Memura, 4C'liye 2 aylık zam hesabı kapıda! Temmuzda kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, vaiz

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milyonlarca memur ve emekli için temmuz zammının ipuçlarını verecek şubat ayı enflasyon verisi bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Ocakta yüzde 4,84 olarak gerçekleşen enflasyonun ardından gelecek ikinci veri, yılın ilk 6 aylık artış oranının hesabında kritik rol oynayacak.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi 2026'ya çifte artışla başladı. Maaşlara yüzde 18,6 oranında zam yapılırken, taban aylıklara ayrıca 1.000 liralık artış yansıtıldı. Ek ödemelerde de yükseliş gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları ise yüzde 12,19 oranında artırıldı. En düşük emekli aylığına yapılan yüzde 18,48'lik artışla taban ödeme 20 bin liraya çıkarıldı.

Yılın ilk zammını alan memur ve emekliler için gözler şimdi temmuz ayında yapılacak ikinci artışa çevrildi.

ŞUBAT ENFLASYONU KRİTİK EŞİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10.00'da şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veri, temmuz zammının hesaplanmasında ikinci adım olacak.

Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,84 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak gerçekleşmişti. On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 33,98 olarak kaydedilmişti.

TEMMUZ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Temmuz ayında yapılacak artış, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak–haziran dönemindeki gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7 toplu sözleşme zammı uygulanacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması halinde aşan kısım enflasyon farkı olarak maaşlara eklenecek.

Ocak ayı verisi yüzde 4,84 olarak gerçekleşti. Geriye beş aylık veri kaldı. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek.

Yıl başında verilen 1.000 liralık seyyanen artışın temmuz ayında tekrar uygulanmayacağı belirtiliyor.

Ekonomistlerin beklentileri de netleşti. 33 ekonomistin katıldığı ankette şubat ayı için aylık enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2,87 oldu. Beklentiler yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında şekillendi. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31,42 seviyesine yükselmesi öngörülüyor. 2026 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 24,16 olarak hesaplandı.

Şubat verisi, memur ve emeklilerin temmuz ayında alacağı artışın çerçevesini netleştirecek ikinci veri olacak.

EN AZ YÜZDE 7 ARTIŞ GARANTİ

Mevcut tabloya göre memur ve memur emeklileri için temmuz ayında en az yüzde 7'lik artış kesinleşmiş durumda. Enflasyonun yüzde 11'i aşması halinde ise maaşlar bu oranın üzerine çıkacak.

Örneğin ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11 olarak gerçekleşmesi halinde:

  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 11 artacak.
  • En düşük emekli ödemesi 22 bin 200 liraya yükselecek.
  • Memurlar ve memur emeklileri yalnızca yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını alacak.
Bu durumda halen 61 bin 890 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı yüzde 7 artışla 66 bin 222 liraya çıkacak.

27 bin 772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 29 bin 716 liraya yükselecek.

Enflasyonun yüzde 11'in üzerine çıkması halinde ise memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak ve rakamlar yukarı yönlü revize edilecek.

BEŞ VERİ DAHA BELİRLEYİCİ OLACAK

Temmuz zammı için ocak verisi açıklandı, şubat verisi bugün geliyor. Mart, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon oranları da hesaplamaya dahil edilecek. Altı aylık kümülatif enflasyon, hem memur hem de emekli maaşlarının yeni seviyesini belirleyecek.

Önümüzdeki beş aylık veri, milyonların gelir tablosunu yeniden şekillendirecek. Temmuz zammının büyüklüğü, enflasyonun seyrine bağlı olarak netleşecek.

Mesleklere göre memur maaşı hesaplaması

Memur emeklileri için meslek meslek temmuz zammı hesap tablosu

