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Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan geniş çaplı "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturması, kamuoyunun gündeminde geniş yer buldu. Soruşturma kapsamında, İBB Başkanı da dahil olmak üzere 100'den fazla kişi gözaltına alındı. Listede yer alan isimlerin arasında Mehmet Muhittin Palazoğlu da bulunuyor. Peki Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir, nereli? Mehmet Muhittin Palazoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte biyografisi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 13:14 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:14
Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında birçok kişi gözaltına alındı. 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı listede Mehmet Muhittin Palazoğlu da yer alıyor. Peki Peki Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir, ne iş yapıyor? İşte merak edilen detaylar…

Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Mehmet Muhittin Palazoğlu Kimdir, Nereli, Ne İş Yapıyor?

Mehmet Muhittin Palazoğlu, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadının ağabeyidir. 1986 yılında Bolu'da dünyaya gelen Palazoğlu, Anadolu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun oldu.

M. Muhittin Palazoğlu, Palazoğlu, AdStation ve Vesen Yapı şirketlerinin kurucusudur. Aynı zamanda bu şirketlerin yönetim kurulu başkanı olarak görev almaktadır.

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