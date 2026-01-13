Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji alarm verdi: Balkan soğuğu geldi, 30 il sarı kodda! İstanbul, Ankara

Meteoroloji alarm verdi: Balkan soğuğu geldi, 30 il sarı kodda! İstanbul, Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini artırıyor. Resmi değerlendirmelerde yağış türünün bölgelere göre değişeceği, sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve birçok il için kuvvetli yağış ile rüzgar uyarılarının yapıldığı bildirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2026 07:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan bölgelerde aralıklı yağış beklenirken, yağışların türü ve şiddeti bölgelere göre farklılık gösterecek.

YAĞIŞLAR YAĞMURDAN KARA DÖNÜYOR

Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak.

Diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

30 İL İÇİN SARI KOD ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Yapılan açıklamada; Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak ve Osmaniye'nin risk altında olduğu belirtildi.

Yetkililer, bu illerde yaşayan vatandaşların kuvvetli yağış, rüzgar ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın genellikle güney yönlerden eseceği, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetleneceği bildirildi. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'da 40-70 km/saat hızında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgar hızının 70-90 km/saat'e ulaşabileceği öngörülüyor.

