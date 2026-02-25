Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan 7 ayda ayrıldı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ile yaşadığı fırtınalı evliliği resmen sonlandırdı. Çift, 7 ay süren birlikteliklerinin ardından bu sabah Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada tek celsede boşandı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR Birsen Altuntaş'ın haberine göre, boşanma kararında taraflar duruşmaya katılmazken, Mehmet Ali Erbil'i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti. Çift, geçmişte yine boşanmanın eşiğinden dönerek evliliklerine bir şans vermiş, ancak bu deneme de uzun ömürlü olamamıştı.

7 AYDA NELER YAŞANDI? Evlilikleri boyunca sık sık küsüp barışan çift, özel hayatlarındaki tüm detayları sosyal medyada paylaşmalarıyla magazin gündeminin odağı olmuştu. 28 Ağustos 2025'te Sarıyer'deki evinde dünyaevine giren Erbil ve Ceylan'ın evliliği, yaş farkı nedeniyle başından itibaren eleştirilmişti.

Henüz evliliklerinin 3,5. ayında, tarafların nafaka veya mal paylaşımı talebinde bulunamayacağına dair "mal ayrılığı esasına dayalı" sözleşme imzaladığı ortaya çıkmıştı. Tüm tartışmalara rağmen çift, bir süreliğine barışmış, Gülseren Ceylan "Hayatta beni en çok seven insan Mali" sözleriyle bu barışmayı duyurmuştu. Ancak ikinci şans da evliliği kurtarmaya yetmedi.

MEHMET ALİ ERBİL'İN EVLİLİK GEÇMİŞİ Öte yandan Mehmet Ali Erbil, daha önce 5 kez evlendi. 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlenen Erbil'in bu birlikteliğinden Sezin adında bir kızı oldu.