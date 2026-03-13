CANLI YAYIN
Hürrem Sultan'ı 17 yaşındayken keşfetmiş! Meryem Uzerli'den duygusal teşekkür

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meryem Uzerli, Seda Sayan'ın programında kendisi hakkında yapılan samimi açıklamaları görünce duygusal anlar yaşadı. Güzel oyuncu, Hülya Duyar'ın "Onu 17 yaşında ben keşfettim" itirafı ve Sayan'ın övgü dolu sözlerine kayıtsız kalamadı.

Seda Sayan'ın programına konuk olan oyuncu ve cast direktörü Hülya Duyar, dünya çapında bir yıldıza dönüşen Meryem Uzerli'nin kariyer yolculuğuna dair ilk kez duyulan detayları paylaştı. Uzerli'yi henüz reşit bile değilken keşfettiğini belirten Duyar, ünlü oyuncunun başarı basamaklarını nasıl tırmandığını anlattı.

"TÜRKÇESİ YOKTU AMA HALK ONU SEVDİ"

Hülya Duyar, Berlin'de başlayan bu keşif hikayesini anlatırken Uzerli'nin azmine ve samimiyetine vurgu yaptı.

Duyar, programda şu ifadeleri kullandı:

"Onu 17 yaşındayken ben keşfettim. O zamanlar Türkçesi hiç yoktu ama o kadar hızlı öğrendi ki... Halk onu o yarım yarım haliyle, o doğallığıyla bağrına bastı."

Seda Sayan da Duyar'ın bu sözlerine destek vererek; "Hak etti bütün ilgiyi. Çok başarılı ve gerçekten çok güzel bir kadın" yorumunda bulundu.

MERYEM UZERLİ'DEN DUYGUSAL YANIT: "YÜZÜMDE GÜLÜCÜK OLUŞTURDU"

Berlin'deki evinde sosyal medyada dolaşırken bu videoya rastlayan Meryem Uzerli, duyduğu samimi sözler karşısında sessiz kalmadı. Dünyadaki savaşlar ve olumsuz haberler nedeniyle moralinin bozuk olduğunu belirten Uzerli, Instagram üzerinden şu mesajı paylaştı:

"Bu tesadüfen şimdi Instagram'da önüme düştü... Şu anda tüm bu savaşlardan çok üzgünüm ve bu video yüzümde bir gülücük oluşturdu. Çok ama çok teşekkür ederim kalbimden bu söyledikleriniz için. Çok öpüyorum ikinizi de dualar ve sevgi gönderiyorum"

KASSEL'DEN SARAYIN ZİRVESİNE

Hülya Duyar'ın bu açıklamaları, Kassel doğumlu genç bir kızın nasıl olup da "Hürrem Sultan" gibi bir dünya markasına dönüştüğüne dair merakı yeniden alevlendirdi.

ALMAN ANNE VE TÜRK BABA

Meryem Sarah Uzerli, 12 Ağustos 1983'te Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğü olarak Almanya'nın Kassel şehrinde doğdu. İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile büyüyen Uzerli,

Hamburg'daki Schaurspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi alarak kariyerinin temelini attı.

8 AYLIK BÜYÜK ARAYIŞ VE O TELEFON

Takvimler 2011'i gösterdiğinde yapımcı Timur Savcı ve senarist Meral Okay, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı için tam 8 ay boyunca oyuncu aradı. İşte bu kritik süreçte sahneye Hülya Duyar çıktı. Almanya'da oyunculuk yapan Meryem Uzerli, Duyar tarafından fark edilerek Türkiye'ye getirildi.

ZİRVE, ÖDÜLLER VE VEDALAR

Almanya'dan özel olarak getirilen Uzerli, dizideki performansıyla kısa sürede milyonların gönlüne taht kurdu. Sayısız ödülün sahibi oldu.

Ancak 2013 yılında tüm dünyada yankı uyandıran "tükenmişlik sendromuna" yakalanarak diziden ayrılması, kariyerinin en çok konuşulan dönüm noktalarından biri oldu.

MERYEM UZERLİ HAKKINDA

Meryem Uzerli nereli?

Anne tarafından Alman, baba tarafından Türk'tür. Almanya'nın Kassel şehrinde doğmuştur.

Meryem Uzerli'yi kim keşfetti?

Uzerli'yi henüz 17 yaşındayken cast direktörü ve oyuncu Hülya Duyar keşfetmiş ve Muhteşem Yüzyıl seçmeleri için Türkiye'ye gelmesine öncülük etmiştir.

Meryem Uzerli neden duygulandı?

Dünyadaki savaşlar nedeniyle moralsiz olduğu bir dönemde, Seda Sayan ve Hülya Duyar'ın kendisi hakkındaki övgü dolu sözlerini izlediği için duygusal bir teşekkür mesajı yayınlamıştır.

