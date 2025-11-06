Viral Galeri Viral Liste Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte 2025 PPK toplantı tarihleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Yıl boyunca belirlenen tarihlerde toplanarak politika faizine ilişkin kararlarını açıklayan Merkez Bankası, son toplantısını ekim ayında gerçekleştirmişti. Piyasaların merakla beklediği bir sonraki faiz kararı toplantısı için gözler şimdi kasım ayına çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 08:28
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl boyunca düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarıyla para politikasının yönünü belirlemeye devam ediyor. 2025 yılı içinde sekiz toplantı geride kalırken, ekonomi çevrelerinin gözü şimdi yılın son faiz kararı için yapılacak Aralık toplantısına çevrildi.

SON KARARDA FAİZ 100 BAZ PUAN İNDİRİLDİ

En son 23 Ekim 2025'te toplanan Merkez Bankası, piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5 seviyesine çekti. Böylece bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, üst üste ikinci ayda da indirime gitmiş oldu. Eylül ayında ise faiz 250 baz puan azaltılarak yüzde 40,5 seviyesine düşürülmüştü.

PPK karar metninde, enflasyonun ana eğiliminin Eylül ayında yükseldiği, ancak son verilerin talep koşullarında dezenflasyonist bir seyir izlendiğine dikkat çekildi. Buna karşın, dezenflasyon sürecinin yavaşladığı vurgusu da dikkat çekti.

ULUSLARARASI KURUMLARDAN BEKLENTİLER DE AYNI YÖNDEYDİ

Kararın öncesinde birçok yerli ve yabancı ekonomist, TCMB'nin faiz indirimi yapacağını öngörüyordu. AA'nın aktardığına göre, yerli analistler kadar Barclays, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan ve Deutsche Bank gibi uluslararası finans kuruluşları da 100 baz puanlık indirim beklentisinde birleşmişti.

SIRADAKİ TOPLANTI 11 ARALIK'TA

Merkez Bankası'nın 2025 yılı takvimine göre yılın dokuzuncu ve son faiz kararı toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde yapılacak. Piyasalarda, TCMB'nin yılın son toplantısında mevcut indirim sürecini sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusu.

