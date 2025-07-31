Viral Galeri Viral Liste Memur ve emeklisine toplu sözleşme kilidi açıldı! 4C'liye 4 ayrı zam pazarlığı: Refah payı, 3600 ek gösterge, ikramiye...

Memur ve emeklisine toplu sözleşme kilidi açıldı! 4C'liye 4 ayrı zam pazarlığı: Refah payı, 3600 ek gösterge, ikramiye...

Ağustos ayı ile birlikte yaklaşık 8 milyon kamu görevlisi ve emekli memur için kritik bir süreç resmen başladı. İki yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleri, memurların ve emekli memurların önümüzdeki iki yıl boyunca alacağı zam oranlarını ve sosyal hakları belirleyecek. Peki masada kim ne istiyor? Talepler neler? Detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.07.2025 08:14
Memur ve emeklisine toplu sözleşme kilidi açıldı! 4C’liye 4 ayrı zam pazarlığı: Refah payı, 3600 ek gösterge, ikramiye...

Toplu sözleşme görüşmeleri, sadece sendika üyelerini değil, tüm kamu görevlilerini ve memur emeklilerini kapsıyor. Yaklaşık 5 milyon aktif kamu görevlisi ve 3 milyon memur emeklisi, bu süreçten doğrudan etkilenirken alınacak kararlar, aileleriyle birlikte yaklaşık 30 milyon kişiye dokunacak. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberi...

Memur ve emeklisine toplu sözleşme kilidi açıldı! 4C’liye 4 ayrı zam pazarlığı: Refah payı, 3600 ek gösterge, ikramiye...

Görüşmelerde Hangi Dönem ve Konular Ele Alınıyor?

Bu yıl yapılacak görüşmeler, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak. Toplamda dört zam dönemi için oranlar belirlenecek. Bunlar 2026 ve 2027 yıllarının Ocak ve Temmuz aylarını içine alıyor. Ayrıca maaş zamlarının yanı sıra memur ve emeklilerin sosyal hakları da masaya yatırılacak ve yenilenecek.

Memur ve emeklisine toplu sözleşme kilidi açıldı! 4C’liye 4 ayrı zam pazarlığı: Refah payı, 3600 ek gösterge, ikramiye...

Kimler Masada? Görüşmelere Kim Katılıyor?

Toplu sözleşme süreci, memur sendikaları ile hükümet yetkilileri arasında gerçekleşiyor. Memur sendikaları içinde en büyük konfederasyon olan Memur-Sen, taleplerini kamuoyuna duyuran ilk kuruluş oldu. Türkiye Kamu-Sen gibi diğer konfederasyonlar da taleplerini görüşmelerde dile getirecek.

Memur ve emeklisine toplu sözleşme kilidi açıldı! 4C’liye 4 ayrı zam pazarlığı: Refah payı, 3600 ek gösterge, ikramiye...

Memurların Zam ve Sosyal Hak Talepleri

MEMUR-SEN'İN TALEPLERİ

2026 YILI

-İlk 6 ay yüzde 25 zam, 10 puan refah payı

-İlk 6 ay taban maaşa 10 bin TL zam

-İkinci 6 ay yüzde 25 zam

Kümülatif artış: % 88

Memur ve emeklisine toplu sözleşme kilidi açıldı! 4C’liye 4 ayrı zam pazarlığı: Refah payı, 3600 ek gösterge, ikramiye...

2027 YILI

-İlk 6 ay yüzde 20 zam

-İlk 6 ay taban maaşa 7.500 TL zam

-İkinci 6 ay yüzde 15 zam

-Enflasyon farkına 2 puan ilave

Kümülatif artış: % 46

17.600 TL kira yardımı

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