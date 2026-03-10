Sibel Can’ın torunu Lina büyüdü: Melisa Ural’dan kalpleri ısıtan yeni paylaşım!
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen yeğeni Lina ile paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor. Ural'ın minik Lina'yı kucağından indirmediği yeni kareleri kısa sürede ilgi gördü. Ancak Melisa Ural bu kez de yeğeninin yüzünü göstermemeyi tercih etti.
Ünlü sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen yeğeni Lina ile paylaştığı kareler takipçilerinin ilgisini çekiyor. Ural'ın minik yeğeniyle geçirdiği eğlenceli anlar sosyal medyada büyük beğeni topluyor.
👶 ENGİNCAN URAL BABA OLMUŞTU
Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile hayatını birleştirmişti.
Üç yıldır evliliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz aylarda ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Çiftin kızlarına Lina adı verildi. Bu gelişme aynı zamanda Melisa Ural için de yeni bir mutluluğun kapısını açtı. Melisa Ural, Lina'nın doğumuyla birlikte ilk kez hala olmanın sevincini yaşadı.
🎈 YEĞENİYLE OYUNLAR OYNADI
Melisa Ural, yeğeni Lina ile sık sık bir araya geliyor. Geçtiğimiz haftalarda da minik Lina'yı ziyaret eden Ural, onunla oyunlar oynayıp keyifli vakit geçirdi.