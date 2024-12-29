Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2025 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları...

Yılbaşı heyecanı yaklaşırken, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne dair detaylar netleşti. Büyük ikramiyenin 600 milyon TL olarak belirlendiği çekilişte, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 3 milyar 499 milyon 50 bin TL'ye ulaşıyor. Bu yıl büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek ve isabet ettiği biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatlarını merak ederken 2025 yılbaşı çekilişi bilet satışları büyük ilgi görüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi