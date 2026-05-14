Milyoner'de coğrafya sorusunda büyük hata! Yarışmacının joker tercihi gündem oldu
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katılan 21 yaşındaki Halise Altın, doğru cevap konusunda kararsız kalınca seyirci jokerine başvurdu. Ancak stüdyodan gelen yanıltıcı sonuç sonrası elindeki diğer joker haklarını kullanmadan yanlış cevabı verdi. Yarışmacının vedası sosyal medyada da dikkat çekti.
atv ekranlarının yıllardır zirveden inmeyen ve para ödülleriyle dikkat çeken bilgi yarışması Milyoner'de yaşanan bir an, hem stüdyoda hem ekran başında dikkat çekti. Halise Altın, coğrafya sorusunda yaşadığı kararsızlık sonrası seyirci jokerini kullandı. Ancak gelen sonuçlara güvenen yarışmacı, elindeki diğer joker haklarını değerlendirmeden yarışmaya veda etti.
COĞRAFYA SORUSUNDA KARARSIZ KALDI
Milyoner yarışmasına katılan 21 yaşındaki Halise Altın, yöneltilen coğrafya sorusunda seyirci jokerine güvendi. Seyirci jokeri sonuçları ise yarışmacıyı kararsız bıraktı.
İŞTE O SORU
Sınır komşuları Kütahya, Manisa, Denizli ve Afyonkarahisar olan il hangisidir?
A: Ankara
B: Uşak
C: Karaman
D: Çanakkale
SEYİRCİ OYLAMASI YARIŞMACIYI YANILTTI
Soruyu duyduktan sonra düşünmeye başlayan Halise Altın, ilk etapta Ankara ve Karaman seçeneklerini elediğini söyledi. Ardından B ve D şıkları arasında kaldığını ifade eden yarışmacı, risk almak istemediğini belirterek seyirci joker hakkını kullanma kararı aldı.
Sunucu Oktay Kaynarca, seyirciler için soruyu yeniden okudu ve 10 saniyelik oylama süresi başladı. Oylama sonuçları açıklandığında ise stüdyoda ilginç bir tablo ortaya çıktı. Seyircilerin en yüksek oranla D şıkkı olan Çanakkale cevabını işaretlediği görüldü. Diğer üç seçenek ise yüzde 20'lik oranlarla eşit şekilde dağıldı.
ELİNDEKİ DİĞER JOKERLERİ KULLANMADI
Yarışmanın kırılma noktası tam da bu anda yaşandı. Halise Altın, elinde iki joker hakkı daha bulunmasına rağmen onları kullanmamayı tercih etti. Seyirciye güvenen yarışmacı, "Ben seyircilerimize güvenerekten D, Çanakkale diyorum. Son kararım." İfadelerini kullandı. Ancak doğru cevap D değil, B şıkkı yani Uşak çıktı.