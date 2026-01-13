Meteoroloji alarm verdi: Balkan soğuğu geldi, 30 il sarı kodda! İstanbul, Ankara

Diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.