Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Play-off sıralamasında yer alan temsilcimiz, bu kritik mücadeleyi kazanması halinde Avrupa yolculuğunu sürdürme şansını elde edecek. Ancak Midtjylland deplasmanında alınacak bir mağlubiyet, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne veda etmesine yol açabilir.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 14:41