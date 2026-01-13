Meteoroloji alarm verdi: Balkan soğuğu geldi, 30 il sarı kodda! İstanbul, Ankara

30 İL İÇİN SARI KOD ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Yapılan açıklamada; Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak ve Osmaniye'nin risk altında olduğu belirtildi.
Yetkililer, bu illerde yaşayan vatandaşların kuvvetli yağış, rüzgar ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.