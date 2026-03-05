Mete Horozoğlu son haliyle gündemde: Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin yıldızıydı

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Soner karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Mete Horozoğlu, sosyal medyadaki son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yıllar önce Amerika'ya yerleşen ünlü isim, son haliyle magazin gündemine yerleşti.

Bir döneme damga vuran "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Soner karakteriyle hafızalara kazınan, Mete Horozoğlu, sosyal medya sessizliğini bozdu.

SON HALİ ŞOKE ETTİ ABD'de yaşamını sürdüren ünlü oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabı üzerinden yeni bir karesini paylaşan Horozoğlu, fotoğrafın altına "İftar olsa da kahve içsek! Hayırlı Ramazanlar" notunu düştü.

YILLAR ONA "HAVA" KATMIŞ Paylaşımda en çok dikkat çeken detay ise Horozoğlu'nun fiziksel değişimi oldu. Daha önce kırlaşan saçlarıyla gündem olan başarılı oyuncunun, iyice beyazlayan ve rengi değişen saçları gözlerden kaçmadı.

Takipçilerinden gelen bazı yorumlar ise şöyle: "Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor, yaşlanmışsın be abi." "Saçlar beyazlamış ama karizma hala yerinde." "Eski halinden eser yok ama çok daha havalı görünüyor."