Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli sözlü sınav sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sözlü sınavların sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar sonuçlarını 11 Mart 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın başvuru sistemi olan mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresinden e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Sözlü sınav değerlendirmesi ise komisyonlar tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda 100 tam puan üzerinden yapıldı.

Değerlendirme sürecinde dört farklı ölçüt dikkate alındı. Buna göre adayların alan bilgisi ve alan eğitimi becerileri yüzde 50 oranında puanlamaya dahil edildi. Eğitim teknolojilerini kullanma becerisi yüzde 15, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü yüzde 20 oranında değerlendirme kapsamına alındı.

Ayrıca adayların temsil kabiliyeti, liyakati ile tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu da yüzde 15 oranında değerlendirme kriterleri arasında yer aldı. Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.