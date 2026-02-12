Meteoroloji'den 11 ile sarı kodlu yağış alarmı: Fırtına hızı 80 km'ye çıkacak! Hortum, sel, dolu...
A Haber canlı yayınında konuşan meteoroloji uzmanı Adil Tek, Ege ve Akdeniz'de etkisini artıran yağışlı sistem için kritik uyarılarda bulundu. Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde okullar tatil edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın doğusu için çok kuvvetli ve yerel şiddetli yağış beklendiğini açıkladı.
A Haber ekranlarında son radar görüntülerini değerlendiren meteoroloji uzmanı Adil Tek, Orta Akdeniz üzerinden gelen sistemin gece saatlerinde ilerleyerek Ege kıyılarına ulaştığını söyledi. Tek, yağışın saatler içinde daha da güçleneceğini belirtti. 11 ilde sarı kodlu uyarı verildi. İşte bölge bölge detaylı hava durumu değerlendirmesi…
EGE KIYILARINDA YAĞIŞ ŞİDDETİNİ ARTIRIYOR
Tek, Orta Akdeniz üzerinden gelen sistemin gece saatlerinde ilerleyerek Ege kıyılarına ulaştığını belirtti. Radar görüntülerine işaret eden Tek, yağışın giderek kuvvetleneceğini vurguladı.
"Yağış artık Orta Akdeniz'den gelen sistemdi, gece saatlerinde ilerlemeye başladı, Ege kıyılarında etkisini göstermeye başladı ve şu saatler itibariyle o yeşil alanların olduğu yerlerde yağışlar başlamış durumda. Bu yağış tabii ki gittikçe daha kuvvetlenecek." dedi.
Akdeniz'in sıcak deniz suyu ile kuzeyden gelen serin hava arasındaki farkın sistemi beslediğini dile getiren Tek, bu durumun yükselici hareketleri artırdığını ve nem transferini güçlendirdiğini belirtti.
KUVVETLİ SAĞANAK, FIRTINA VE HORTUM RİSKİ
Yağışla birlikte güneyli kuvvetli rüzgarların etkili olacağını vurgulayan Tek, "Tabii yağışlarla birlikte aynı zamanda güneyli kuvvetli rüzgarlar da var. Yine hortum oluşma riski de bulunuyor çünkü yükselici hareketler oldukça fazla." dedi.
Özellikle turuncu ve kırmızıya dönen alanlarda sağanağın şiddetlendiğini belirterek, bazı bölgelerde dolu ihtimalinin de bulunduğunu aktardı.