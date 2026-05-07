Met Gala'da mavi gelinlik şoku! Cristiano Ronaldo’nun nişanlısına eleştiri yağdı

Met Gala, bu yıl New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde kapılarını açtı. "Costume Art" (Kostüm Sanatı) temasıyla düzenlenen gecede ünlü isimler, "Moda Sanattır" kuralına uymak için sınırları zorlarken; tüm bakışlar Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'in üzerindeydi. Rodríguez, beklentileri altüst eden tercihiyle gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Georgina Rodríguez, gala gecesi için alışılmışın dışına çıkarak mavi tonlarında, derin dekolteli ve gelinlik formunu andıran görkemli bir tasarım tercih etti. Rodríguez'in en dikkat çeken aksesuarı ise hiç şüphesiz 30 karatlık devasa nişan yüzüğü oldu.

"STİLİSTE İHTİYACI VAR"

Rodríguez'in bu iddialı seçimi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim onun cesur ve heykelvari duruşunu temaya uygun bulurken, eleştirilerin dozu da bir o kadar sert oldu:

"Stiliste ihtiyacı var": Birçok kullanıcı, Rodríguez'in servetine rağmen seçimlerinin "zevksiz" olduğunu savundu.

"Gelinlik mi, kostüm mü?": Kıyafetin kesimi ve dekolte detayları, bazı takipçiler tarafından gala konseptinden uzak bulundu.