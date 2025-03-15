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Mevduat faizlerinde son durum | 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu

Bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve hoş geldin kampanyaları, birikim sahiplerine kısa sürede yüksek getiri sağlıyor. Yatırımcılar, kısa vadede kazanç elde etmek için parasına en yüksek değeri katacak bankayı araştırıyor. Peki mevduat faizlerinde son durum nedir? 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? TCMB faiz kararı belli oldu! İşte güncel mevduat faiz oranları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.03.2025 09:18
Mevduat faizlerinde son durum | 100 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz oranı, 250 baz puanlık kesintiyle yüzde 45'ten yüzde 42,5'e düşürüldü. Bu açıklama, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri arasında bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarına yönelik merakı artırdı.

Mevduat faizlerinde son durum | 100 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu

Birçok vatandaş, nakit birikimlerini değerlendirmek amacıyla en avantajlı faiz oranlarını sunan bankalara yöneliyor. Kampanyalar kapsamında, yeni müşterilere özel sunulan hoş geldin faiz oranları kısa sürede yüksek kazanç fırsatına dönüşüyor. Yatırımcılar, bankaların sunduğu faiz oranlarını merak ediyor. Karşılaştırma yaparak kısa vade kazanç sağlayacak bankaları araştırıyor. Peki 100 bin liranın aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faiz oranları…

Mevduat faizlerinde son durum | 100 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu

Güncel Mevduat Faiz Oranları


ON Plus

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %48,5

Net Kazanç: 3.614,25 TL

Vade Sonu Tutar: 103.614,25 TL

Mevduat faizlerinde son durum | 100 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu

Fibabanka

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 3.502,47 TL

Vade Sonu Tutar: 103.502,47 TL

Mevduat faizlerinde son durum | 100 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu

Odea

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 3.427,95 TL

Vade Sonu Tutar: 103.427,95 TL

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