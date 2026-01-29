Milyoner’de ilham veren hayat! Engel tanımayan öğretmenin başarı dolu mücadelesi gündem oldu

"Bir Bebek Gibi En Baştan Başladım" Fizik tedavi sürecinde "walker" denilen tekerlekli yürüteç kullandığını anlatan Durmuş, ardından diz altı protezle yürümeye başladığını belirtti. Altı yıldır protez kullandığını söyleyen yarışmacı, kendi ayakları üzerinde durabilmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Boyunu uzatan kemiğin ve bazı parmaklarının eksik olduğunu söyleyen Durmuş, bu nedenle ilk gerçek ayakkabısını 34 yaşında giydiğini açıkladı. Daha önce ayak ve bileklerindeki rahatsızlık nedeniyle geniş tabanlı botlar tercih ettiğini belirten yarışmacı, "34 yaşında ayakkabı bağlamayı öğrendim. Bir bebek gibi en baştan başladım." sözleriyle stüdyoyu duygulandırdı.

Uluslararası Başarı Hikayesi Sadece kişisel mücadelesiyle değil, akademik çalışmalarıyla da dikkat çeken Durmuş, aynı zamanda bir proje koordinatörü olduğunu söyledi. Avrupa Birliği'ne bağlı öğretmen ve öğrenci değişim projeleri yazdığını belirten yarışmacı, bu sayede birçok öğrenci ve öğretmeni yurt dışına gönderdiğini ifade etti.

"Fullbright" bursuyla Amerika'ya gittiğini anlatan Durmuş, iki ay boyunca bir üniversitede medya okuryazarlığı dersi aldığını söyledi. "Her insanın farklılığı var. Ben de artık buna adapte oldum" diyen Buket Durmuş, bilgi yarışmasındaki performansının ötesinde, yaşam mücadelesiyle izleyenlere ilham verdi.