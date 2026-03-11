CANLI YAYIN
Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli sözlü sınav sonuçları

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözlü sınav sonuçları 11 Mart 2026'da açıklanacak. Adaylar sonuçlarını bugün mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresinden e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak öğrenebilecek. Peki sözlü sınavda adaylar hangi kriterlere göre puanlandı?

Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli sözlü sınav sonuçları 1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sözlü sınavların sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar sonuçlarını 11 Mart 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın başvuru sistemi olan mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresinden e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Sözlü sınav değerlendirmesi ise komisyonlar tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda 100 tam puan üzerinden yapıldı.

Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli sözlü sınav sonuçları 2

DEĞERLENDİRME 100 PUAN ÜZERİNDEN YAPILDI

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonları tarafından Yönetmelik eki "Ek-2 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu" doğrultusunda 100 tam puan üzerinden değerlendirildi.

Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli sözlü sınav sonuçları 3

Değerlendirme sürecinde dört farklı ölçüt dikkate alındı. Buna göre adayların alan bilgisi ve alan eğitimi becerileri yüzde 50 oranında puanlamaya dahil edildi. Eğitim teknolojilerini kullanma becerisi yüzde 15, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü yüzde 20 oranında değerlendirme kapsamına alındı.

Ayrıca adayların temsil kabiliyeti, liyakati ile tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu da yüzde 15 oranında değerlendirme kriterleri arasında yer aldı. Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli sözlü sınav sonuçları 4

SONUÇLAR MEB'İN SİSTEMİ ÜZERİNDEN ÖĞRENİLECEK

Adaylar sözlü sınav sonuçlarını 11 Mart 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın başvuru sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlara ulaşmak isteyen adayların mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresine e-Devlet şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli sözlü sınav sonuçları 5

SONUÇLARA İTİRAZ SÜRECİ DE BAŞLAYACAK

Sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için başvurular 12 Mart 2026 ile 18 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli sözlü sınav sonuçları 6

İtiraz başvurusu yapacak adayların T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Halk Bankası şubelerinden herhangi birine T.C. kimlik numaraları ile KDV dahil 75 TL itiraz ücreti yatırmaları gerekiyor. Ödeme işleminin ardından başvurular e-İtiraz Modülü (eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli sözlü sınav sonuçları 7

İTİRAZLAR KOMİSYONLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Belirlenen süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Ayrıca dilekçe, faks veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar da kabul edilmeyecek.

Sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlar 12-19 Mart 2026 tarihleri arasında sözlü sınav komisyonları tarafından incelenecek. Değerlendirme sonuçları ise adaylara Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından e-İtiraz Modülü üzerinden bildirilecek.

Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli sözlü sınav sonuçları 8

Eğitim ve Uygulama Merkezlerine Göre Kontenjanlar

  • Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezi: 46 kontenjan
  • Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezi: 35 kontenjan
  • Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezi: 88 kontenjan
  • Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi: 96 kontenjan
  • Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi: 47 kontenjan

Ankara'daki merkezler:

  • Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi: 26 kontenjan
  • Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezi: 124 kontenjan
  • Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezi: 63 kontenjan
  • Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezi: 92 kontenjan

İstanbul'daki merkezler:

  • İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi: 90 kontenjan
  • İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi: 72 kontenjan
  • İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezi: 47 kontenjan
