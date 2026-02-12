Meteoroloji'den 27 ile sarı kodlu yağış alarmı: Fırtına hızı 80 km'ye çıkacak! Hortum, sel, dolu...

"METEOROLOJİDEN KULAĞIMIZI AYIRMAYALIM"

Uzman açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün ve yarın özellikle Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı hatta gece ilerleyen saatlerde Muş, Bitlis şu andaki yağışın olduğu yerlere bu sistem kayarak o bölgelerde yağışlar bırakacak. Yani yurdun güneyinde çok kuvvetli yağışlar var. Alınan tedbirler doğru kararlar yani özellikle Muğla civarında alınacak olan kararlar. Beraberinde işte belirttiğimiz gibi fırtına var, hortum riski var. Okullar, üretim alanımız, özellikle buralarda seralar çok yoğun bir biçimde. Bunların etkilenmesi çok olası gözüküyor. Bugün çok dikkatli olmakta fayda var, meteorolojiden kulağımızı ayırmayalım."