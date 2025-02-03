Viral Galeri Viral Liste Memur ve emekliye enflasyon farkı | Kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR, memur, 4C...

Memur ve emekliye enflasyon farkı | Kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR, memur, 4C...

Türkiye'de Ocak ayı enflasyon oranları, 3 Şubat saat 10.00'da açıklandı. Bu veriler, özellikle Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı düzenlemeleri ve bunun vatandaşlar üzerindeki etkisiyle gündemdeki yerini aldı. Ocak enflasyonunun, emekli maaşları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. İşte ocak ayı enflasyonuyla birlikte emekli ve memurun temmuz maaş zamlarına ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:15
Memur ve emekliye enflasyon farkı | Kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR, memur, 4C...

2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan 20 milyon memur ve emekli, Ocak ayında aldıkları zamla cebini doldurdu. Ancak gözler şimdi Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait ilk enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 5.03 arttı. Peki memurlar ve emeklilerin Temmuz ayında ne kadar zam alacağına dair ipuçları neler?

Memur ve emekliye enflasyon farkı | Kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR, memur, 4C...

En Düşük Emekli Aylığı 14.469 TL'ye Yükseldi

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, yeni yılın ilk düzenlemesiyle birlikte en düşük emekli aylığı da arttı. 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, yapılan düzenlemeyle 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Bu değişiklik, yaklaşık 3.8 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Yükselen maaşlar, bu hafta itibariyle ödenecek. Temmuz ayında ise memurlar ve emekliler için enflasyon farkının ne kadar olacağı merak konusu.

Memur ve emekliye enflasyon farkı | Kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR, memur, 4C...

Temmuz Zammı Nasıl Hesaplanacak?

Ocak ayında açıklanan enflasyon verileri, Temmuz ayında yapılacak zamlar için önemli bir gösterge olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 2025 yılının ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı doğrultusunda yüzde 5'lik bir zam ve enflasyon farkı verilecek. Bu fark, ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmına dayanacak.

Memur ve emekliye enflasyon farkı | Kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR, memur, 4C...

İlk Veriler Açıklandı: Ocak Enflasyonu

TÜİK'in açıkladığı Ocak ayı enflasyon verilerine göre, TÜFE oranı bir önceki aya göre yüzde 5.03 arttı. Bu, memurlar ve emekliler için Temmuz zammını etkileyecek ilk veriyi oluşturuyor. 20 milyonun üzerindeki memur ve emeklinin merakla beklediği Temmuz zammının netleşmesi için ise sadece 5 veri kaldı.

Memur ve emekliye enflasyon farkı | Kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR, memur, 4C...

En Düşük Memur Maaşı 45 Bin TL'yi Aşacak

Ocak ayında yapılan düzenleme ile en düşük memur maaşı 39 bin 205 TL'den 43 bin 726 TL'ye çıkmış, en düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 588 TL'den 19 bin 617 TL'ye yükselmişti. Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 5'lik artış ile Temmuz ayında en düşük memur maaşı 45 bin 912 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 20 bin 598 TL olacak. Ancak bu maaşlar, enflasyon farkıyla daha da artacak.

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