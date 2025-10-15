Meteoroloji'den 15 Ekim sağanak haritası: İstanbul dahil birçok il listede! Polar vortex bozuldu, kutup soğukları Türkiye yolunda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinde yer yer yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ise serin ve yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise gökyüzü açık ve güneşli olacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.10.2025 06:56