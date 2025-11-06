Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte 2025 PPK toplantı tarihleri

ULUSLARARASI KURUMLARDAN BEKLENTİLER DE AYNI YÖNDEYDİ

Kararın öncesinde birçok yerli ve yabancı ekonomist, TCMB'nin faiz indirimi yapacağını öngörüyordu. AA'nın aktardığına göre, yerli analistler kadar Barclays, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan ve Deutsche Bank gibi uluslararası finans kuruluşları da 100 baz puanlık indirim beklentisinde birleşmişti.