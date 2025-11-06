Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte 2025 PPK toplantı tarihleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Yıl boyunca belirlenen tarihlerde toplanarak politika faizine ilişkin kararlarını açıklayan Merkez Bankası, son toplantısını ekim ayında gerçekleştirmişti. Piyasaların merakla beklediği bir sonraki faiz kararı toplantısı için gözler şimdi kasım ayına çevrildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 08:28