Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan geniş çaplı "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturması, kamuoyunun gündeminde geniş yer buldu. Soruşturma kapsamında, İBB Başkanı da dahil olmak üzere 100'den fazla kişi gözaltına alındı. Listede yer alan isimlerin arasında Mehmet Muhittin Palazoğlu da bulunuyor. Peki Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir, nereli? Mehmet Muhittin Palazoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte biyografisi…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:14