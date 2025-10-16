Meteoroloji hava durumu 16 Ekim | İstanbul, Kocaeli, Rize dahil Sağanak uyarısı geldi! Kutup girdabı donduracak: Pazardan itibaren...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde bulutlu bir gökyüzü beklenirken; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in büyük bölümü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise güneş zaman zaman kendini gösterecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.10.2025 07:10