Meteoroloji uyardı: İstanbul’a kar geliyor! Soğuk hava dalgası kapıda
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceğini ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Özellikle Şubat ayının ilk haftasında beklenen bu soğuk hava dalgası, don ve buzlanma riskini de beraberinde getirecek. Peki Türkiye genelinde hava durumu nasıl? İşte bölge bölge hava durumu raporu…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.02.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:15