Meteoroloji’den sarı kod: 5 ilde kuvvetli yağış ve kar alarmı! Hakkari, Siirt...

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle kuzey ve doğu bölgelerinde yağış beklenirken Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Bitlis, Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verilirken, yüksek kesimlerde kar ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Yurdun özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer yağış beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve çığ riskine karşı uyarı yapıldı.

KUZEY VE DOĞU KESİMLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Tahminlere göre ülkenin kuzey ve doğu bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış görülecek.

Kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

PUS VE SİS ETKİLİ OLACAK

Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının da görülebileceği bildirildi.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Doğu kesimlerde sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin altında kalması beklenirken, iç ve batı bölgelerde normallere yakın değerlerde olması öngörülüyor.

MARMARA VE KUZEY EGE İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın yer yer kuvvetli, saatte 30 ila 50 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Bitlis, Hakkari, Siirt, Van ve Şırnak çevrelerinde aralıklı yağışlar etkili olacak. Yer yer kuvvetini artırabilecek yağışların özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği bildirildi.

Pazar günü ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunduğu bildirildi.

Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

🌤️ BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU

BölgeİlSıcaklıkHava Durumu
MarmaraEdirne13°CParçalı ve az bulutlu
İstanbul10°CParçalı ve az bulutlu
Kırklareli11°CParçalı ve az bulutlu
Kocaeli10°CParçalı ve az bulutlu
EgeAfyonkarahisar10°CParçalı ve az bulutlu
Denizli17°CParçalı ve az bulutlu
İzmir18°CParçalı ve az bulutlu
Manisa16°CParçalı ve az bulutlu
AkdenizAdana17°CParçalı ve az bulutlu
Antalya22°CParçalı ve az bulutlu
Hatay16°CParçalı ve az bulutlu
Mersin16°CParçalı ve az bulutlu
İç AnadoluAnkara8°CParçalı ve az bulutlu
Çankırı8°CParçalı ve az bulutlu
Eskişehir11°CParçalı ve az bulutlu
Konya9°CParçalı ve az bulutlu
Batı KaradenizBolu10°CParçalı ve az bulutlu
Düzce11°CParçalı ve az bulutlu
Kastamonu7°CParçalı bulutlu
Zonguldak9°CParçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu KaradenizAmasya8°CParçalı, yer yer çok bulutlu
Samsun7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Tokat5°CParçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur, yüksekleri kar
Doğu AnadoluErzurum-1°CÇok bulutlu
Kars-1°CÇok bulutlu
Malatya9°CParçalı bulutlu
Van3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır10°CParçalı ve çok bulutlu
Gaziantep13°CParçalı ve çok bulutlu
Siirt6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
Şanlıurfa14°CParçalı ve çok bulutlu
