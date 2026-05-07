Met Gala'da mavi gelinlik şoku! Cristiano Ronaldo’nun nişanlısına eleştiri yağdı

Sınırları zorlayan tasarımların ve "tuhaf" denemelerin yarıştığı 2026 Met Gala gecesinde; Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez, cesur stiliyle tartışmaların odağı ve gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Met Gala, bu yıl New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde kapılarını açtı. "Costume Art" (Kostüm Sanatı) temasıyla düzenlenen gecede ünlü isimler, "Moda Sanattır" kuralına uymak için sınırları zorlarken; tüm bakışlar Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodríguez'in üzerindeydi. Rodríguez, beklentileri altüst eden tercihiyle gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

GELİNLİK Mİ KOSTÜM MÜ?

Georgina Rodríguez, gala gecesi için alışılmışın dışına çıkarak mavi tonlarında, derin dekolteli ve gelinlik formunu andıran görkemli bir tasarım tercih etti. Rodríguez'in en dikkat çeken aksesuarı ise hiç şüphesiz 30 karatlık devasa nişan yüzüğü oldu.

"STİLİSTE İHTİYACI VAR"

Rodríguez'in bu iddialı seçimi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim onun cesur ve heykelvari duruşunu temaya uygun bulurken, eleştirilerin dozu da bir o kadar sert oldu:

"Stiliste ihtiyacı var": Birçok kullanıcı, Rodríguez'in servetine rağmen seçimlerinin "zevksiz" olduğunu savundu.

"Gelinlik mi, kostüm mü?": Kıyafetin kesimi ve dekolte detayları, bazı takipçiler tarafından gala konseptinden uzak bulundu.

GUCCİ MAĞAZASINDAN MALİKANELERE

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaklaşık 9 yıldır sürdürdüğü istikrarlı beraberliğiyle magazin dünyasının en çok takip edilen isimlerinden biri olan Georgina Rodriguez, yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Rodriguez, bugün sahip olduğu konuma ulaşmadan önce geçtiği zorlu yolları şu sözlerle itiraf etmişti:

"Eskiden garsondum, temizlikçiydim, mağaza asistanıydım... Şimdi ise patronum."

İLK BAKIŞTA AŞK

Çiftin masalsı hikayesi, 2016 yılında Georgina'nın çalıştığı bir Gucci mağazasında başladı. 2016'da başlayan bu tesadüfi tanışma, bugün 5 çocuklu geniş bir aileye ve resmiyete dökülen bir nişanlılığa evrildi.

HÜZÜN VE MUTLULUK BİR ARADA

Ronaldo'nun geniş ailesinde merkezi bir rol üstlenen Georgina Rodriguez, hem kendi çocukları hem de Ronaldo'nun taşıyıcı anneden dünyaya gelen çocuklarına annelik yapıyor.

Çiftin aile tablosu şu isimlerden oluşuyor:

- Cristiano Jr.

- Eva & Mateo (İkizler)

- Alana Martina

- Bella Esmeralda

Hatırlanacağı üzere çift, 2022 yılında büyük bir acı yaşamış; Bella Esmeralda ile ikiz olan bebekleri Ángel'i doğum sırasında kaybetmişti. Bu zor günleri birbirlerine kenetlenerek atlatan çift, şimdi evlilik yolundaki ilk büyük adımı atarak nişanlanmanın mutluluğunu yaşıyor.

