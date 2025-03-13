Merkür Retrosu ne zaman, hangi gün başlayacak? 2025 Mart ayı Merkür retrosu nedir, etkileri neler?
Astroloji tutkunlarının merakla beklediği önemli gökyüzü olaylarından biri daha yaklaşıyor. Venüs Retrosu, Ay Tutulması ve Güneş Tutulması gibi etkilerle birlikte, Merkür Retrosu da gündemde. Yapılan son hesaplamalara göre Merkür Retro tarihleri belli oldu ve bu dönemin nasıl etkiler yaratacağı astrolojik açıdan yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. Peki Merkür Retrosu ne zaman başlayacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 08:22
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 08:24