Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili’nin önemi ve faziletleri neler?

İslam aleminin mübarek aylarından biri olan Rebiülevvel, inananlar için derin bir manevi anlam taşıyor. Bu ayın en önemli gecesi olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği gün olarak idrak ediliyor. Peki 2025 yılında Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor ve Mevlid Kandili hangi tarihe denk geliyor?