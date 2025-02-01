Meteoroloji uyardı: İstanbul’a kar geliyor! Soğuk hava dalgası kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile gece saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava açık ve az bulutlu geçecek. Peki İstanbul'a kar ne zaman geliyor?