Memur ve emekliye enflasyon farkı | Kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR, memur, 4C...
Türkiye'de Ocak ayı enflasyon oranları, 3 Şubat saat 10.00'da açıklandı. Bu veriler, özellikle Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı düzenlemeleri ve bunun vatandaşlar üzerindeki etkisiyle gündemdeki yerini aldı. Ocak enflasyonunun, emekli maaşları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. İşte ocak ayı enflasyonuyla birlikte emekli ve memurun temmuz maaş zamlarına ilişkin detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:15