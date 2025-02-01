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Meteoroloji uyardı: İstanbul’a kar geliyor! Soğuk hava dalgası kapıda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da sıcaklıkların hızla düşeceğini ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Özellikle Şubat ayının ilk haftasında beklenen bu soğuk hava dalgası, don ve buzlanma riskini de beraberinde getirecek. Peki Türkiye genelinde hava durumu nasıl? İşte bölge bölge hava durumu raporu…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.02.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:15
Meteoroloji uyardı: İstanbul’a kar geliyor! Soğuk hava dalgası kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile gece saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava açık ve az bulutlu geçecek. Peki İstanbul'a kar ne zaman geliyor?

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Meteoroloji uyardı: İstanbul’a kar geliyor! Soğuk hava dalgası kapıda

Soğuk Hava Dalgası Kapıda!


Mevsim normallerinin altına inecek sıcaklıkların en az bir hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgası özellikle gece saatlerinde hissedilecek. Birçok şehirde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: İstanbul’a kar geliyor! Soğuk hava dalgası kapıda

Sıcaklıklar 6 ila 12 Derece Düşecek


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hava sıcaklıkları hızla düşecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, 4 Şubat'tan itibaren kuzey ve batıda, 5 Şubat'tan itibaren ise iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 6 ila 12 derece azalması bekleniyor. Kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerekiyor!

Meteoroloji uyardı: İstanbul’a kar geliyor! Soğuk hava dalgası kapıda

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?

AKOM raporlarına göre, 5 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. 6 Şubat Perşembe günü kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile birlikte İstanbul ve çevresinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Yetkililer, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji uyardı: İstanbul’a kar geliyor! Soğuk hava dalgası kapıda

Sis, Buzlanma ve Çığ Tehlikesi!


Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde sis, buzlanma ve don olayları bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ve iç kesimlerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir, bu durum sürücüler için tehlike oluşturabilir. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Vatandaşların dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması gerekiyor!

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