Meteoroloji saat vererek uyardı: Kar ve sağanak bir anda bastıracak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, bu akşamdan itibaren özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış etkili olacak; iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur beklenirken, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, sis ve pus görülecek. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında ise çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren Karadeniz genelinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, ayrıca Kayseri ve Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinde yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.

YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Tahminlere göre kıyı kesimlerde yağmur görülecek. İç bölgelerde ise yağışın yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olabileceği değerlendiriliyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNE DİKKAT

İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile iç ve batı kesimlerde ise sis ve pus görülebileceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için sürücülerin tedbirli olması gerekiyor.

DOĞU BÖLGELERDE ÇIĞ RİSKİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca kar erimesine bağlı risklere karşı da dikkatli olunması isteniyor. Yetkililer, özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve bölgeyi kullanacakların tedbirli davranmaları gerektiğini vurguluyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle çığ tehlikesi bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların resmi uyarıları yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

İl Sıcaklık Hava Durumu
Edirne 16°C Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 12°C Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 15°C Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli 15°C Parçalı ve az bulutlu

EGE

İl Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 14°C Az bulutlu
Denizli 18°C Az bulutlu
İzmir 18°C Az bulutlu
Muğla 16°C Az bulutlu
AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Adana 19°C Az bulutlu
Antalya 19°C Az bulutlu
Hatay 18°C Az bulutlu
Mersin 19°C Az bulutlu

İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 13°C Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 15°C Az bulutlu
Kayseri 6°C Parçalı ve az bulutlu, gece kar yağışlı
Konya 13°C Az bulutlu
BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 13°C Parçalı, gece kar yağışlı
Düzce 16°C Parçalı, akşam yağmurlu
Kastamonu 14°C Parçalı, gece kar yağışlı
Zonguldak 10°C Parçalı, akşam yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 14°C Akşam yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu
Samsun 14°C Akşam yağmurlu
Tokat 9°C Akşam yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu
Trabzon 12°C Akşam yağmurlu
DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 1°C Gece kar yağışlı
Kars 1°C Gece kar yağışlı
Malatya 10°C Parçalı ve az bulutlu
Van 4°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 14°C Az bulutlu
Gaziantep 15°C Az bulutlu
Siirt 12°C Az bulutlu
Şanlıurfa 16°C Az bulutlu
