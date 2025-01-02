Meteoroloji Hava Durumu Raporu 2 Ocak | Buzlanma, çığ ve don uyarısı: İstanbul, Bursa, Erzurum...
Türkiye'nin farklı bölgelerinde kış mevsiminin etkileri kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bir yanda Ege kıyılarına yaklaşan sağanak yağışlar diğer yanda Doğu Anadolu'da artan çığ riski dikkatleri hava durumu raporlarına çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle buzlanma ve don olaylarının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 07:01