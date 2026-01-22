CANLI YAYIN
Meraklı Köfteci'nin Fatma'sı 71 yaşında öğrencilere ders veriyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Meraklı Köfteci'de canlandırdığı karakterle izleyicinin hafızasına kazınan Gölgen Bengü, akademik kariyere yönelerek profesör oldu. Hayatını yurt dışında sürdüren eski oyuncunun son hali de bir hayli şaşırttı.

Yeşilçam döneminin hafızalara kazınan isimlerinden Gölgen Bengü, Kemal Sunal'la birlikte rol aldığı "Meraklı Köfteci" filmiyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Dönemin dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Bengü, sinema dünyasında yakaladığı şöhrete rağmen kariyerinde bambaşka bir yol çizmeyi tercih etti.

1976 yılında SES dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda ikinci olan Gölgen Bengü, bir yıl sonra Zeki Alasya ve Metin Akpınar'la birlikte rol aldığı "Aslan Bacanak" filminde canlandırdığı "Zeynep" karakteriyle de adından söz ettirdi.

SIRRA KADEM BASTI

Yeşilçam'a yalnızca iki filmle damga vuran Bengü, kısa sürede oyunculuğu bırakıp adeta sırra kadem bastı. Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek ise herkesi şaşırttı.

OYUNCULUĞU BIRAKTI PROFESÖR OLDU

Oyunculuğu geride bırakan Gölgen Bengü'nün akademik hayata yöneldiği öğrenildi. Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD'de North Carolina A&T State University'de yüksek lisans yaptı, Clemson University'de ise doktora eğitimini tamamladı.

Bugün 71 yaşında olan Gölgen Bengü, akademik kariyerini Amerika'da sürdürüyor. Bengü, New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde profesör olarak görev yapıyor.

Öte yandan Gölgen Bengü'nün, 70'li yıllarda büyük ilgi gören "Cici Kızlar" grubunun üyelerinden Bilgen Bengü'nün de kardeşi olduğu biliniyor.

Yeşilçam'dan akademiye uzanan bu sıra dışı hayat hikâyesi, nostalji tutkunlarını hem duygulandırdı hem de şaşırttı.

GÖLGEN BENGÜ SON HALİ

