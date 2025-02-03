Memur ve emekliye enflasyon farkı | Kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR, memur, 4C...

En Düşük Memur Maaşı 45 Bin TL'yi Aşacak

Ocak ayında yapılan düzenleme ile en düşük memur maaşı 39 bin 205 TL'den 43 bin 726 TL'ye çıkmış, en düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 588 TL'den 19 bin 617 TL'ye yükselmişti. Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 5'lik artış ile Temmuz ayında en düşük memur maaşı 45 bin 912 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 20 bin 598 TL olacak. Ancak bu maaşlar, enflasyon farkıyla daha da artacak.