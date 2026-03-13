Hürrem Sultan'ı 17 yaşındayken keşfetmiş! Meryem Uzerli'den duygusal teşekkür
Meryem Uzerli, Seda Sayan'ın programında kendisi hakkında yapılan samimi açıklamaları görünce duygusal anlar yaşadı. Güzel oyuncu, Hülya Duyar'ın "Onu 17 yaşında ben keşfettim" itirafı ve Sayan'ın övgü dolu sözlerine kayıtsız kalamadı.
Seda Sayan'ın programına konuk olan oyuncu ve cast direktörü Hülya Duyar, dünya çapında bir yıldıza dönüşen Meryem Uzerli'nin kariyer yolculuğuna dair ilk kez duyulan detayları paylaştı. Uzerli'yi henüz reşit bile değilken keşfettiğini belirten Duyar, ünlü oyuncunun başarı basamaklarını nasıl tırmandığını anlattı.
"TÜRKÇESİ YOKTU AMA HALK ONU SEVDİ"
Hülya Duyar, Berlin'de başlayan bu keşif hikayesini anlatırken Uzerli'nin azmine ve samimiyetine vurgu yaptı.
Duyar, programda şu ifadeleri kullandı:
"Onu 17 yaşındayken ben keşfettim. O zamanlar Türkçesi hiç yoktu ama o kadar hızlı öğrendi ki... Halk onu o yarım yarım haliyle, o doğallığıyla bağrına bastı."
Seda Sayan da Duyar'ın bu sözlerine destek vererek; "Hak etti bütün ilgiyi. Çok başarılı ve gerçekten çok güzel bir kadın" yorumunda bulundu.
MERYEM UZERLİ'DEN DUYGUSAL YANIT: "YÜZÜMDE GÜLÜCÜK OLUŞTURDU"
Berlin'deki evinde sosyal medyada dolaşırken bu videoya rastlayan Meryem Uzerli, duyduğu samimi sözler karşısında sessiz kalmadı. Dünyadaki savaşlar ve olumsuz haberler nedeniyle moralinin bozuk olduğunu belirten Uzerli, Instagram üzerinden şu mesajı paylaştı:
"Bu tesadüfen şimdi Instagram'da önüme düştü... Şu anda tüm bu savaşlardan çok üzgünüm ve bu video yüzümde bir gülücük oluşturdu. Çok ama çok teşekkür ederim kalbimden bu söyledikleriniz için. Çok öpüyorum ikinizi de dualar ve sevgi gönderiyorum"