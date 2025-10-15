Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji'den 15 Ekim sağanak haritası: İstanbul dahil birçok il listede! Polar vortex bozuldu, kutup soğukları Türkiye yolunda

Meteoroloji'den 15 Ekim sağanak haritası: İstanbul dahil birçok il listede! Polar vortex bozuldu, kutup soğukları Türkiye yolunda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yer yer yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ise serin ve yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise gökyüzü açık ve güneşli olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgârın ise kuzeyli yönlerden zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

"KIŞ ERKEN GELDİ" ALGISI YANILTICI

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, ekim ayında yaşanan serinliğin olağan dışı olmadığını belirterek, "Son yıllarda benzer serin ekim aylarını pek yaşamadığımız için kamuoyunda kış erken geldi algısı oluştu. Oysa geçmişte de bu dönemlerde benzer sıcaklıklar görülmüştü" dedi.

Tek, mayıs ayından bu yana etkili olan kuraklığın, özellikle Marmara Bölgesi'nde ciddi su sıkıntılarına yol açtığını da vurguladı: "Yağışlar ortalamanın çok altında kaldı. Barajlardaki su seviyeleri kritik düzeyde."

POLAR VORTEX BOZULDU: SOĞUK DALGALAR YOLDA

Uzmanlara göre kuzeyden gelen hava akımlarının artması, kutup bölgesinde yaşanan değişimlerle doğrudan ilişkili. Adil Tek, "Polar vortex dediğimiz hava sisteminde bozulmalar başladı. Bu da önümüzdeki aylarda kutup kökenli soğuk hava dalgalarının daha sık görülmesine neden olacak" açıklamasını yaptı.

Jet akımlarının yön değiştirdiğine dikkat çeken Tek, "Akımlar şu anda Akdeniz'e doğru inmeye başladı. Bu da Afrika'dan gelen sıcak havaların ülkemize ulaşmasını engelliyor ve kuzeyden gelen soğuk havayı bölgemize hapsediyor. Kasım ve aralık aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi olağan" ifadelerini kullandı.

ERKEN KAR YAĞIŞI: OKLÜZYON CEPHESİ ETKİLİ OLDU

Uludağ, Erciyes, Erzurum, Sivas, Bolu ve Tokat gibi birçok ilin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Erzurum kent merkezi de beyaza büründü.

Tek, bu durumu "soğuk havanın sıcak havayı yukarı itmesiyle oluşan oklüzyon cephesi" olarak açıkladı. Bu sistemin hem yağışı hem de ani sıcaklık düşüşlerini tetiklediğini belirtti.

