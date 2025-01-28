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Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Play-off sıralamasında yer alan temsilcimiz, bu kritik mücadeleyi kazanması halinde Avrupa yolculuğunu sürdürme şansını elde edecek. Ancak Midtjylland deplasmanında alınacak bir mağlubiyet, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne veda etmesine yol açabilir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:38 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:41
Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken, temsilcimiz Fenerbahçe için kritik bir dönemeç yaklaşıyor. Fenerbahçe'nin Midtjylland karşısında alacağı galibiyet, sarı-lacivertli ekibi Avrupa Ligi'nde play-off aşamasına taşıyacak. Alınacak bir mağlubiyet durumunda ise grup aşamasındaki diğer maçların sonuçlarına göre Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne veda etme riski bulunuyor. Peki Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB maçı hangi kanalda?

MİDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Maç, 30 Ocak Perşembe günü saat 23:00'te (TSİ) Danimarka'nın MCH Arena stadyumunda oynanacak ve TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB maçı hangi kanalda?

Play-Off İçin Tek Seçenek Galibiyet

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 hafta sonunda 3 beraberlik, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 9 puan topladı. Play-off sıralamasında 23. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Danimarka ekibi Midtjylland karşısında galip gelerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB maçı hangi kanalda?

Ancak alınacak bir mağlubiyet Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne veda etmesine neden olacak. Bir diğer yandan, beraberlik durumunda diğer grup maçlarının sonuçları belirleyici olacak.

Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB maçı hangi kanalda?

Midtjylland: Yüksek Moral, 10 Puanla İleriye Bakıyor

Danimarka temsilcisi Midtjylland, grup aşamasında geride kalan 7 maçta topladığı 10 puanla dikkat çekiyor. 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Midtjylland, Maccabi Tel Aviv, US Gilloise ve Ludogorets gibi güçlü rakiplerini mağlup ederek iyi bir form yakaladı.

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