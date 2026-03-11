Vatan aşkıyla yazılan mısralar: Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nın doğuşu
İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, yalnızca edebiyatla değil, Milli Mücadele'nin en kritik günleriyle de iç içe geçti. İstanbul'da başlayan yolculuğu Ankara'da milli marşa dönüştü; Mısır'da geçen yılları ise vefatından önce yeniden kavuştuğu vatan hasretiyle hüzünle noktalandı.
Türk edebiyatının en güçlü isimlerinden Mehmet Akif Ersoy, yalnızca bir şair değil, aynı zamanda Milli Mücadele döneminin en etkili fikir ve dava adamlarından biri olarak hafızalara kazındı. İstiklal Marşı'nın yazarı olan Akif'in hayatı, çocukluk yıllarından Meclis kürsüsüne, Mısır'daki gurbet günlerinden İstanbul'daki son nefesine kadar birçok önemli döneme tanıklık etti.
👶 FATİH'TE BAŞLAYAN HAYAT
Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yer alan bilgilere göre Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılının aralık ayında İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Sarıgüzel semtinde dünyaya geldi. Babası Arnavutluk'un İpek kazasından gelip İstanbul'da eğitim görmüş, Fatih Medresesi'nde müderrisliğe kadar yükselmiş Mehmet Tahir Efendi'ydi. Annesi ise kökeni Buhara'ya dayanan Tokatlı bir aileden gelen Emine Şerife Hanım'dı.
Aile içinde kendisine önce "Ragif" adı verildi. Ancak bu isim zamanla kullanımdan düştü ve yerini "Akif"e bıraktı. Böylece adı Mehmed, mahlası ise Akif olarak kaldı. Akif'ten sonra ailenin Nuriye adında bir kız çocuğu daha oldu.
Babası onun eğitiminde belirleyici bir isimdi. Mehmet Akif, ilk dil eğitimini babasından aldı. Babasının disiplinli terbiyesi, onun karakterinde doğruluk, dürüstlük ve hakkaniyet duygusunu güçlendirdi. Annesi de dindar, sabırlı ve güçlü kişiliğiyle Akif'in hayatında derin iz bıraktı.
📚 EĞİTİM YILLARINDA DİKKAT ÇEKEN BİR ÖĞRENCİ
Mehmet Akif, ilk eğitimine mahalle mektebinde başladı, ardından Fatih'teki okullarda öğrenim gördü ve Mülkiye Mektebi'ne geçti. Dil derslerinde öne çıkan Akif, şiire de bu yıllarda ilgi duymaya başladı. Babasının vefatı ve yaşanan maddi sıkıntılar sonrası eğitim hayatında yön değiştiren Akif, Baytar Mektebi'ne geçti. Büyük Fatih yangınına rağmen öğrenimini sürdürdü ve 1893'te okulu birincilikle bitirdi.
🐎 MEMURİYET, ÖĞRETMENLİK VE FİKİR DÜNYASI
Mezuniyetinin ardından Ziraat Nezareti'nde görev alan Mehmet Akif, Rumeli, Anadolu ve Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde bulaşıcı hayvan hastalıkları üzerine çalışmalar yaptı. Bu seyahatler sırasında halkı yakından tanıma fırsatı buldu ve İslam dünyasının önemli düşünürlerinin eserlerini okudu.