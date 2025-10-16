Türkiye son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor! Şiddetli yağışlar ne zaman başlayacak?

16 Ekim 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 13:12
Türkiye'de yaz yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 53 azalırken İstanbul'da da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı. Ülkemiz son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Peki şiddetli yağışlar ne zaman başlayacak? Hava nasıl olacak? Merak edilenleri A Haber muhabiri Merve İzci Özmen’in konuğu olan meteoroloji uzmanı Adil Tek anlattı.
