Türk edebiyatının en güçlü isimlerinden Mehmet Akif Ersoy, yalnızca bir şair değil, aynı zamanda Milli Mücadele döneminin en etkili fikir ve dava adamlarından biri olarak hafızalara kazındı. İstiklal Marşı'nın yazarı olan Akif'in hayatı, çocukluk yıllarından Meclis kürsüsüne, Mısır'daki gurbet günlerinden İstanbul'daki son nefesine kadar birçok önemli döneme tanıklık etti.

Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yer alan bilgilere göre Mehmet Akif Ersoy, 1873 yılının aralık ayında İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Sarıgüzel semtinde dünyaya geldi. Babası Arnavutluk'un İpek kazasından gelip İstanbul'da eğitim görmüş, Fatih Medresesi'nde müderrisliğe kadar yükselmiş Mehmet Tahir Efendi'ydi. Annesi ise kökeni Buhara'ya dayanan Tokatlı bir aileden gelen Emine Şerife Hanım'dı.

Aile içinde kendisine önce "Ragif" adı verildi. Ancak bu isim zamanla kullanımdan düştü ve yerini "Akif"e bıraktı. Böylece adı Mehmed, mahlası ise Akif olarak kaldı. Akif'ten sonra ailenin Nuriye adında bir kız çocuğu daha oldu.

Babası onun eğitiminde belirleyici bir isimdi. Mehmet Akif, ilk dil eğitimini babasından aldı. Babasının disiplinli terbiyesi, onun karakterinde doğruluk, dürüstlük ve hakkaniyet duygusunu güçlendirdi. Annesi de dindar, sabırlı ve güçlü kişiliğiyle Akif'in hayatında derin iz bıraktı.