı.

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 8

Uluslararası Başarı Hikayesi

Sadece kişisel mücadelesiyle değil, akademik çalışmalarıyla da dikkat çeken Durmuş, aynı zamanda bir proje koordinatörü olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'ne bağlı öğretmen ve öğrenci değişim projeleri yazdığını belirten yarışmacı, bu sayede birçok öğrenci ve öğretmeni yurt dışına gönderdiğini ifade etti.

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 9

"Fullbright" bursuyla Amerika'ya gittiğini anlatan Durmuş, iki ay boyunca bir üniversitede medya okuryazarlığı dersi aldığını söyledi. "Her insanın farklılığı var. Ben de artık buna adapte oldum" diyen Buket Durmuş, bilgi yarışmasındaki performansının ötesinde, yaşam mücadelesiyle izleyenlere ilham verdi.

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 10

100 Bin TL'lik Soruda Telefon Jokeri

Yarışmaya katılan 23 yaşındaki Tarık Batuhan Ulubaş, Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi. Başarılı performansıyla dikkat çeken Ulubaş, 100 bin TL değerindeki tarih sorusunda telefon joker hakkını kullanmasıyla geceye damga vurdu. Zorlandığı soruda joker tercih eden genç yarışmacı, soğukkanlı tavrıyla izleyicinin dikkatini çekti.

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 11

Arkadaşının Hızlı Yanıtı Şaşırttı

Ulubaş'ın aradığı arkadaşının soruya oldukça net ve hızlı bir şekilde cevap vermesi hem stüdyoda hem ekran başında şaşkınlık yarattı. Kısa sürede verilen yanıt, sosyal medyada da gündem oldu.

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 12

İŞTE O SORU

Soru: "Murad" adında kaç Osmanlı padişahı vardır?

A: 4

B: 5

C: 6

D: 7

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 13

300 Bin TL'lik Soruda Büyük Risk

Yarışmacı Levent Şen, 60 yaşında ve ODTÜ Maden Mühendisliği mezunu. Yarışmada sakin tavrıyla ilerleyen Şen, 300 bin TL değerindeki soruda risk almayı tercih etti.

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 14

"Hangisi cumhuriyet altını üzerinde yazan ifadelerden biri değildir?" sorusunda şıklar arasında tereddüt yaşayan deneyimli yarışmacı, yanıt olarak "Hakiki altındır" seçeneğini işaretledi.

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 15

Doğru Cevapla 500 Bin TL Yolunda

Aldığı riskin karşılığını alan Şen, soruyu doğru yanıtladı ve 500 bin TL değerindeki soruyu açma hakkı kazandı. Stüdyoda heyecan yükselirken, yarışmacının cesur kararı izleyicilerden alkış aldı.

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 16

İŞTE MİLYONER'E DAMGA VURAN O SORULAR…

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 17

İŞTE MİLYONER'E DAMGA VURAN O SORULAR…

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 18

İŞTE MİLYONER'E DAMGA VURAN O SORULAR…

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 19

İŞTE MİLYONER'E DAMGA VURAN O SORULAR…

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 20

İŞTE MİLYONER'E DAMGA VURAN O SORULAR…İŞTE MİLYONER'E DAMGA VURAN O SORULAR…

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 21

İŞTE MİLYONER'E DAMGA VURAN O SORULAR…

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 22

İŞTE MİLYONER'E DAMGA VURAN O SORULAR…

Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu 23

İŞTE MİLYONER'E DAMGA VURAN O SORULAR…

Mobil uygulamalarımızı indirin