Meteoroloji’den 15 Ekim sağanak haritası: İstanbul dahil birçok il listede! Polar vortex bozuldu, kutup soğukları Türkiye yolunda

ERKEN KAR YAĞIŞI: OKLÜZYON CEPHESİ ETKİLİ OLDU

Uludağ, Erciyes, Erzurum, Sivas, Bolu ve Tokat gibi birçok ilin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Erzurum kent merkezi de beyaza büründü.

Tek, bu durumu "soğuk havanın sıcak havayı yukarı itmesiyle oluşan oklüzyon cephesi" olarak açıkladı. Bu sistemin hem yağışı hem de ani sıcaklık düşüşlerini tetiklediğini belirtti.

