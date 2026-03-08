Meteoroloji’den sarı kod: 5 ilde kuvvetli yağış ve kar alarmı! Hakkari, Siirt...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde yağış beklenirken Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Bitlis, Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verilirken, yüksek kesimlerde kar ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
KUZEY VE DOĞU KESİMLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR
Tahminlere göre ülkenin kuzey ve doğu bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış görülecek.
Kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
PUS VE SİS ETKİLİ OLACAK
Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının da görülebileceği bildirildi.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Doğu kesimlerde sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin altında kalması beklenirken, iç ve batı bölgelerde normallere yakın değerlerde olması öngörülüyor.
MARMARA VE KUZEY EGE İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın yer yer kuvvetli, saatte 30 ila 50 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.