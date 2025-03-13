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Merkür Retrosu ne zaman, hangi gün başlayacak? 2025 Mart ayı Merkür retrosu nedir, etkileri neler?

Astroloji tutkunlarının merakla beklediği önemli gökyüzü olaylarından biri daha yaklaşıyor. Venüs Retrosu, Ay Tutulması ve Güneş Tutulması gibi etkilerle birlikte, Merkür Retrosu da gündemde. Yapılan son hesaplamalara göre Merkür Retro tarihleri belli oldu ve bu dönemin nasıl etkiler yaratacağı astrolojik açıdan yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. Peki Merkür Retrosu ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 08:22 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 08:24
Merkür Retrosu ne zaman, hangi gün başlayacak? 2025 Mart ayı Merkür retrosu nedir, etkileri neler?

Astroloji meraklıları, 2025 yılının ilk Merkür retrosunun etkilerini merakla bekliyor. Gezegenin geri hareketlerinin hayatımızın çeşitli alanlarında aksamalara yol açabilileceği iddia ediliyor. İşte Merkür retrosunun ne zaman başlayıp biteceği, etkilerinin neler olacağına dair tüm detaylar.

Merkür Retrosu ne zaman, hangi gün başlayacak? 2025 Mart ayı Merkür retrosu nedir, etkileri neler?

Merkür Retrosu Ne Zaman Başlayacak?

2025 yılı Merkür retrosunun etkilerini şubat ayının ortalarına doğru hissetmeye başlamadan önce, Mart ayında önemli bir dönüm noktasına ev sahipliği yapacak. Merkür retrosu, 15 Mart 2025 tarihinde saat 09:46'da Koç burcunda başlayacak. 15 Mart'tan itibaren gezegenin geri hareketi 7 Nisan 2025'e kadar devam edecek.

Merkür Retrosu ne zaman, hangi gün başlayacak? 2025 Mart ayı Merkür retrosu nedir, etkileri neler?

Bu dönemde iletişimde, ani kararlar almada ve teknolojiyle ilgili problemlerde artış görülebilir. Ayrıca seyahat planlarında da aksaklıklar yaşanabilir.

Merkür Retrosu ne zaman, hangi gün başlayacak? 2025 Mart ayı Merkür retrosu nedir, etkileri neler?

Merkür Retrosunun Etkileri: Sabırsızlık ve Hatalı Kararlar

Sabah'ta yer alan habere göre, Merkür retrosu genellikle iletişim alanında dikkat edilmesi gereken bir dönemi işaret eder. Özellikle bu süreçte, sabırsızlık ve aceleci kararlar alma eğilimi artabilir. Kişisel ya da iş ilişkilerinde yanlış anlamalar ve iletişim kopuklukları yaşanabilir. Bu nedenle, önemli kararlar almak ya da yeni projelere başlamak için Merkür retrosunun bitmesini beklemek genellikle daha sağlıklıdır. Ayrıca seyahatler ve planlar için esneklik sağlamak, aksamalara karşı hazırlıklı olmak faydalı olabilir.

Merkür Retrosu ne zaman, hangi gün başlayacak? 2025 Mart ayı Merkür retrosu nedir, etkileri neler?

Astrolojide Retro Nedir?

Gezegenlerin yörüngede hareket ederken gösterdiği hızlanma ve yavaşlama durumları, astrolojide çeşitli etkiler yaratır. Retro, bir gezegenin Dünya'ya göre geri hareket etmesi anlamına gelir. Aslında gezegenler geriye gitmez, fakat Dünya'dan bakıldığında hareketlerinin yavaşlaması ya da ters yönde gitmesi, retro etkisini yaratır. Bu dönemde, gezegenin yönetimindeki alanlarda gerileme, aksaklıklar ve hatalar meydana gelir.

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