Memur ve emeklisine toplu sözleşme kilidi açıldı! 4C'liye 4 ayrı zam pazarlığı: Refah payı, 3600 ek gösterge, ikramiye...

Ağustos ayı ile birlikte yaklaşık 8 milyon kamu görevlisi ve emekli memur için kritik bir süreç resmen başladı. İki yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleri, memurların ve emekli memurların önümüzdeki iki yıl boyunca alacağı zam oranlarını ve sosyal hakları belirleyecek. Peki masada kim ne istiyor? Talepler neler? Detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi