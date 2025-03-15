Mevduat faizlerinde son durum | 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu

Bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve hoş geldin kampanyaları, birikim sahiplerine kısa sürede yüksek getiri sağlıyor. Yatırımcılar, kısa vadede kazanç elde etmek için parasına en yüksek değeri katacak bankayı araştırıyor. Peki mevduat faizlerinde son durum nedir? 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? TCMB faiz kararı belli oldu! İşte güncel mevduat faiz oranları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi