Meteoroloji hava durumu 16 Ekim | İstanbul, Kocaeli, Rize dahil Sağanak uyarısı geldi! Kutup girdabı donduracak: Pazardan itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde bulutlu bir gökyüzü beklenirken; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in büyük bölümü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise güneş zaman zaman kendini gösterecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.10.2025 07:10
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında, bazı bölgelerde ise biraz altında seyredecek. Rüzgar, güney ve doğuda güneyli yönlerden; diğer bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: "PAZAR VE PAZARTESİ SOĞUMA VAR AMA GEÇİCİ"

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin eylül ayını ortalamanın üzerinde sıcaklıklarla geçirdiğini hatırlatarak ekim ayının da benzer şekilde devam ettiğini söyledi.

Şen, "Marmara, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıklar ortalamanın 2-3 derece üzerindeydi. Bu hafta değerler normale döndü. Cuma ve cumartesi günü Türkiye'de hava oldukça güzel. Adeta bahar havası yaşanacak. Ancak cumartesi günü Marmara'da, özellikle İstanbul'da gök gürültülü sağanak görülebilir. Pazar ve pazartesi günü sıcaklıklarda kısa süreli bir düşüş bekleniyor. Bu soğuma geçici olacak" ifadelerini kullandı.

"BU KIŞ NORMAL GEÇECEK, İSTANBUL'A DA KAR YAĞACAK"

Kış aylarına dair beklentileri de paylaşan Prof. Dr. Şen, Sibirya üzerindeki yüksek basınç hareketlerinin ve kutup girdabı (polar vortex) zayıflığının Türkiye'ye soğuk hava dalgalarını zaman zaman taşıyabileceğini belirtti.

"Kış ayları genel olarak normal geçecek gibi görünüyor" diyen Şen, "Ne çok sıcak ne de aşırı soğuk olacak. İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor, 2-3 gün kadar. Yılbaşından sonra sıcaklıklar kış normallerine döner. Hatta Mart ayına kadar sürebilir" dedi.

Şen, son dönemde sosyal medyada dolaşan "bu kış çok sert geçecek" yorumlarına da değinerek, "Bunlara itibar etmeyelim, veriler bu yönde değil" uyarısında bulundu.

AKOM: SICAKLIKLAR 17-20 DERECE ARASINDA SEYREDECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentteki hava durumu tahminini paylaştı. Açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü etkili olacak. Sıcaklıkların 17-20 derece aralığında, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor. Aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanabilir" denildi.

