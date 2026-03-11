CANLI YAYIN
Vatan aşkıyla yazılan mısralar: Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nın doğuşu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, yalnızca edebiyatla değil, Milli Mücadele'nin en kritik günleriyle de iç içe geçti. İstanbul'da başlayan yolculuğu Ankara'da milli marşa dönüştü; Mısır'da geçen yılları ise vefatından önce yeniden kavuştuğu vatan hasretiyle hüzünle noktalandı.

Türk edebiyatının en güçlü isimlerinden Mehmet Akif Ersoy, yalnızca bir şair değil, aynı zamanda Milli Mücadele döneminin en etkili fikir ve dava adamlarından biri olarak hafızalara kazındı. İstiklal Marşı'nın yazarı olan Akif'in hayatı, çocukluk yıllarından Meclis kürsüsüne, Mısır'daki gurbet günlerinden İstanbul'daki son nefesine kadar birçok önemli döneme tanıklık etti.

👶 FATİH'TE BAŞLAYAN HAYAT

Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yer alan bilgilere göre Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılının aralık ayında İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Sarıgüzel semtinde dünyaya geldi. Babası Arnavutluk'un İpek kazasından gelip İstanbul'da eğitim görmüş, Fatih Medresesi'nde müderrisliğe kadar yükselmiş Mehmet Tahir Efendi'ydi. Annesi ise kökeni Buhara'ya dayanan Tokatlı bir aileden gelen Emine Şerife Hanım'dı.

Aile içinde kendisine önce "Ragif" adı verildi. Ancak bu isim zamanla kullanımdan düştü ve yerini "Akif"e bıraktı. Böylece adı Mehmed, mahlası ise Akif olarak kaldı. Akif'ten sonra ailenin Nuriye adında bir kız çocuğu daha oldu.

Babası onun eğitiminde belirleyici bir isimdi. Mehmet Akif, ilk dil eğitimini babasından aldı. Babasının disiplinli terbiyesi, onun karakterinde doğruluk, dürüstlük ve hakkaniyet duygusunu güçlendirdi. Annesi de dindar, sabırlı ve güçlü kişiliğiyle Akif'in hayatında derin iz bıraktı.

📚 EĞİTİM YILLARINDA DİKKAT ÇEKEN BİR ÖĞRENCİ

Mehmet Akif, ilk eğitimine mahalle mektebinde başladı, ardından Fatih'teki okullarda öğrenim gördü ve Mülkiye Mektebi'ne geçti. Dil derslerinde öne çıkan Akif, şiire de bu yıllarda ilgi duymaya başladı. Babasının vefatı ve yaşanan maddi sıkıntılar sonrası eğitim hayatında yön değiştiren Akif, Baytar Mektebi'ne geçti. Büyük Fatih yangınına rağmen öğrenimini sürdürdü ve 1893'te okulu birincilikle bitirdi.

🐎 MEMURİYET, ÖĞRETMENLİK VE FİKİR DÜNYASI

Mezuniyetinin ardından Ziraat Nezareti'nde görev alan Mehmet Akif, Rumeli, Anadolu ve Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde bulaşıcı hayvan hastalıkları üzerine çalışmalar yaptı. Bu seyahatler sırasında halkı yakından tanıma fırsatı buldu ve İslam dünyasının önemli düşünürlerinin eserlerini okudu.

1895'ten itibaren şiir ve yazıları çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. İstanbul'da memuriyetinin yanında öğretmenlik yapan Akif, 1908'de Eşref Edib ve Ebül'ulâ Mardin'le birlikte Sırat-ı Müstakim dergisini çıkardı. Daha sonra Sebilürreşad adını alan bu dergi, onun fikirlerinin yayıldığı önemli bir yayın oldu.

Bu dönemde Safahat'ı oluşturan şiirlerini yayımlayan Akif; Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım ve Gölgeler adlı eserlerini de kaleme aldı.

🌍 ZOR YILLAR VE MÜCADELE DÖNEMİ

Mehmet Akif, yalnızca kalemiyle değil, duruşuyla da öne çıktı. 1913 yılında bir arkadaşına yapılan haksızlık nedeniyle memuriyetten ayrıldı. Aynı yıl fikir ayrılıkları yüzünden Darülfünun'daki görevini de bıraktı.

1914'ten itibaren Mısır, Medine, Berlin, Necid ve Lübnan gibi farklı bölgelere gitti. Berlin'de savaşta esir düşen Müslüman askerlerle görüştü. Arabistan coğrafyasında çeşitli görevlerde bulundu. Bu seyahatler, onun hem düşünce dünyasını hem de şiir dilini besledi. I. Dünya Savaşı sonrası işgaller başlayınca Akif için yeni bir dönem açıldı. İzmir'in işgali ve ağır mütareke şartları onu Milli Mücadele'ye daha da yaklaştırdı.

🕌 MİLLİ MÜCADELE'NİN MANEVİ SESİ OLDU

1920'de Balıkesir'e giden Mehmet Akif, Zağanos Paşa Camii'nde halka hitap ederek Milli Mücadele'ye destek çağrısı yaptı. Daha sonra oğlu Emin'le birlikte Ankara'ya geçti ve Burdur milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Akif, Anadolu'nun birçok şehrinde verdiği vaaz ve konuşmalarla halkı ve askerleri mücadeleye teşvik etti. Özellikle Kastamonu Nasrullah Camii'ndeki konuşması büyük yankı uyandırdı. Bu metinler Sebilürreşad'da yayımlanarak Anadolu'ya dağıtıldı ve Akif bu nedenle "Milli Mücadele'nin manevi lideri" olarak anıldı.

📝 İSTİKLAL MARŞI YARIŞMASI NASIL BAŞLADI?

Milli marş ihtiyacı, Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu dönemlerinde ortaya çıktı. Maarif Vekaleti, milli ruhu güçlendirecek bir marş için güfte yarışması açtı. Yarışmaya toplam 724 şiir gönderildi. Yarışmaya katılanlar arasında Kazım Karabekir, Hüseyin Suat Yalçın, İsak Ferrara, Muhittin Baha Pars ve Kemalettin Kamu gibi tanınmış isimler de vardı.

Mehmet Akif ise başlangıçta yarışmaya katılmadı. Bunun temel nedeni ödüllü bir yarışma olmasıydı. Akif, milletin bağımsızlık mücadelesi için yazılacak bir şiirin para karşılığında yazılmasını doğru bulmuyordu. Ancak yarışmaya gönderilen şiirler incelendiğinde milli marş olabilecek güçte bir eser bulunamadı. Bunun üzerine Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey, 5 Şubat 1921 tarihli mektubuyla Mehmet Akif'i yarışmaya davet etti.

✍️ TACEDDİN DERGAHI'NDA YAZILAN MARŞ

Bu davetin ardından Mehmet Akif fikrini değiştirdi. Ankara'daki Taceddin Dergâhı'ndaki odasında, Türk ordusuna hitap eden şiirini kaleme aldı ve Bakanlığa teslim etti. Hamdullah Suphi Bey, şiirin önce cephede okunmasına karar verdi. Batı Cephesi Komutanlığına gönderilen metin askerler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

İstiklal Marşı daha sonra 17 Şubat 1921'de Hâkimiyet-i Milliye ve Sebilürreşad'da, 21 Şubat 1921'de ise Kastamonu'da yayımlanan Açıksöz gazetesinde basıldı.

🏛️ 12 MART 1921'DE MİLLİ MARŞ OLARAK KABUL EDİLDİ

Ön elemeyi geçen yedi şiir, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü. Oturuma Mustafa Kemal başkanlık etti. Mehmet Akif'in şiiri Meclis kürsüsünde Hamdullah Suphi Bey tarafından okundu. Şiir, Meclis'te büyük heyecan yarattı. Milletvekilleri metni güçlü bir coşkuyla karşıladı. Bu nedenle diğer şiirlerin okunmasına gerek bile görülmedi. Bazı itirazlara rağmen Mehmet Akif'in şiiri alkışlarla kabul edildi.

Yarışmanın 500 liralık ödülü ise Mehmet Akif tarafından yoksul kadın ve çocuklara meslek öğretmek için kurulan Darülmesai'ye bağışlandı. Akif ayrıca İstiklal Marşı'nın Türk milletinin eseri olduğunu söyledi ve bu şiiri Safahat'a almadı

🎼 MARŞIN BESTESİ YILLAR İÇİNDE KESİNLEŞTİ

İstiklal Marşı kabul edildikten sonra bestesi hemen belirlenemedi. 1923'te açılan yarışmaya 24 besteci katıldı ancak uzun süre kesin bir sonuç çıkmadı ve marş farklı şehirlerde farklı bestelerle okundu. 1924'te Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi kabul edildi ve 1930'a kadar kullanıldı. Daha sonra Osman Zeki Üngör'ün bestesi yürürlüğe girdi. Marşın armonisini Edgar Manas, bando düzenlemesini ise İhsan Servet Künçer yaptı

🌙 MISIR YILLARI VE YARIM KALAN ÇALIŞMALAR

Meclis'in ikinci döneminde aday gösterilmeyen Mehmet Akif, 1923'te Abbas Halim Paşa'nın davetiyle Mısır'a gitti ve 1925'ten sonra uzun süre burada yaşadı. Bu dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teklif ettiği Kur'an meali çalışmasını tamamladı ancak bazı çekinceleri nedeniyle teslim etmeyip aldığı parayı geri verdi.

⚰️ İSTANBUL'A DÖNÜŞ VE VEFATI

Sağlığı bozulunca 18 Haziran 1936'da İstanbul'a döndü. Tedavi gördü, bir süre farklı sağlık merkezlerinde kaldı. Daha sonra Mısır Apartmanı'nda kendisine ayrılan daireye geçti. Son döneminde en büyük arzusu, gurbette değil İstanbul'da ölmekti.

Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936 Pazar günü saat 19.45'te Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda hayata veda etti. Cenazesi resmi makamlardan beklenen ilgiyi görmedi. Ancak üniversite gençliği ve halk, büyük bir vefa örneği gösterdi. Cenazesi Beyazıt Camii'nden kaldırıldı ve Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

✍️ BİR ŞAİRDEN DAHA FAZLASI

Mehmet Akif Ersoy, yalnızca İstiklal Marşı'nın şairi değil, aynı zamanda zor zamanlarda millete yön veren bir fikir adamıydı. Şiiriyle olduğu kadar ahlakı, duruşu ve mücadelesiyle de iz bıraktı. Bugün onun adı, hem Safahat'ta yaşayan büyük bir edebiyat mirasıyla hem de 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı'yla yaşamaya devam ediyor.

