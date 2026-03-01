Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve yağmur kapıda! Hangi illerde yağış var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün Türkiye genelinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde bulutlu hava etkili olacak; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, Doğu Karadeniz'in içi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve bazı İç Anadolu illerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Batıda sıcaklık 1 ila 3 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, sis ve yüksek kesimlerde çığ riski bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde bulutlu hava etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yağmur görülmesi beklenirken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öne çıkıyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

KAR VE YAĞMUR BİR ARADA Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan ve Van çevreleri ile Kayseri ve Niğde'nin doğu kesimlerinde de benzer şekilde kış koşulları etkisini gösterecek.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağışların yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde yer yer etkili olabilecek yağışların, gün içerisinde aralıklarla devam edebileceği belirtiliyor.

BUZLANMA VE SİS UYARISI Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Bununla birlikte sis ve pusun da etkili olacağı tahmin ediliyor. Görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.