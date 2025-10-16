Meteoroloji hava durumu 16 Ekim | İstanbul, Kocaeli, Rize dahil Sağanak uyarısı geldi! Kutup girdabı donduracak: Pazardan itibaren...

"Kış ayları genel olarak normal geçecek gibi görünüyor" diyen Şen, "Ne çok sıcak ne de aşırı soğuk olacak. İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor, 2-3 gün kadar. Yılbaşından sonra sıcaklıklar kış normallerine döner. Hatta Mart ayına kadar sürebilir" dedi.

Şen, son dönemde sosyal medyada dolaşan "bu kış çok sert geçecek" yorumlarına da değinerek, "Bunlara itibar etmeyelim, veriler bu yönde değil" uyarısında bulundu.