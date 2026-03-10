CANLI YAYIN
Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi değişti: 10 Mart TRT 1 yayın akışı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. 10 Mart Salı akşamı yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle dizinin 72. bölümü yayınlanmayacak. Dizinin saatindeyse Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı olarak ekrana gelecek.

TRT 1 ekranlarında her hafta salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisini takip eden izleyicileri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanması bekleniyordu. Ancak TRT 1 yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle yeni bölüm ekrana gelmeyecek. Dizinin yayın saatinde UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması yer alacak.

⚽ YENİ BÖLÜM BU HAFTA YAYIMLANMAYACAK

10 Mart 2026 Salı günü TRT 1'in yayın akışında değişiklik yapıldı. Bu nedenle Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda olmayacak. Dizinin normal yayın saatinde Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 karşılaşması canlı olarak yer alacak. Bu nedenle dizinin yeni bölümü bir hafta ertelenmiş oldu.

📅 MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler için yayın tarihi de merak konusu oldu. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 72. bölümünün, planlamaya göre 17 Mart Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin yayın günü yine salı akşamı olacak.

🏹 MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde Osmanlı ordusunun sefer planları ve Avrupa'daki gelişmeler öne çıktı. Sultan Mehmed, Sofya'daki Osmanlı karargahında devlet erkanını toplayarak önemli bir karar açıkladı.

Herkes ordunun Bosna üzerine yürüyeceğini düşünürken Mehmed, asıl hedefin Macar toprakları olduğunu duyurdu. Bu stratejik karar hem Osmanlı cephesinde hem de Avrupa tarafında dengeleri değiştirecek gelişmelerin başlangıcı oldu.

Cephede yaşanan gelişmeler de bölümün dikkat çeken olayları arasında yer aldı. Sadrazam İshak Paşa, ele geçirilmesi zor olarak görülen Drine Kalesi'ni fethederek Osmanlı ordusuna büyük bir moral kazandırdı. Ancak kazanılan bu zaferin ardından geçmişten gelen bir hesaplaşma ortaya çıktı. Karanlık bir intikam planı, kazanılan başarıyı gölgeleyen yeni bir tehdidi de beraberinde getirdi.

Avrupa tarafında da dengeler hızla değişmeye başladı. Macar Kralı Mattias geri çekilme emri verdi. Ancak komutan Gabor bu emre uymayı reddetti. Vlad ve Nador'un planı doğrultusunda Gabor, Kraliçe Katerina ile evlenerek Bosna tahtını ele geçirmeyi hedefliyor. Kraliçe Katerina'nın bu evliliğe nasıl yanıt vereceği merak edilirken Gabor'un Osmanlı'ya karşı savaşma kararı yeni bir büyük çatışmanın habercisi olabilir.

📺 10 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.53 – İstiklal Marşı

06.55 – Kalk Gidelim (Tekrar)

08.45 – Adını Sen Koy (Tekrar)

10.00 – Kur'an'ın Mesajı (Tekrar)

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 – Seksenler (Tekrar)

14.00 – Vefa Sultan (Tekrar)

15.30 – Kur'an'ın Mesajı

16.00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17.45 – Ramazan Sevinci

19.25 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Maç Önü

20.45 – Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması

23.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)

