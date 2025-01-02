Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji Hava Durumu Raporu 2 Ocak | Buzlanma, çığ ve don uyarısı: İstanbul, Bursa, Erzurum...

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 2 Ocak | Buzlanma, çığ ve don uyarısı: İstanbul, Bursa, Erzurum...

Türkiye'nin farklı bölgelerinde kış mevsiminin etkileri kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bir yanda Ege kıyılarına yaklaşan sağanak yağışlar diğer yanda Doğu Anadolu'da artan çığ riski dikkatleri hava durumu raporlarına çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle buzlanma ve don olaylarının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 07:01
Meteoroloji Hava Durumu Raporu 2 Ocak | Buzlanma, çığ ve don uyarısı: İstanbul, Bursa, Erzurum...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde farklı hava koşulları etkili olacak. Özellikle buzlanma, don, pus ve sis gibi kış mevsiminin zorluklarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 2 Ocak | Buzlanma, çığ ve don uyarısı: İstanbul, Bursa, Erzurum...

Ege'de Sağanak Yağış Beklentisi

Ege Bölgesi kıyılarında parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde hafif sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 2 Ocak | Buzlanma, çığ ve don uyarısı: İstanbul, Bursa, Erzurum...

İç ve Doğu Kesimlerde Buzlanma ve Çığ Tehlikesi

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi söz konusu. Bu bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları ve olası olumsuzluklara karşı tedbir almaları gerekiyor.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 2 Ocak | Buzlanma, çığ ve don uyarısı: İstanbul, Bursa, Erzurum...

Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar Durumu

Hava sıcaklıklarında kuzeybatı kesimlerde 1-3 derece artış beklenirken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 2 Ocak | Buzlanma, çığ ve don uyarısı: İstanbul, Bursa, Erzurum...

Meteoroloji'den Uyarılar

Buzlanma ve Don: İç ve doğu kesimlerde yaşanabilecek buzlanma ve dona karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski devam ediyor.

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