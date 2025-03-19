Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Mehmet Muhittin Palazoğlu Kimdir, Nereli, Ne İş Yapıyor?

Mehmet Muhittin Palazoğlu, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadının ağabeyidir. 1986 yılında Bolu'da dünyaya gelen Palazoğlu, Anadolu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun oldu.

M. Muhittin Palazoğlu, Palazoğlu, AdStation ve Vesen Yapı şirketlerinin kurucusudur. Aynı zamanda bu şirketlerin yönetim kurulu başkanı olarak görev almaktadır.