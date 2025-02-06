Viral Galeri Viral Liste Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tutuklanmıştı! Yeni detaylar çıktı: İşte milyonlarca dolarlık vurgunun perde arkası...

Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tutuklanmıştı! Yeni detaylar çıktı: İşte milyonlarca dolarlık vurgunun perde arkası...

İstanbul'da, silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında, çetenin kilit isimlerinden Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına aracılık eden ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın ve 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un bulunduğu 27 kişinin tutuklanmıştı.Yaşanan gelişme sıcaklığını korurken soruşturmanın arkasında milyonlarca dolarlık borsa vurgunu olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre borsa manipülatörü Abdullah Taşkın uzun süredir Sarallar grubu tarafından tehdit ediliyordu. Taşkın'a Sarallar Grubu'ndan ilk tehdit mesajı bir döviz alışverişi sırasında kapı komşusu yine borsacı Hüsnü Kerem S. aracılığıyla geldi. İşte milyonlarca dolarlık vurgunun perde arkası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:14
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak tutuklanmıştı! İşte firar hikayesinde Milyonlarca dolarlık vurgun

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarallar çetesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 14 eyleme karışan 51 şüphelinin yakalanması için 28 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti.

Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak tutuklanmıştı! İşte firar hikayesinde Milyonlarca dolarlık vurgun

HER ŞEY ŞİKAYET BAŞVURUSUYLA BAŞLADI

Birçok eyleme karışan "Sarallar" adlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma, iddiaya göre borsada yaptığı manipülatif işlemlerden dolayı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından işlem yasağı getirilen Abdullah Taşkın ve Reyhan Göksun Taşkın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikâyet başvurusuyla başladı.

Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak tutuklanmıştı! İşte firar hikayesinde Milyonlarca dolarlık vurgun

SARALLAR GRUBU TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYORDU
İddiaya göre borsa manipülatörü Abdullah Taşkın uzun süredir Sarallar grubu tarafından tehdit ediliyordu. Taşkın'a Sarallar Grubu'ndan ilk tehdit mesajı bir döviz alışverişi sırasında kapı komşusu yine borsacı Hüsnü Kerem S. aracılığıyla geldi. Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Göksün Taşkın, iddiaya göre Hüsnü Kerem S.'nin bağlantısıyla Turan Yıldırım ile bağlantıya geçti ve bir döviz bürosundan 1 milyon dolar satın almak için el sıkıştı.

Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak tutuklanmıştı! İşte firar hikayesinde Milyonlarca dolarlık vurgun

Ancak parayı banka hesabından transfer etmelerine karşılık döviz bir türlü hesaplarına geçmedi. Parayı istediklerinde ise Yıldırım "Parayı Alaattin S.'ye verdik. Borsada senin yüzünden zarar etmiş insanlar var. Para bu yüzden onda kalacak" dedi.

Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak tutuklanmıştı! İşte firar hikayesinde Milyonlarca dolarlık vurgun

DARP VE TEHDİT...

Bu olaydan iki ay sonra iddiaya göre Abdullah Taşkın, Yeniköy'de bulunan Fikret A.'ya ait restorana davet edildi. Özel bir odaya çekilen Taşkın, aralarında Ali U.'nun da bulunduğu 12 kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Ali U., " Gece kulüplerine girip çıkıyorsun. Sıkıntı çıkarıyorsun. Akıllı olacaksın İstanbul'u terk edeceksin" diyerek tehditler savurdu.

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