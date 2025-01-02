Meteoroloji Hava Durumu Raporu 2 Ocak | Buzlanma, çığ ve don uyarısı: İstanbul, Bursa, Erzurum...

Ege'de Sağanak Yağış Beklentisi

Ege Bölgesi kıyılarında parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde hafif sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.