Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm tarihi değişti: 10 Mart TRT 1 yayın akışı

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 17:27 Son Güncelleme: 10 Mart 2026 17:28

TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. 10 Mart Salı akşamı yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle dizinin 72. bölümü yayınlanmayacak. Dizinin saatindeyse Galatasaray-Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı olarak ekrana gelecek.

TRT 1 ekranlarında her hafta salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisini takip eden izleyicileri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanması bekleniyordu. Ancak TRT 1 yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle yeni bölüm ekrana gelmeyecek. Dizinin yayın saatinde UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması yer alacak.

⚽ YENİ BÖLÜM BU HAFTA YAYIMLANMAYACAK 10 Mart 2026 Salı günü TRT 1'in yayın akışında değişiklik yapıldı. Bu nedenle Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü bu hafta ekranlarda olmayacak. Dizinin normal yayın saatinde Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 karşılaşması canlı olarak yer alacak. Bu nedenle dizinin yeni bölümü bir hafta ertelenmiş oldu.

📅 MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler için yayın tarihi de merak konusu oldu. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 72. bölümünün, planlamaya göre 17 Mart Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin yayın günü yine salı akşamı olacak.

🏹 MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin son bölümünde Osmanlı ordusunun sefer planları ve Avrupa'daki gelişmeler öne çıktı. Sultan Mehmed, Sofya'daki Osmanlı karargahında devlet erkanını toplayarak önemli bir karar açıkladı.