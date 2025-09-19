Meteoroloji’den 4 bölge için kuvvetli yağış ve fırtına alarmı! İstanbul’da poyraz sert esecek: Gece soğuğu kapıda! İşte uyarı verilen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağını, bazı bölgelerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Özellikle Karadeniz kıyılarında, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ve Artvin çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.