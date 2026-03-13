Hürrem Sultan'ı 17 yaşındayken keşfetmiş! Meryem Uzerli'den duygusal teşekkür

KASSEL'DEN SARAYIN ZİRVESİNE

Hülya Duyar'ın bu açıklamaları, Kassel doğumlu genç bir kızın nasıl olup da "Hürrem Sultan" gibi bir dünya markasına dönüştüğüne dair merakı yeniden alevlendirdi.

ALMAN ANNE VE TÜRK BABA

Meryem Sarah Uzerli, 12 Ağustos 1983'te Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğü olarak Almanya'nın Kassel şehrinde doğdu. İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile büyüyen Uzerli,

Hamburg'daki Schaurspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi alarak kariyerinin temelini attı.