Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili’nin önemi ve faziletleri neler?

Hicri takvime göre yılın en anlamlı aylarından biri olan Rebiülevvel, Müslümanlar için derin bir manevi değere sahip. Bu ayın en özel gecesi ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğumunun idrak edildiği Mevlid Kandili olarak öne çıkıyor. Peki 2025 yılında Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor ve 12. gecesi hangi tarihe denk geliyor?

İslam aleminin mübarek aylarından biri olan Rebiülevvel, inananlar için derin bir manevi anlam taşıyor. Bu ayın en önemli gecesi olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği gün olarak idrak ediliyor. Peki 2025 yılında Rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor ve Mevlid Kandili hangi tarihe denk geliyor?

2025 REBİÜLEVVEL AYI TAKVİMİ

2025 yılında Rebiülevvel ayı, 24 Ağustos Pazar günü başlıyor ve 22 Eylül Pazartesi günü sona eriyor.

Ayın 11. günü, yani 3 Eylül 2025 Çarşamba, Rebiülevvel'in 12. gecesi olarak kabul ediliyor.

İşte o gece Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) doğumunun idrak edildiği Mevlid Kandili'dir. Müslümanlar bu geceyi dualarla, salavatlarla ve ibadetlerle geçirerek Peygamberimize olan sevgi ve bağlılıklarını ifade ediyor.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Mevlid Kandili, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'i anma ve onun öğretilerini hatırlama gecesidir. Bu mübarek gece, O'nun insanlığa getirdiği ahlakı, merhameti ve güzel davranışları gönülden idrak etmek için büyük bir fırsattır.

