Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar ve yağmur kapıda! Hangi illerde yağış var?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün Türkiye genelinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde bulutlu hava etkili olacak; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, Doğu Karadeniz'in içi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve bazı İç Anadolu illerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Batıda sıcaklık 1 ila 3 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, sis ve yüksek kesimlerde çığ riski bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde bulutlu hava etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yağmur görülmesi beklenirken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öne çıkıyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

KAR VE YAĞMUR BİR ARADA

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan ve Van çevreleri ile Kayseri ve Niğde'nin doğu kesimlerinde de benzer şekilde kış koşulları etkisini gösterecek.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağışların yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde yer yer etkili olabilecek yağışların, gün içerisinde aralıklarla devam edebileceği belirtiliyor.

BUZLANMA VE SİS UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Bununla birlikte sis ve pusun da etkili olacağı tahmin ediliyor. Görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'daki eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı bölgelerde hava sıcaklıklarına bağlı olarak kar erimesi kaynaklı riskler de söz konusu. Yetkililer, özellikle kırsal ve dağlık alanlarda yaşayan vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini vurguluyor.

SICAKLIK BATIDA ARTIYOR

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

🌤️ BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Hava Durumu Sıcaklık
Edirne Parçalı ve az bulutlu 11°C
İstanbul Parçalı ve çok bulutlu 9°C
Kırklareli Parçalı ve az bulutlu 11°C
Kocaeli Parçalı ve çok bulutlu 11°C

Not: Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.

EGE

İl Hava Durumu Sıcaklık
Afyonkarahisar Parçalı ve az bulutlu 8°C
Denizli Parçalı ve az bulutlu 13°C
İzmir Parçalı ve az bulutlu 16°C
Manisa Parçalı ve az bulutlu 13°C

Not: İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebilir.

AKDENİZ

İl Hava Durumu Sıcaklık
Adana Parçalı bulutlu 17°C
Antalya Parçalı ve az bulutlu 18°C
Hatay Parçalı ve az bulutlu 14°C
Mersin Parçalı bulutlu 16°C

Not: Doğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

İl Hava Durumu Sıcaklık
Ankara Parçalı ve çok bulutlu 9°C
Eskişehir Parçalı ve çok bulutlu 9°C
Kayseri Parçalı ve çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı 2°C
Konya Parçalı ve çok bulutlu 6°C

Not: Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir.

BATI KARADENİZ

İl Hava Durumu Sıcaklık
Bolu Parçalı ve çok bulutlu 7°C
Düzce Parçalı ve çok bulutlu 11°C
Kastamonu Parçalı ve çok bulutlu 9°C
Zonguldak Parçalı ve çok bulutlu 9°C

Not: İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

İl Hava Durumu Sıcaklık
Amasya Parçalı ve çok bulutlu, sabah karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8°C
Samsun Parçalı ve çok bulutlu, sabah yağmurlu 10°C
Tokat Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4°C
Trabzon Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9°C

Not: Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don görülebilir. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime riski bulunuyor.

DOĞU ANADOLU

İl Hava Durumu Sıcaklık
Erzurum Parçalı ve çok bulutlu, sabah kar yağışlı -1°C
Kars Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -1°C
Malatya Parçalı ve çok bulutlu 5°C
Van Parçalı ve çok bulutlu 2°C

Not: Kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir. Doğunun yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi mevcut.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Hava Durumu Sıcaklık
Diyarbakır Parçalı ve az bulutlu 11°C
Gaziantep Parçalı ve az bulutlu 11°C
Siirt Parçalı ve az bulutlu 9°C
Şanlıurfa Parçalı ve az bulutlu 13°C

Not: Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis görülebilir.

