Meteoroloji’den 4 bölge için kuvvetli yağış ve fırtına alarmı! İstanbul’da poyraz sert esecek: Gece soğuğu kapıda! İşte uyarı verilen iller…

Meteoroloji'den 15 il için kritik uyarılar geldi. Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli yağış, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise fırtına alarmı verildi. İstanbul'da ise hafta sonu güneşli bir hava bekleniyor ancak poyrazın sert esmesiyle sıcaklık farkları düşecek. Vatandaşların sel, su baskını ve ani rüzgarlara karşı dikkatli olması gerekiyor. İşte detaylı hava durumu raporu ve sarı kodlu uyarı verilen iller…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2025 09:47
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını, bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Özellikle Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve Artvin çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

HANGİ BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR?

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz bölgesi (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgelerde ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

İSTANBUL GÜNEŞ SİZİ ALDATMASIN

İstanbul hafta sonuna güneşli başlıyor! Ancak serin poyraz ve kuvvetli rüzgar şehri etkisi altına alacak. AKOM'un verilerine göre İstanbul'da bugün sabah saatlerinde 19°C civarında seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 24°C'ye kadar çıkacak.Gün içerisinde 24°C'yi bulan sıcaklıklar, sabah ve gece saatlerinde 15-17°C'ye kadar gerileyerek üşütebilir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgar, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise rüzgarın zaman zaman 70 km/sa hıza ulaşarak fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise rüzgar güneyli yönlerden sert esecek.

SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği açıklandı.

