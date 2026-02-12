CANLI YAYIN
Meteoroloji'den 27 ile sarı kodlu yağış alarmı: Fırtına hızı 80 km'ye çıkacak! Hortum, sel, dolu...

ahaber.com.tr - Özel Haber

A Haber canlı yayınında konuşan meteoroloji uzmanı Adil Tek, Ege ve Akdeniz'de etkisini artıran yağışlı sistem için kritik uyarılarda bulundu. Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde okullar tatil edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın doğusu için çok kuvvetli ve yerel şiddetli yağış beklendiğini açıkladı.

A Haber ekranlarında son radar görüntülerini değerlendiren meteoroloji uzmanı Adil Tek, Orta Akdeniz üzerinden gelen sistemin gece saatlerinde ilerleyerek Ege kıyılarına ulaştığını söyledi. Tek, yağışın saatler içinde daha da güçleneceğini belirtti. 27 ilde sarı kodlu uyarı verildi. İşte bölge bölge detaylı hava durumu değerlendirmesi…

EGE KIYILARINDA YAĞIŞ ŞİDDETİNİ ARTIRIYOR

Tek, Orta Akdeniz üzerinden gelen sistemin gece saatlerinde ilerleyerek Ege kıyılarına ulaştığını belirtti. Radar görüntülerine işaret eden Tek, yağışın giderek kuvvetleneceğini vurguladı.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR TAŞKINLARA DİKKAT!

"Yağış artık Orta Akdeniz'den gelen sistemdi, gece saatlerinde ilerlemeye başladı, Ege kıyılarında etkisini göstermeye başladı ve şu saatler itibariyle o yeşil alanların olduğu yerlerde yağışlar başlamış durumda. Bu yağış tabii ki gittikçe daha kuvvetlenecek." dedi.

Akdeniz'in sıcak deniz suyu ile kuzeyden gelen serin hava arasındaki farkın sistemi beslediğini dile getiren Tek, bu durumun yükselici hareketleri artırdığını ve nem transferini güçlendirdiğini belirtti.

KUVVETLİ SAĞANAK, FIRTINA VE HORTUM RİSKİ

Yağışla birlikte güneyli kuvvetli rüzgarların etkili olacağını vurgulayan Tek, "Tabii yağışlarla birlikte aynı zamanda güneyli kuvvetli rüzgarlar da var. Yine hortum oluşma riski de bulunuyor çünkü yükselici hareketler oldukça fazla." dedi.

Özellikle turuncu ve kırmızıya dönen alanlarda sağanağın şiddetlendiğini belirterek, bazı bölgelerde dolu ihtimalinin de bulunduğunu aktardı.

YAĞIŞLI SİSTEM DOĞUYA KAYACAK

Sistemin öğle ve öğleden sonra kuvvetli şekilde süreceğini ifade eden Tek, yağışlı havanın saat 3'ten sonra biraz daha doğuya kaymaya başlayacağını belirtti. Akşam saatlerinde yağışın Akdeniz'in doğusuna ve Güneydoğu Anadolu'ya kayacağını vurgulayarak, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay çevrelerine dikkat çekti.

Tek, Ege'nin güneyinde yağış miktarının çok yüksek olabileceğini vurguladı. Bazı merkezlerde 100 kilogramın üzerinde yağış ihtimali bulunduğunu açıkladı.

MUĞLA'NIN İKİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ

Yoğun yağış ve risk nedeniyle Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde eğitime ara verildi. Kararı değerlendiren Tek, "Evet doğru alınmış bir karar, belki bu karara eklenecek yerler de olabilir." ifadelerini kullandı. Uzman, özellikle Antalya'nın batısında riskin sürdüğünü belirtti.

YENİ YAĞIŞLI SİSTEM KAPIDA

Meteoroloji uzmanı, yarın da benzer risklerin süreceğini belirterek yeni bir sistemin daha devreye gireceğini ifade etti. Bu ikinci dalganın yağış miktarını artıracağını vurgulayan Tek, Şubat ayının 22-23'üne kadar aralıklarla geçişlerin devam edeceğini kaydetti.

"METEOROLOJİDEN KULAĞIMIZI AYIRMAYALIM"

Uzman açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün ve yarın özellikle Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı hatta gece ilerleyen saatlerde Muş, Bitlis şu andaki yağışın olduğu yerlere bu sistem kayarak o bölgelerde yağışlar bırakacak. Yani yurdun güneyinde çok kuvvetli yağışlar var. Alınan tedbirler doğru kararlar yani özellikle Muğla civarında alınacak olan kararlar. Beraberinde işte belirttiğimiz gibi fırtına var, hortum riski var. Okullar, üretim alanımız, özellikle buralarda seralar çok yoğun bir biçimde. Bunların etkilenmesi çok olası gözüküyor. Bugün çok dikkatli olmakta fayda var, meteorolojiden kulağımızı ayırmayalım."

İSTANBUL HAFTA SONU 20 DERECEYİ GÖRECEK

Adil Tek, İstanbul'da gün içinde kuvvetli bir sağanak beklenmediğini belirtti. Yağışın öğleye doğru, özellikle saat 10.00'dan sonra etkisini göstereceğini ifade eden Tek, bunun aralıklı ve hafif yağmur şeklinde olacağını vurguladı.

Güneyli rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların artacağını kaydeden Tek, hafta sonu değerlerin mevsim normallerinin üzerine çıkacağını söyledi. Pazar günü İstanbul'da termometrelerin 20 dereceye ulaşacağını, Marmara'nın doğusunda ise 25 dereceye yaklaşan sıcaklıkların görülebileceğini dile getirdi.

DOĞU ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Tek, Doğu Anadolu'da kar yağışının sürdüğünü belirtti. Güneydoğu Anadolu'da ise Şırnak, Diyarbakır ve Hakkari çevresinde yağmurun etkili olduğunu, ilerleyen saatlerde yağışın şiddetini artıracağını ifade etti. Kuzeye doğru çıkıldıkça yağışın kara dönüştüğünü vurgulayan Tek, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Erzurum hattında karın etkisini devam ettirdiğini aktardı.

MGM'DEN PEŞ PEŞE UYARI

Uyarı Türü Kapsam ve Etki Alanı Beklenen Riskler / Tedbir
Kuvvetli Yağış Uyarısı Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın batısı kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli Ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli kar yağışı ve ulaşımda aksamalar riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz genelinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/saat) Çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı
Çığ Tehlikesi Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanları Yüksek kar örtüsüne bağlı çığ riskine karşı dikkatli olunmalı
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

MGM, Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Bu akşam saatlerinden itibaren Tokat ve Amasya çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde rüzgarın 60-80 km/sa, yer yer 90 km/sa; Trabzon ve Rize'nin yükseklerinde ise 100 km/sa üzeri hızlara ulaşması bekleniyor.

27 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtına riski nedeniyle 27 il için sarı kodlu alarm yayımladı. Uyarı verilen iller şu şekilde sıralandı: Adana, Adıyaman, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Mersin, İzmir, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Osmaniye.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

Bölge Hava Durumu Öne Çıkan Uyarılar İl Sıcaklık
Marmara Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale çevresi gök gürültülü sağanak Çanakkale ve Edremit Körfezi'nde kuvvetli yağış, güneyli rüzgar 40-70 km/saat Edirne 10°C
İstanbul 13°C
Kırklareli 10°C
Kocaeli 18°C
Ege Çok bulutlu, aralıklı sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak Kıyı Ege kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla'da çok kuvvetli yağış; rüzgar 40-80 km/saat Afyonkarahisar 11°C
Aydın 17°C
İzmir 17°C
Muğla 12°C
Akdeniz Çok bulutlu, sağanak; kıyılarda gök gürültülü, iç kesimlerde karla karışık yağmur Bölge genelinde kuvvetli; Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli yağış; rüzgar 40-80 km/saat Adana 16°C
Antalya 18°C
Hatay 14°C
Isparta 12°C
Bölge Hava Durumu Öne Çıkan Uyarılar İl Sıcaklık
İç Anadolu Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; kuzeydoğusu karla karışık yağmur ve kar Güneyli rüzgar 40-80 km/saat Ankara 9°C
Eskişehir 13°C
Konya 11°C
Sivas 7°C
Batı Karadeniz Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur Güneyli rüzgar 40-80 km/saat Bolu 11°C
Düzce 15°C
Sinop 16°C
Zonguldak 15°C
Orta ve Doğu Karadeniz Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağış; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar Güneyli rüzgar 40-80 km/saat; Doğu Karadeniz iç kesimlerinde buzlanma ve çığ riski Amasya 16°C
Artvin 11°C
Samsun 19°C
Trabzon 17°C
Bölge Hava Durumu Öne Çıkan Uyarılar İl Sıcaklık
Doğu Anadolu Çok bulutlu, yağmur ve sağanak; doğu ve yüksek kesimlerde kar Tunceli, Bingöl, Muş'ta yerel kuvvetli yağış; kuzey ve doğuda buzlanma; çığ riski Erzurum 4°C
Kars 2°C
Malatya 12°C
Van 5°C
Güneydoğu Anadolu Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak Adıyaman ve Diyarbakır'ın batısında akşam saatlerinde yerel kuvvetli yağış Diyarbakır 12°C
Gaziantep 11°C
Siirt 10°C
Şanlıurfa 14°C
