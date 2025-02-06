Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tutuklanmıştı! Yeni detaylar çıktı: İşte milyonlarca dolarlık vurgunun perde arkası...
İstanbul'da, silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında, çetenin kilit isimlerinden Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına aracılık eden ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın ve 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un bulunduğu 27 kişinin tutuklanmıştı.Yaşanan gelişme sıcaklığını korurken soruşturmanın arkasında milyonlarca dolarlık borsa vurgunu olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre borsa manipülatörü Abdullah Taşkın uzun süredir Sarallar grubu tarafından tehdit ediliyordu. Taşkın'a Sarallar Grubu'ndan ilk tehdit mesajı bir döviz alışverişi sırasında kapı komşusu yine borsacı Hüsnü Kerem S. aracılığıyla geldi. İşte milyonlarca dolarlık vurgunun perde arkası...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:14