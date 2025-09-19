19 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 13 il için sarı kodlu uyarı! Hangi kentlerde sağanak bekleniyor?
13 il için sarı kodlu uyarı! Hangi kentlerde sağanak bekleniyor?

13 il için sarı kodlu uyarı! Hangi kentlerde sağanak bekleniyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2025 15:07
Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki hangi illerde yağış bekleniyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Burcu Özüduru’nun konuğu olan hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
13 il için sarı kodlu uyarı! Hangi kentlerde sağanak bekleniyor?
13 il için sarı kodlu uyarı!
13 il için sarı kodlu uyarı!
Kağıthane’de ağaçlık alanda yangın
Kağıthane'de ağaçlık alanda yangın
Alevlerle mücadele A Haber kamerasında
Alevlerle mücadele A Haber kamerasında
Kız öğrenci yurdunda taciz!
Kız öğrenci yurdunda taciz!
Yargıtay’dan emsal kiracı kararı!
Yargıtay'dan emsal kiracı kararı!
Alanya’da orman yangını! A Haber bölgede
Alanya’da orman yangını! A Haber bölgede
İstanbul’da tarihi eser operasyonu!
İstanbul'da tarihi eser operasyonu!
Orman gönüllülerine tazminat-maaş hakkı!
Orman gönüllülerine tazminat-maaş hakkı!
3 ilde orman yangınlarıyla mücadele
3 ilde orman yangınlarıyla mücadele
Alev kapanının ortasında kaldı
Alev kapanının ortasında kaldı
Kopan elektrik kablosu depoyu kül etti
Kopan elektrik kablosu depoyu kül etti
Erzurum’da yüksek kesimlere kar yağdı
Erzurum’da yüksek kesimlere kar yağdı
Daha Fazla Video Göster