Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar ve sağanak bir anda bastıracak!

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 08:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, bu akşamdan itibaren özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış etkili olacak; iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur beklenirken, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, sis ve pus görülecek. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında ise çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren Karadeniz genelinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, ayrıca Kayseri ve Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinde yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.

YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDEN SONRA ETKİLİ OLACAK Tahminlere göre kıyı kesimlerde yağmur görülecek. İç bölgelerde ise yağışın yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olabileceği değerlendiriliyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile iç ve batı kesimlerde ise sis ve pus görülebileceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.

DOĞU BÖLGELERDE ÇIĞ RİSKİ Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca kar erimesine bağlı risklere karşı da dikkatli olunması isteniyor. Yetkililer, özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve bölgeyi kullanacakların tedbirli davranmaları gerektiğini vurguluyor.