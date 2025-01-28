Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken, temsilcimiz Fenerbahçe için kritik bir dönemeç yaklaşıyor. Fenerbahçe'nin Midtjylland karşısında alacağı galibiyet, sarı-lacivertli ekibi Avrupa Ligi'nde play-off aşamasına taşıyacak. Alınacak bir mağlubiyet durumunda ise grup aşamasındaki diğer maçların sonuçlarına göre Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne veda etme riski bulunuyor. Peki Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?