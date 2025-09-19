Meteoroloji’den 4 bölge için kuvvetli yağış ve fırtına alarmı! İstanbul’da poyraz sert esecek: Gece soğuğu kapıda! İşte uyarı verilen iller…
Meteoroloji'den 15 il için kritik uyarılar geldi. Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli yağış, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise fırtına alarmı verildi. İstanbul'da ise hafta sonu güneşli bir hava bekleniyor ancak poyrazın sert esmesiyle sıcaklık farkları düşecek. Vatandaşların sel, su baskını ve ani rüzgarlara karşı dikkatli olması gerekiyor. İşte detaylı hava durumu raporu ve sarı kodlu uyarı verilen iller…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.09.2025 09:47