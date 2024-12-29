Viral Galeri Viral Liste Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2025 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları...

Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2025 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları...

Yılbaşı heyecanı yaklaşırken, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne dair detaylar netleşti. Büyük ikramiyenin 600 milyon TL olarak belirlendiği çekilişte, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'ye ulaşıyor. Bu yıl büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek ve isabet ettiği biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını merak ederken 2025 yılbaşı çekilişi bilet satışları büyük ilgi görüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.12.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 15:48
Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2025 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları...

Milli Piyango'nun 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi için hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'lik ikramiye dağıtılacak. Çekilişte büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar devam edecek ve kazanan biletler arasında eşit şekilde paylaştırılacak.

Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2025 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları...

Bilet Fiyatları Belirlendi

Bu yılki yılbaşı biletleri yine çeyrek, yarım ve tam seçenekleriyle satışa sunuldu. İşte 2025 yılı bilet fiyatları:

Çeyrek bilet: 150 TL
Yarım bilet: 300 TL
Tam bilet: 600 TL

Çeyrek biletler, büyük ikramiyeden dörtte bir pay alma fırsatı sunarken, tam bilet almak isteyenler 600 milyon TL'lik ödülün tamamını kazanma şansına sahip.

Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2025 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları...

Büyük İkramiye ve Çekiliş Detayları

31 Aralık 2024 gecesi gerçekleştirilecek çekiliş canlı yayınlanacak. Çekilişin sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulamasında duyurulacak.

Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2025 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları...

Sonuçlar Nereden Kontrol Edilecek?

Bilet sahipleri, amorti ve diğer ikramiye sonuçlarını www.millipiyangoonline.com adresinden veya Milli Piyango Online mobil uygulamasından öğrenebilecek.

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