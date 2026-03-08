Meteoroloji’den sarı kod: 5 ilde kuvvetli yağış ve kar alarmı! Hakkari, Siirt...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Yurdun özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer yağış beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve çığ riskine karşı uyarı yapıldı.

KUZEY VE DOĞU KESİMLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Tahminlere göre ülkenin kuzey ve doğu bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış görülecek.

Kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.