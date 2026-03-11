Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli sözlü sınav sonuçları
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözlü sınav sonuçları 11 Mart 2026'da açıklanacak. Adaylar sonuçlarını bugün mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresinden e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak öğrenebilecek. Peki sözlü sınavda adaylar hangi kriterlere göre puanlandı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sözlü sınavların sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar sonuçlarını 11 Mart 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın başvuru sistemi olan mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresinden e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Sözlü sınav değerlendirmesi ise komisyonlar tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda 100 tam puan üzerinden yapıldı.
DEĞERLENDİRME 100 PUAN ÜZERİNDEN YAPILDI
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonları tarafından Yönetmelik eki "Ek-2 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu" doğrultusunda 100 tam puan üzerinden değerlendirildi.
Değerlendirme sürecinde dört farklı ölçüt dikkate alındı. Buna göre adayların alan bilgisi ve alan eğitimi becerileri yüzde 50 oranında puanlamaya dahil edildi. Eğitim teknolojilerini kullanma becerisi yüzde 15, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü yüzde 20 oranında değerlendirme kapsamına alındı.
Ayrıca adayların temsil kabiliyeti, liyakati ile tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu da yüzde 15 oranında değerlendirme kriterleri arasında yer aldı. Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.
SONUÇLAR MEB'İN SİSTEMİ ÜZERİNDEN ÖĞRENİLECEK
Adaylar sözlü sınav sonuçlarını 11 Mart 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın başvuru sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlara ulaşmak isteyen adayların mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresine e-Devlet şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.
SONUÇLARA İTİRAZ SÜRECİ DE BAŞLAYACAK
Sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için başvurular 12 Mart 2026 ile 18 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.