Memura, 4C'liye 2 aylık zam hesabı kapıda! Temmuzda kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, vaiz

Milyonlarca memur ve emekli için temmuz zammının ipuçlarını verecek şubat ayı enflasyon verisi bugün saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. Ocakta yüzde 4,84 olarak gerçekleşen enflasyonun ardından gelecek ikinci veri, yılın ilk 6 aylık artış oranının hesabında kritik rol oynayacak.

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi 2026'ya çifte artışla başladı. Maaşlara yüzde 18,6 oranında zam yapılırken, taban aylıklara ayrıca 1.000 liralık artış yansıtıldı. Ek ödemelerde de yükseliş gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları ise yüzde 12,19 oranında artırıldı. En düşük emekli aylığına yapılan yüzde 18,48'lik artışla taban ödeme 20 bin liraya çıkarıldı.

Yılın ilk zammını alan memur ve emekliler için gözler şimdi temmuz ayında yapılacak ikinci artışa çevrildi. ŞUBAT ENFLASYONU KRİTİK EŞİK Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10.00'da şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veri, temmuz zammının hesaplanmasında ikinci adım olacak.

Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,84 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 30,65 olarak gerçekleşmişti. On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 33,98 olarak kaydedilmişti.

TEMMUZ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK? Temmuz ayında yapılacak artış, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak–haziran dönemindeki gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7 toplu sözleşme zammı uygulanacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması halinde aşan kısım enflasyon farkı olarak maaşlara eklenecek. Ocak ayı verisi yüzde 4,84 olarak gerçekleşti. Geriye beş aylık veri kaldı. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek. Yıl başında verilen 1.000 liralık seyyanen artışın temmuz ayında tekrar uygulanmayacağı belirtiliyor.