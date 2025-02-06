Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tutuklanmıştı! Yeni detaylar çıktı: İşte milyonlarca dolarlık vurgun

İstanbul'da, silahlı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında, çetenin kilit isimlerinden Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına aracılık eden ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın ve 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un bulunduğu 27 kişinin tutuklandığı soruşturmanın arkasında milyonlarca dolarlık borsa vurgunu çıktı. İddiaya göre borsa manipülatörü Abdullah Taşkın uzun süredir Sarallar grubu tarafından tehdit ediliyordu. Taşkın'a Sarallar Grubu'ndan ilk tehdit mesajı bir döviz alışverişi sırasında kapı komşusu yine borsacı Hüsnü Kerem S. aracılığıyla geldi. Abdullah Taşkın ve eşi Reyhan Göksün Taşkın, iddiaya göre Hüsnü Kerem S.'nin bağlantısıyla Turan Yıldırım ile bağlantıya geçti ve bir döviz bürosundan 1 milyon dolar satın almak için el sıkıştı. Ancak parayı banka hesabından transfer etmelerine karşılık döviz bir türlü hesaplarına geçmedi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi